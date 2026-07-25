Казахская латиница: missia provalena?

14:15 03.08.2026 Казахская латиница: missia provalena? - Почти 9 лет как подписан указ о переводе алфавита государственного языка на новую графику



Игорь НИДЕРЕР

25 июля 2026



На логотипе партии Әdilet - графический винегрет



Можно я сразу расскажу финал этой истории? В школе мы все учили физику и органическую химию, поэтому знаем, что такое инерция или полимеры. А вот языкознание нам никогда не преподавали. Кто из вас прямо сейчас, без подсказки "Гугла", сможет дать, например, определение понятию "фонема"? А ведь мы сталкиваемся с ними ежесекундно. Язык - основа человеческого общения, но в массе своей мы лингвистические невежды. Посему вполне закономерно, что проект алфавитно-языковой реформы в Казахстане, который с апломбом попытались провернуть чиновники, завершился тихим пшиком.



Письменность на паузе



Давно миновал 2025-й, который, по замыслу организаторов реформы, должен был стать финалом перехода казахской письменности на латиницу. Сегодня в нашей стране сложилась уникальная ситуация "двуалфавития", при которой кириллица и сразу два варианта латиницы функционируют параллельно. Как такое могло произойти? Казахскому языку пообещали совершенную и современную письменность, а на деле это обернулось бесконечным сериалом, чьи сроки, как "светлое будущее", постоянно отодвигаются вдаль.



Лично мне эта история кажется показательной, так как иллюстрирует, во-первых, традиционное языковое невежество, а во-вторых, некомпетентность и банальный страх высказать личное мнение. Общество таково, каковы мы сами. Честно скажу: казахским я владею лишь на уровне школьной программы, поэтому в тонкости казахской филологии не лезу. Хотите критиковать - критикуйте. Зато, как выпускник языкового факультета вуза, журналист и человек, неравнодушный к лингвистике, я имею моральное право как минимум выносить суждения. Эту тему у нас принято называть "чувствительной" и "деликатной", что ж, давайте говорить именно так.



Я пытался завести разговоры об алфавите со знакомыми и учителями казахского. Первые поясняли: "Игорь, вот выскажем мы мнение, а нам потом по шапке надают, сам же понимаешь". Вторые смотрели на меня с подозрением и просили: "Давайте не будем об этом?" Действительно, сегодня обсуждать реформу алфавита в нашем обществе порой стыднее, чем говорить о сексе.



Тем не менее нашлись два собеседника, которые открыто и твердо заявили о своей позиции.



Первый - Досмаханбет Калмаханулы КОШИМ (Дос Кошим), известный казахстанский общественный деятель, филолог, политолог и председатель объединения "Ұлт тағдыры". Выступает за укрепление статуса казахского языка. Одни воспринимают его идеи как радикализм, другие - как вопрос выживания нации и культуры.



Второй собеседник - Акылбек Кожаулы ШАЯХМЕТ, именитый казахстанский поэт, прозаик, драматург, публицист, переводчик и журналист.



Давайте посмотрим, что сейчас в нашем казахском графическом пространстве. Даже не два, а три алфавита: кириллица, латиница-2019 и латиница-2021. Я прихожу в поликлинику и вижу объявления и указатели всех трех типов… На монетах до 2019 года - кириллица, после - латиница-2019, но на купюрах последнего образца - снова кириллица. На логотипе партии Әdilet - графический винегрет.



- Названия магазинов, всяких дворцов, они сейчас пишутся по-разному, - подтверждает общественный деятель Акылбек Шаяхмет. - Поэтому мы должны прийти к единому написанию, и только тогда можно сказать: "Да, это можно приветствовать".



Зачем вообще "звали" латиницу?



