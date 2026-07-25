Съемки мангистауского этапа блокбастера "Доспехи Бога: Ультиматум" с Джеки Чаном завершились в Актау

06:32 03.08.2026

Съемки фильма "Доспехи Бога: Ультиматум" завершились в Актау



В Актау 31 июля официально завершились съемки экшн-комедии "Доспехи Бога: Ультиматум". Об этом сообщила студия Sәlem Entertainment, задействованная в проекте, передает Lada.kz.



Съемочная команда поблагодарила жителей Актау за гостеприимство, теплый прием и поддержку, оказанную участникам проекта во время съемочного процесса.



По информации создателей, премьера картины состоится в 2027 году, а фильм выйдет в кинотеатрах по всему миру.



Напомним, съемки фильма "Доспехи Бога: Ультиматум" официально стартовали 18 июля. Джеки Чан прибыл в аэропорт Актау 13 июля, где его встретил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.



