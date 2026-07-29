"Здесь был арык", или Как полиция учит водителей правильно плавать по дорогам

11:56 04.08.2026 Здесь был арык…



Елена КОЭМЕЦ, Алматы

29 июля 2026



В мегаполисе идет масштабная реконструкция улиц "от фасада к фасаду". Именно этот проект предусматривает закрытие арыков, что вызвало негодование алматинцев, привыкших к журчанию воды в городе







Акимат уверяет: дескать, пространства облагораживают для комфорта и безопасности самих же людей: за два года в них угодили и травмировались более 20 человек, двое погибли. В свою очередь алматинцы запустили петицию против закрытия бетонными плитами арычной системы и потребовали корректировки проекта.



С заботой о внешнем облике улиц



До появления водопровода жители Верного брали воду прямиком из арыков. Впоследствии многие годы рукотворные ручейки спасали от жары алматинцев и поили знаменитые городские сады. Горожане так привыкли к этим звенящим капиллярам, что не представляют себе, как их можно вообще закрывать, и, главное, не понимают зачем.



На запрос "Времени" в акимате города сообщили: "Закрытие отдельных участков арычной сети проводится не для ликвидации системы водоотведения, а в рамках ее модернизации с учетом современных требований безопасности, санитарных норм и благоустройства городской среды. Закрытие арыков позволяет снизить риск несчастных случаев, предотвратить засорение ливневой сети, повысить эффективность ее эксплуатации и создать условия для расширения тротуаров, формирования безбарьерной среды и дополнительного озеленения. Одновременно внедряются современные автоматизированные сис­темы полива, обеспечивающие более рациональное использование водных ресурсов"



При этом закрытие отдельных участков арычной сети не означает отказа от сис­темы водоотведения, отметили в акимате. Ливневая канализация продолжает функционировать в полном объеме, а ее модернизация направлена на обеспечение надежного отвода поверхностных вод и повышение эффективности эксплуатации.



В Бостандыкском районе обновляют сразу девять улиц общей протяженностью 32,9 км. Во время пресс-конференции региональной службы коммуникаций аким Бостандыкского района Азамат КАЛДЫБЕКОВ отметил, что работы охватывают улицы Розыбакиева, Сатпаева, Жарокова, Тимирязева, Жандосова, Абая, Бухар жырау, Масанчи и Мусрепова. Проект предусматривает комплексное озеленение с высадкой деревьев, кустарников, прокладку велодорожек и другое. Частью проекта станет инженерное переустройство: открытые арыки планируется закрыть с прокладкой подземных лотков и коммуникаций, что позволит упорядочить инженерные сети и улучшить внешний облик улиц.



Замурованные и тревожные



По нескольким улицам частично арыки уже закрыты. На одних появились пешеходные дорожки, на других - велосипедные, на третьи завезен грунт и высажена растительность.



Автор петиции, наша коллега, общественный деятель, член общественного городского совета Татьяна БЕГАЙКИНА рассказала, что закрытие арыков по проспекту Достык сразу вы­звало вопросы:



- Кладут плиты, на них - геотекстиль, а сверху высаживают растения. Но ведь их корни упрутся в бетон! Арычная система Алматы не просто сеть водоотводных каналов, а уникальный инженерно-экологический комплекс, выполняющий важнейшие гидрологические, климатические и эстетические функции. Пре­вращение открытых арыков в закрытые подземные короба наносит прямой вред безопасности, экологии и историческому облику мегаполиса. Арыки являются не только культурным кодом Алматы. На протяжении многих десятилетий они обеспечивают отвод дождевых и талых вод, способствуют естественному охлаж­дению городских улиц, обеспечивают полив зеленых насаждений и улучшают городской микроклимат.



- Аргумент городских служб, что арыки закрывают плитами ради безопасности граждан (во избежание падений и травм), является несостоятельным и подменяет системные проблемы благоустройства, - продолжает Бегайкина.



Бетонные плиты со временем неизбежно проседают, трескаются, скалываются и сдвигаются под воздействием грунта и корней, создавая новые препятствия для пешеходов.



- Еще закрытие может привести к увеличению случаев выезда автомобилей на тротуары и другие общественные пространства, так как исчезает барьер. К тому же замурованные арыки лишают бездомных животных, птиц и насекомых необходимого доступа к питьевой воде, - продолжает алматинка. - Прочитала на сайте обоснования и была разочарована. Один из аргументов в пользу закрытия арыков, что якобы будет сложнее передвигаться крысам, хотя все знают, что грызуны хорошо плавают и протискиваются во все маленькие щели.



В соцсетях многие выражают беспокойство, что во время ливней город еще больше будет плавать, ведь закрытые арыки значительно сложнее очищать от листьев, мусора. А засоры снижают их пропускную способность и приводят к разрушению дорожного покрытия, затоплению тротуаров и подвалов жилых домов.



Инцидент случился несколько дней назад: после ливня возле закрытого арыка в Медеуском районе появилось целое болото, подмывающее корни крупных деревьев и создающее риск их падения. Хорошо, с арыка догадались снять плиты, оставили только одну угловую.



