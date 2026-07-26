|ВС РФ освободили Белый Колодезь и Устиновку - итоговая сводка Readovka за 3 августа
00:05 04.08.2026
ВС РФ взяли Белый Колодезь, а восточнее освободили Устиновку – итоговая сводка Readovka за 3 августа
Марат Быков
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 3 августа в разрезе СВО. Русские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку, продолжая сжимать кольцо вокруг украинской группировки на северо-востоке Харьковской области. Помимо этого, подходит к концу 40-дневная операция Зеленского по "принуждению" России к миру, которая для самой незалежной обернулась потерей портов, кризисом АЗС и разрушением логистики.
Гонка закончена
Части ГрВ "Север" ВС РФ поставили финальную точку в сражении за поселок Белый Колодезь. Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта. Бои за него шли на протяжении нескольких недель. Еще недавно пространство между этим поселком и пгт Приколотное по трассе Т-21-04 оставалось своеобразными "воротами". Это был укрепленный проход, через который неприятель мог организованно отойти на новые рубежи обороны в направлении пгт Великий Бурлук. Русские войска охватили Белый Колодезь с северо-востока через Волоховское, а с юго-запада – через Украинское. Противник таким образом лишился важного узла, прикрывавшего "ворота". Теперь фронт на этом участке выровнен, и ВС РФ получают возможность двигаться дальше, заодно обеспечивая перерезание украинских коммуникаций в районе Варваровки.
Помимо этого, ВС РФ взяли Устиновку. Штурмовые подразделения 34-й гвардейской мотострелковой бригады выбили из населенного пункта бойцов 129-й отдельной механизированной и 159-й отдельной механизированной бригад ВСУ. Как отмечают некоторые источники, оборону Устиновки держали в основном бывшие заключенные. В ходе сражения насильно мобилизованные солдаты попытались покинуть позиции, но были остановлены собственными "заградотрядами". 129-я бригада не первый раз за кампанию оказывается в центре подобных историй – часть давно славится запредельным уровнем дезертирства, вплоть до бесследного исчезновения целой роты при переправе через Северский Донец этой весной.
Стоит отметить, что Устиновка находится на восточном фланге "бутылочного горлышка" в долине реки Плотва. С противоположной стороны этого горлышка ВС РФ продолжают давление на неприятеля, закрепившись в районе села Ивановка. Таким образом, параллельно с падением Белого Колодезя на другом участке операции кольцо вокруг украинской группировки продолжает сужаться. Для полного контроля над территориями, расположенными к северу и северо-востоку от долины реки Плотвы, русской армии необходимо взять под контроль линию Захаровка – Благодатное – Нефедовка – Черное.
40 дней "принуждения к миру"
4 августа завершается объявленная Зеленским 40-дневная операция по "принуждению" России к миру. Первоначально задача была амбициозная: изолировать Крым, парализовать российский энергетический комплекс и таким образом вынудить Москву сесть за стол переговоров на условиях Киева. Ни одна из этих целей достигнута не была. В качестве ответа Банковая получила куда более сокрушительный удар, а вместе с ним и очередной внутриполитический кризис.
На море Украина столкнулась с огромными потерями в ходе масштабных ударов по портам Одессы, Николаева и Черноморска. Попытки зайти в эти гавани оборачиваются для судов повреждениями, а нередко и потоплением, при этом регулярным атакам подвергается и инфраструктура самих портов. Как подсчитали местные издания, из-за их простоя незалежная ежедневно теряет 70 млн долларов. Не лучше обстоят дела и на суше. Как писала Financial Times, под ударами оказались порядка 200 автозаправочных станций, по меньшей мере 80 из них – в Харьковской области.
Кроме того, ВС РФ уничтожили около 200 тепловозов, задействованных в транспортировке западного вооружения для нужд ВСУ. Помимо этого, достается и украинской логистике – удары наносятся по "Новой почте", крупнейшей частной логистической компании. Сбой в ее работе ведет к незапланированным тратам на восстановление и наносит долгосрочный ущерб системе снабжения войск незалежной.
Отдельно стоит отметить удар по мосту в Затоке. В ночь на 3 августа ВС РФ вывели из строя единственный железнодорожный путь, связывающий придунайские украинские порты с остальной территорией страны. В этот раз в результате комплексной атаки один из пролетов рухнул – ранее удавалось выводить мост из строя лишь на пару недель. Через него шел значительный поток грузов, среди которых были ГСМ и техника из стран НАТО. Теперь быстро восстановить сообщение не получится.
В самой же украинской армии за эти 40 дней произошли изменения, в ходе которых своей должности лишился министр обороны Федоров. Как писали западные СМИ, предположительно, причиной отставки оказалось нежелание экс-министра идти на уступки и помогать Зеленскому в осуществлении коррупционных схем. Митинги в защиту Федорова стали одними из самых массовых на Украине за последнее время, однако возвращать его на место не стали. Как отмечали многие местные информканалы да и простые жители страны, бездействие подорвало доверие к Зеленскому.
Вчера, 2 августа, редакция подвела итоги недели.