Во-первых, латинские буквы древнее кириллических почти на 1 500 лет и были "обкатаны" веками в европейских скрипториях. Но дело не только в изящности, но в геополитике, гаджетах и вечном стремлении сделать - "как у взрослых"…



Говорят, что кириллица для казахского языка - как костюм, сшитый для соседа: носить вроде можно, но плечи жмет и пуговицы не на месте. В этом алфавите аж 42 буквы, причем добрая их часть, как уже сказано, встала просто "для солидности", без отражения реальной фонетики. Точнее, буквы эту фонетику активно переламывали.



- Языковеды называют это не "казахским", а "русским казахским алфавитом", - утверждает мой собеседник Дос Кошим. - Нам дали все русские буквы, просто добавили специфические. Мы принимали все с русскими звуками, которых в языке не было, с русской артикуляцией. И мы теряем свой фонетический строй. Иранские, афганские, китайские казахи не говорят, как мы сейчас!



Приведу к мнению Кошима простой пример: название американской столицы в английском (Washington) звучит примерно как "уóшингтэн". Кто-то и когда-то записал бы ее казахской кириллицей близко к оригинальному звучанию, скажем "Уошыңтын"? Упаси боже, скажут, так нельзя! Только "Вашингтон"!



Иными словами, кириллица сформировала железную привычку: слова, пришедшие из русского относительно недавно (я не говорю про "зауыт", "самауыр" и "бөтеңке"), в казахском пишутся по-русски и по-русски же произносятся. Результат? Ломка исконной орфоэпии. Представьте, что вас вынуждают произносить все английские слова исключительно по правилам этого языка с характерным прононсом. Иначе, намекают, некрасиво получается: из деревни, что ли, приехал? Ровно та же ситуация в казахском. Латиница же, утверждают лингвисты, не имеет такой привязки, тут правило "русское по-русски" не сработает.



Давайте честно: весь глобальный цифровой мир, включая кодинг, клавиатуры, поисковики и мемы в "Твиттере", крутится вокруг латиницы. Переход на нее - это билет в первый класс мировой IT-системы. Бонусом идет лайфхак для школьников: учить English или Türkçe становится в разы проще, когда перед глазами привычные буквы. Хотя аргумент, если вдуматься, хилый: вон японцы или южные корейцы невероятно технологичны, но от своего письма же не отказываются.



Тюркский вайб и геополитика



Смена графики - мощный символический жест: "Мы сами решаем, как писать свою историю". Глядя на соседей, которые уже вовсю пользуются латиницей, Казахстан тоже запросился в единый культурно-цивилизационный "тюркский вайб". Чтобы книги, фильмы и идеи летали между странами без декодеров. Здесь два подводных камня: соседство с Россией, где то и дело раздаются голоса об "отходе" и "ущемлении". Именно поэтому тема перехода на латиницу стала в казахстанском обществе де-факто табуированной, мол, наверху как-то решат, а мы в большую политику не лезем. Есть и второй "камень":



- Мы потеряем столько литературы, написанной на кириллице. Получается, нам надо перевести все это на латиницу… - признает Акылбек Шаяхмет.



Кто виноват в буквенном бардаке?



Главная причина, как уже упомянуто, - лингвистическая безграмотность при чиновничьем рвении козырнуть, провести и отчитаться. Помню, как в 2017-м раздался президентский клич перейти на латинское письмо, и важные дяденьки в галстуках стали заседать на эту тему чуть ли не ежедневно. При этом мало кто из них понимал термины "фонема", "орфоэпия" или "фонология". Но сколько было пафосных фраз о "велении времени" от людей, которые преспокойно путали букву со звуком.



Второе: Назарбаев, безусловно, фигура выдающаяся. Но он не лингвист. Никто не просчитал: при богатстве казахской фонологии алфавит без диакритики (надстрочных, подстрочных или внутристрочных символов, добавляемых к буквам для изменения их звучания, тональности или смыслового значения - "НГ") породит либо громоздкое письмо с лигатурами, либо убогие апострофы. Нам говорили: зато клавиатура останется самой простой, международной! Но позвольте, у французов своя раскладка, у немцев тоже… Создать и внедрить собственную - не такая уж технологическая проблема.