Эксперимент с "провалами"



По улице Розыбакиева работы идут полным ходом. Вместе с членами общественного совета Алмалинского района, неравнодушными горожанами, сотрудниками управления развития общест­венных пространств (УРОП), проектировщиками мы отправились посмотреть, как продвигается процесс и действительно ли есть острая необходимость закрывать артерии бетоном.



Стартовали от "Меги", финишировали на улице Толе би. Во время рабочего обхода выяснилось: проект не проходил общественные обсуждения, нет и экологической оценки.



- Комплексная вневедомственная экс­пертиза не включает в себя экологическую, она проводится согласно нормативу отдельно. Но, так как это у нас благоустройство, в этой части категория объекта не подлежит отдельной экологической экспертизе, - подтвердили догадки горожан авторы проекта.



Представители УРОП привели свои доводы в его пользу: опасных ловушек на дорогах станет меньше, никто не будет выбрасывать мусор в арыки, облагороженные пешеходные улицы будут точкой притяжения, станет больше общественных пространств и велодорожек. По их словам, арыки закрываются не полностью, а, например, рядом с пешеходными зонами, остановками, школами, детскими садами, чтобы свести к минимуму риски падения в них людей.



По Розыбакиева от Толе би до Абая с восточной стороны появятся линейные парки со скамейками, игровыми площадками для детей, велодорожками и фонтанами. Воду для последних будут брать из скважин.



Закрытие отдельных участков вызвало жаркие споры участников рейда. Например, возле частного сектора, который пойдет под снос, соответственно, и новый тротуар попадет на слом. На это представители управления парировали: дескать, обяжут застройщика все восстановить. Или в одном из линейных парков детская площадка построена впритык к велодорожке. "И где тут безо­пасность?" - поинтересовались общественники.



Обеспокоенность вызвала и судьба зеленых насаждений: во многих местах оставлены небольшие приствольные круги, все остальное заложено плиткой.



- А как же нормативы? - задаются воп­росом горожане.



Природа расставит по своим местам



- Никто не спорит, что город нужно приводить в порядок, применять современные технологии. Когда мы прошлись вдоль арыков вместе с представителями УРОП, сложилось впечатление, что, скорее всего, проектировщики работали по карте Google или 2ГИС, не представляя, где они улучшают пространство, - комментирует член общественного совета Алмалинского района Роман ПАНОВ.



В результате под плиткой мы лишаемся зеленых зон, а среди этих зеленых зон и водных микроартерий города. Почему-то выбраны именно те улицы, где всегда арыки отличались наличием проточной воды (Жарокова, Розыбакиева). Не понимаю улучшений возле частного сектора, заведомо подлежащего сносу. Честно говоря, я сомневаюсь, что после нашего обхода откроют арыки там, где уже проложили поверх них велодорожки, тротуарную плитку. Но, думаю, природа расставит все по своим местам.



Алматинцы предполагают, что ждать долго не придется: осенние дожди покажут, где просчитались проектировщики и накосячили исполнители. Там либо затопит все вокруг, либо стремительный поток с гор размоет конструкции. Затоп­ленный участок как раз и может представлять опасность, ведь там не видно, где закрыт арык, а где нет.



В завершение рабочего обхода представители акимата сообщили: решение по закрытию или открытию спорных участков плитами принимается в ходе обсуждения и дискуссий. Но работы-то идут!



А ведь проект масштабный и весьма затратный: стоимость одной плиты, которой закрывают арыки, 40 тысяч тенге. И их нужны тысячи! А если проект покажет себя неважно, значит, проведут демонтаж?



***



Поток неясности



Елена СУПРУНОВА, Усть-Каменогорск

31 июля 2026



Жителям Усть-Каменогорска, в отличие от астанчан, никто не удосужился объяснить, почему улицы во время ливня превратились в реки







Вслед за Астаной, которую основательно залило 23 июля, потоп случился в Усть-Каменогорске. После продолжительной засухи на город обрушился сильный ливень. Таких бурных потоков практически на всех улицах горожане не видели в последние несколько лет. Хуже всего, конечно, пришлось пешеходам - обойти лужи кое-где было просто невозможно, поэтому люди брели по щиколотку, а то и по колено в воде.



Некоторые автомобилисты, впрочем, тоже пострадали, потеряв в потоках воды госномера. Потом, когда вода спала, таблички подбирали сотрудники близлежащих магазинов, кафе и либо оставляли у себя, разместив в пабликах объявление о находке, либо выставляли их на крыльце заведения. На центральной улице Казахстан легковушки и вовсе потонули наполовину. Более того, в одном из заглохших в луже авто произошло возгорание под капотом.



Пока устькаменогорцы задавались вопросом, где ливневка и почему она не работает, коммунальщики, акимат лишь лаконично заявили, что выгнали на улицу всех и вся и усиленно откачивают воду.



Позже аким города Алмат АКЫШОВ обрушился с критикой на КГП "Таза Оскемен":



- Это всегда так будет что ли? Ливневка почему не работает? Девять минут дождь шел, а если бы он 20 минут шел?..



А вот в полиции постфактум комментировали местным журналистам, что лучше не ездить по затопленным участкам, а если и ездить, то так, чтобы не создавать волну. Источник - Время

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