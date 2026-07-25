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Съемки мангистауского этапа блокбастера "Доспехи Бога: Ультиматум" с Джеки Чаном завершились в Актау
06:32 03.08.2026

Съемки фильма "Доспехи Бога: Ультиматум" завершились в Актау

В Актау 31 июля официально завершились съемки экшн-комедии "Доспехи Бога: Ультиматум". Об этом сообщила студия Sәlem Entertainment, задействованная в проекте, передает Lada.kz.

Съемочная команда поблагодарила жителей Актау за гостеприимство, теплый прием и поддержку, оказанную участникам проекта во время съемочного процесса.

По информации создателей, премьера картины состоится в 2027 году, а фильм выйдет в кинотеатрах по всему миру.

Напомним, съемки фильма "Доспехи Бога: Ультиматум" официально стартовали 18 июля. Джеки Чан прибыл в аэропорт Актау 13 июля, где его встретил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.



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Съемки мангистауского этапа блокбастера "Доспехи Бога: Ультиматум" с Джеки Чаном официально завершились в Актау 31 июля 2026 года.

Казахстанская киностудия Sәlem Entertainment и компания Dala Edge, задействованные в международном проекте, поблагодарили жителей города за теплое гостеприимство и поддержку.

Как проходили съемки в Актау

Локации: Сцены создавались на воде Каспийского моря, на суше и в воздухе. В последний съемочный день была отснята масштабная массовая сцена с привлечением спасательного вертолета.

Актерский состав: Помимо легендарного Джеки Чана, в четвертой части франшизы принимает участие известный казахстанский актер и сценарист Рустем Омаров.

Что известно о фильме

Сюжет: Главный герой Азиатский Ястреб отправляется в новое опасное приключение ради поисков древнего артефакта "Тумар", оцениваемого более чем в 20 миллионов евро.

Следующие этапы: После Актау и завораживающих пейзажей урочища Бозжыра команда продолжит работу на других локациях. В съемочный график вошли Алматы и Алматинская область, а также зарубежные площадки в Баку и Гонконге.

Премьера: Выход картины "Доспехи Бога 4: Ультиматум" в мировой прокат запланирован на февраль 2027 года.

Источник - Lada.kz
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