Звериный сакский стиль как вершина степного искусства

13:05 03.08.2026

Звериный сакский стиль



Алина Имамбаева



Две с половиной тысячи лет назад мастера Великой степи создавали украшения, оружие и предметы власти, покрывая их изображениями барсов, волков, оленей, грифонов и птиц. Для современного человека - это произведения искусства, а для кочевников - язык, в котором были зашифрованы представления о мироздании, власти, жизни и смерти. Этому феномену была посвящена лекция в Астане археолога Института археологии имени Алькея Маргулана Бахыт ХАСЕНОВОЙ, передает vechastana.kz.



Несмотря на условность изображений, древние мастера никогда не копировали природу буквально. Они создавали не портрет животного, а его сущность, силу, стремительность, ярость или способность защищать человека.



- Звериный стиль - широко распространенный в древнем декоративно-прикладном искусстве Азии и Европы тип декора, отличительной чертой которого были стилизованные изображения отдельных животных, частей их тела или сцен борьбы зверей. Как остроумно выразился один из исследователей института А. Маргулана, звериный стиль - это определенные животные, изображенные определенным образом. Отношение древнего человека к окружающим его вещам в принципе непонятно для современного человека с его практичным отношением к предметному миру. Раньше вещи предназначались не только для выполнения тех или иных практических функций, их помощь человеку мыслилась гораздо глубже. Они могли наделять своего владельца необходимыми свойствами, сообщать информацию о нем. Например, детали костюма могли определить возраст, пол, социальное положение, этническую, религиозную принадлежность, обеспечивать защиту и безопасность. Исходя из этого, важнейшее значение придавалось изображениям на поверхности предметов, - отмечает Бахыт Хасенова.



По словам археолога, история звериного стиля на территории Казахстана начинается задолго до появления знаменитых сакских царей.



К числу наиболее ранних образцов звериного стиля на территории Казахстана относятся находки, обнаруженные на раннесакских памятниках Восточной Сарыарки, таких как Талды-2, Карашокы, Шерубай. Также важные сведения об искусстве ранних этапов сако-сарматского периода были получены в результате исследования знаменитых курганов представителей степной элиты, находящихся в Шиликтинской долине - это курган № 5 некрополя Шиликты, курган Байгетобе. Эти памятники датируются VIII-VI вв. до н.э. Великолепные произведения искусства, выполненные в зверином стиле и зафиксированные в процессе изучения этих памятников, свидетельствуют о глубоких корнях этого явления, о том, что он формировался задолго до эпохи раннего железного века. Уже мастера каменного, бронзового века прекрасно знали свойства различных материалов, блестяще воплощали образы различных животных.



Репертуар древних мастеров оказался удивительно устойчивым. Барсы, волки, тигры, кабаны, верблюды, архары, птицы - каждое животное было частью сложной системы образов. Даже фантастические существа не были плодом случайной фантазии. Дракон, например, складывался из вполне реальных деталей различных животных, а значит, источником вдохновения всегда оставалась сама природа. Особенно загадочно выглядят многочисленные сцены борьбы зверей. Хищник преследует копытное, два сильных зверя сходятся в смертельной схватке. Многие исследователи считают, что они отражают представления древних кочевников о бесконечном движении жизни, смене времен и вечном круговороте мира.



На вопрос о том, почему в композициях так часто встречаются сцены борьбы животных, исследователь отмечает, что единого мнения у исследователей этого потрясающего явления прошлого по поводу такой популярности данного сюжета нет. С мировоззренческой точки зрения, вполне возможно, что сцены с изображением борьбы животных, среди которых обязательно присутствует хищник и какое-либо копытное животное или же в ожесточенной схватке сталкиваются два хищных персонажа, олицетворяли течение жизни, ход времени.



