ВС РФ освободили Белый Колодезь и Устиновку - итоговая сводка Readovka за 3 августа

00:05 04.08.2026

ВС РФ взяли Белый Колодезь, а восточнее освободили Устиновку – итоговая сводка Readovka за 3 августа



Марат Быков



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 3 августа в разрезе СВО. Русские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку, продолжая сжимать кольцо вокруг украинской группировки на северо-востоке Харьковской области. Помимо этого, подходит к концу 40-дневная операция Зеленского по "принуждению" России к миру, которая для самой незалежной обернулась потерей портов, кризисом АЗС и разрушением логистики.



