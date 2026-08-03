В Грузии на торги выставлен бывший офис НАТО и ЕС в центре Тбилиси

20:10 03.08.2026

Грузия: на торги выставлен бывший офис НАТО и ЕС в центре Тбилиси



03.08.2026 | Обзор событий



Национальное агентство по управлению государственным имуществом Грузии выставило на аукцион здание, где до июня 2025 г. располагался Информационный центр НАТО и ЕС, объект продается в рамках стандартной приватизации с обязательным условием сохранения исторического памятника.



По информации грузинского новостного портала NGnewsgeorgia, на аукцион выставлено здание в самом центре Тбилиси, где почти два десятилетия работал Информационный центр НАТО и ЕС. Начальная приватизационная стоимость объекта составляет 14 млн лари (около 5,4 млн долл.).



Условия: поскольку выставленный на торги объект имеет статус памятника культурного наследия, к будущему инвестору предъявляются жесткие требования - обязательные инвестиции от 5 млн лари в течение 48 месяцев для развития коммерческой или деловой инфраструктуры.



В течение одного месяца после оформления договора купли-продажи новый владелец должен будет заключить с Национальным агентством по охране культурного наследия Грузии и столичной мэрией договор о содержании и надлежащем уходе за памятником.



Лот включает земельный участок 478 кв. метров, здание и движимое имущество, находящееся внутри. Речь идет о земельном участке и расположенном на нем здании у площади Свободы (улица Дадиани, 2 / Коте Абхази, 1), пишет источник.



Здание пустует уже более года. Информационный центр НАТО и ЕС работал там с момента своего создания в 2005г. , в центре проводились образовательные мероприятия, публичные дискуссии и информационные кампании, связанные с евроатлантической интеграцией Грузии.



"Решение о закрытии центра было принято на фоне ухудшения отношений между властями Грузии и западными партнерами после остановки процесса евроинтеграции и принятия ряда законов, вызвавших критику Брюсселя и Вашингтона", - цитата по newsgeorgia.ge.



Имеющиеся в центральной части Тбилиси объекты недвижимости потенциально соответствуют критериям, предъявляемым к размещению профильных официальных структур, включая Секцию интересов Российской Федерации, а в перспективе - Посольства России в Грузии. Данный вопрос видится практически разрешимым при наличии обоюдной политической воли и конструктивного подхода сторон.