- Это было большой ошибкой, клавиатура может меняться, - считает Дос Кошим. - В общем, власть возглавила реформу. Это как если бы аким города давал советы хирургу, как правильно оперировать. И поэтому власть несет ответственность, что подняла инициативу, а потом сама же погасила. Надо было собрать всех фонетистов страны и дать задание: давайте вместе создавать новый казахский алфавит! Но чиновники сами предпочли участвовать в процессе и выставлять свои требования. И вот мы пришли к тому, в чем сейчас пребываем: во многих общественных местах есть надписи латинской графикой - кто во что горазд! - но мы еще не приняли алфавит, представляете? Такой страны, по-моему, в мире больше нет.



Буквы разные? Писать!



- В апреле 2017 года я стал членом большой госкомиссии во главе с директором Института языкознания Ерденом Кажибеком, - рассказывает мне Дос Кошим. - Когда мы начали работу, перед нами выступали разные люди со своими вариантами будущей графики. Они предлагали, какой звук следовало обозначить определенной латинской буквой - в этом и состояло главное направление нашей работы. Предлагали разное. Я говорю: "Ребята, мы пошли в другую степь! Графика - дело второе, сейчас главное - уточнить: а сколько вообще звуков в казахском?



Действительно, это увлекательный и в то же время каверзный вопрос. Есть схема классификации гласных по артикуляции - так называемый треугольник Щербы. Так вот, исконные казахские ұ и і, занимающие в этом треугольнике привычные места русских у и и, соседствуют с новыми у и и, которые пришли в язык позже извне. Какие из них считать "главными"? К каким приделывать диакритику?



Дальше - чехарда со звуками, которые на письме выражаются буквами і, ы, й и тем же и. Для них в латинице есть всего два знака: i и y (j не в счет, он уже занят фонемой ж). Какой из них для чего закрепить?



- Еще проблема, - поясняет Кошим, - как записывать дифтонги у (ұу и үу) и и (ый и iй) - одним знаком или двумя. Мы не пришли к единому мнению, пять лет "воюем". С одной стороны, правильно, что сейчас эти дискуссии приостановили. Чтобы не было, как в Узбекистане: сначала реформировали алфавит, а через несколько лет переделывают.



И это далеко не все проблемные пункты - есть еще вопрос эстетики в той же самой диакритике, вопрос о h и х, и все стоит отдельной публикации.



Что видно впереди?



- Алфавит надо менять, - итожит Досмаханбет Калмаханулы. - А какая будет у него основа, я на это не очень-то и смотрю. Но менять - однозначно.



- Я лично, например, не за латиницу, я за арабскую вязь, - высказывает мнение (по-моему, спорное) Акылбек Кожаулы. - Потому что она у нас тысячелетиями сохранялась в письменах, в наших архивах, у Байтурсынова, у алашордынцев она была. И она считается правильной, потому что записывается не слева направо, а справа налево. Например, когда шьют, иглу же назад не ставят? Когда мы хлеб режем, мы же не от себя, а к себе режем. То, что касается латиницы, до сих пор наши ученые не пришли к единому мнению. Если это был бы общий алфавит, тогда на него мог перейти весь тюркский мир!



- Лучше всех переход на латиницу удался азербайджанцам в 1992-м, - полагает Кошим. - Потому что их президент Эльчибей сам был ученым. Хотя… помню, в 2000 году я был у них наблюдателем на выборах. Пошел в киоск за газетами - из пяти три оказались на кириллице, и это после восьми лет реформ! Так что реформа графики - всегда долгий процесс. Поэтому выход из этой "застопоренности" один - дать все в руки фонетистам, а государство и власти пусть не вмешиваются. Но у нас так не дают…



Точка или многоточие?



