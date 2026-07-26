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Казахстан и Россию связывает общее гуманитарное пространство, – посол Даурен Абаев
13:19 04.08.2026

Дипломат выступил на третьем Казахстанско-Российском медиафоруме в Санкт-Петербурге

АЛМАТЫ, 3 авг - Sputnik. Казахстан и Россию связывает общее гуманитарное пространство, заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев на третьем Казахстанско-Российском медиафоруме в Санкт-Петербурге.

"Можно сказать, что современные средства массовых коммуникаций являются институтом производства общественного доверия. Это особенно актуально для казахстанско-российских отношений. Нас связывает общее гуманитарное пространство, сложившееся благодаря общим и значимым эпизодам исторических судеб двух народов, многолетнему культурному обмену, научному взаимодействию, образовательным связям и постоянному общественному диалогу", - подчеркнул посол.

Он назвал задачей современных медиа не только передачу информации, но и сохранение способности общества к ответственному диалогу.

"Для Казахстана и России это означает, что устойчивость двусторонних отношений во многом зависит от качества общей когнитивной инфраструктуры: университетов, научных центров, культурных институтов, издательских проектов, профессиональной журналистики и общественных дискуссионных площадок. Поэтому сегодняшний разговор о массмедиа – это в действительности разговор о будущем общества", – отметил Абаев.

Предыдущие Казахстанско-Российские медиафорумы прошли в 2024 и 2025 годах соответственно в Москве и Алматы. Нынешний форум приурочен, в том числе к 35-летию Независимости Казахстана и 315-летию Абылай хана.

Источник - Sputnik
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