Золотой человек



Лучше всего мировоззрение сакской эпохи сохранил знаменитый Золотой человек, найденный близ Есика известным археологом К. А. Акишевым. Более четырех тысяч золотых деталей превратили его одежду в настоящую карту Вселенной. В науке имеется следующее прочтение знаков костюма Золотого воина. Мировоззрение кочевников этого периода основывалось на соотношении личности с космосом. Правитель считался центральной осью космоса и поэтому изображался со всеми регалиями власти, означавшими единство строения космоса и племенных союзов. Материализованное древо жизни в виде стержня с сидящей на нем птицей водружалось на голову вождя. Красный цвет одежды элиты кочевого общества символизировал близость к богу солнца. Камзол вождя обшит сотнями золотых бляшек в виде трилистника или с изображением головы тигра. Создавая композицию на обширных поверхностях, мастера использовали принцип орнаментальной сетки. Ажурный узор возникал путем четкого ритма чередования блях и красного фона замши. Фигурные бляхи вырезались из золотой фольги и пришивались либо наклеивались на кожу или войлок как аппликация.



По мнению ученых, на поверхности головного убора - кулаха продемонстрирована картина мира древних кочевников. Они верили, что мир состоит из трех уровней, каждый населяют определенные существа. В нижнем мире живут рыбы, пресмыкающиеся, хищники. В среднем - копытные животные, люди. В верхнем - птицы.



Бронзовые звери



Не менее поразительно и мастерство древних художников. Они сознательно нарушали пропорции: увеличивали глаза, когти, клыки и клювы, строили фигуры на плавной S-образной линии, создавая ощущение движения. Благодаря игре света и тени изображения словно оживают, а некоторые исследователи даже называют этот художественный прием своеобразным прообразом современного трехмерного изображения.



Животные, изображенные в данном стиле, имеют ряд особенностей. И тело животного в целом, и отдельные его детали - ноги, рога у оленей, клюв птицы, глаза, уши составлены из сходящихся под углом плоскостей. В результате создается удивительная игра света и тени на поверхности предмета. Что характерно, некоторые части тела бывают преувеличены в размерах. Огромный глаз может занимать целиком голову птицы, часто изображаются преувеличенно большие клыки, когти, клювы.



Все это позволяет видеть в животных, выполненных в зверином стиле, не просто рисунки с натуры, а результат внутренней работы создающих их мастеров. Получалось, что зрители видели не само животное, а представление о нем. Обращает внимание размещение тела ряда животных в пространстве. Туловища животных зачастую развернуты в форме символа S.



Речь идет о так называемой линии красоты - важнейшем компоненте художественной композиции. Несмотря на то что мнение о ней было впервые высказано британским художником Уильямом Хогартом только в XVIII веке, эта линия является главным элементом композиции многих предметов искусства, начиная с древнейшего периода человеческой истории. По мнению художников, S-образная кривая создает впечатления жизни и деятельности, привлекая внимание зрителя, в отличие от прямых, параллельных либо пересекающихся под прямым углом линий, создающих подсознательное впечатление застоя, неодушевленного предмета. Изображение, помещенное под углом от зрителя, создает эффект вхождения в пространство картины, таким образом мы видим своеобразный прообраз современного ЗD.



Это символы, появившиеся в степях Евразии более двух с половиной тысяч лет назад, получили новое прочтение при оформлении символики нашей республики после обретения независимости. Элементы звериного стиля использованы в разработке штандарта Президента, герба Астаны.



Звериный стиль является источником вдохновения для многих мастеров, сохраняющих и продолжающих традиционные виды ремесел, таких как ювелирное искусство, деревообработка, войлоковаляние и другие. Радует, что и современные художники используют образы этого великолепного стиля в своих произведениях. Например, в этом году на Венецианском биеннале была представлена работа художниц Гульмарал Таттибай и Натальи Лигай в музыкальном сопровождении Акмарал Мерген, где они отобразили образ степи как в материальном, так и звуковом воплощении. Важной деталью их художественного произведения стала маска кошачьего хищника, обнаруженная в одном из курганов некрополя Талды-2. Это поразительная работа, свидетельствующая о культурной памяти, о ценности символического и предметного мира прошлого, в котором особое место занимает звериный стиль.



Прошли тысячелетия, но язык звериного стиля не исчез. Сегодня его мотивы можно увидеть в произведениях современных художников, ювелиров и дизайнеров. Он остается частью культурного кода страны, напоминая, что наследие Великой степи продолжает жить не только в музейных витринах, но и в современном искусстве.



Как отмечает археолог Бахыт Хасенова, звериный стиль - это вершина степного искусства. Он вобрал в себя глубокую символику, виртуозное владение материалом и художественный язык, который спустя две с половиной тысячи лет по-прежнему способен говорить с человеком без слов.