История с казахской латиницей сегодня - как заглохший на середине дороги поезд: ехать в старом вагоне уже неудобно, пересесть в новый толком не дали, а пассажиры растерянно смотрят по сторонам.



Язык - живой организм, его нельзя изменить волевым росчерком пера или дедлайнами к круглым датам. Настоящая реформа письменности - это даже не про смену раскладки клавиатуры. Это ювелирная работа языковедов, требующая тишины, уважения к науке и долгих профессиональных споров. Не лозунгов, нет.



А пока мы в уникальной реальности "графического раздвоения личности", где на одной улице соседствуют три алфавита, а люди боятся рассуждать о буквах собственного языка. Рано или поздно этот тупик придется преодолевать. Быть может, за дело возьмутся те, кто действительно отличает букву от звука, а звук от фонемы. И знает про аллофоны. А пока ставим не точку, а очередное многоточие. Писать-то все равно нам.



Краткая хроника: как менялась письменность в Казахстане



До 1929 г.: арабская графика. Главная проблема - в арабском нет знаков для кратких гласных (хотя их можно передать диакритическими знаками), а в казахском, наоборот, богатая вокальная система. Передача гласных ограниченным набором арабских букв приводила к путанице при чтении. В 1910-х годах Ахмет Байтурсынулы провел реформу, создав на базе арабской графики алфавит "Төте жазу", который лучше учитывал особенности языка.



1929-1940 гг., Яналиф. В СССР в рамках политики латинизации алфавитов тюркских народов казахский язык был переведен на латинскую - Яналиф. Шла активная ликвидация неграмотности, латиница внедрялась в печать. Яналиф был интересным, хотя и слегка "корявым": нетрадиционные графические решения (буквы Ƣƣ, Ьь, Ꞑꞑ) плюс первые попытки "впихнуть" казахскую фонетику в русскую матрицу.



1940 г., кириллица. С изменением советской идеологемы латиницу принудительно заменили кириллицей. Русский язык окончательно стал донором интернациональной лексики. В казахский алфавит перекочевали буквы, которые для передачи местных звуков абсолютно не нужны: ь, ъ, е, ю, я, щ, ц. Но как без них писать слова "революция", "съезд" и им подобные?



1990-е, эпоха дискуссий. Разговоры о возврате к латинской графике с оглядкой на опыт Азербайджана (перешли в 1992-м), Туркменистана (в 1993-м, реформа в 2000-м) и Узбекистана (в 1995-м, реформа в 2026-м), но без реальных шагов.



2017, диграфы. В октябре президент Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита на латиницу до 2025 года. По задумке, новый алфавит для удобства компьютерного набора не должен был содержать диакритических знаков. Моментально появляется проект с диграфами (sh для ш, ae для ә и т. д.), который был скомпрометирован мемом saebiz ("морковь"), чье написание вызвало смех даже у Назарбаева.



2017-2018: апострофы. Суть - обозначить отсутствующие в латинице фонемы добавлением апострофов к существующим буквам. Жутко неудобно: апострофы ломали поисковые системы, базы данных, URL-адреса и правила автоматического переноса. Мем: фамилия Шишкин, превратившаяся в S’i’s’ki’n.



2018-2020: акуты. Учитывая критику в адрес апострофов, ученые Института языкознания им. А. Байтурсынулы предложили использовать акуты (ә = á, ң = ń и т. д.). Получалось довольно однообразное письмо, но этот вариант попал на денежные знаки, в официальные вывески и начал изучаться в школах.



С 2021-го: умлауты, бревисы, седили и макроны. Приближение к европейской графической практике. Нетрадиционную Ŋŋ, спохватившись, заменили на Ññ. Алфавит из 31 буквы по принципу "звук = буква" рекомендовали к поэтапному внедрению, причем уже не до 2025-го, а до 2031 года. Кое-где закрепился на вывесках и в объявлениях наряду с предыдущим, но распространения не получил. Источник - Наша газета (Костанай)

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