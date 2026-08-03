В Отыраре обнаружены остатки мечети эпохи Золотой Орды

14:25 04.08.2026

В ОТЫРАРЕ ОБНАРУЖЕНЫ ОСТАТКИ МЕЧЕТИ ЭПОХИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ



03 августа 2026



В Туркестанской области на территории средневекового городища Отырар археологи обнаружили остатки мечети, относящейся к золотоордынскому периоду (вторая половина XIII-XIV века). На сегодняшний день это самая древняя из всех ранее найденных в Отыраре мечетей (ранее здесь находили объекты XV, XVI и XVII веков). Кроме того, в ходе раскопок была найдена уникальная мощеная камнем улица, не имеющая аналогов в истории археологических исследований города.



Исследования проводятся в рамках научного проекта Министерства науки и высшего образования РК BR28713129 "Археологическое и источниковедческое исследование проникновения и распространения ислама в Казахстане", реализуемого Международным университетом туризма и гостеприимства (г. Туркестан). Археологическую экспедицию возглавил доктор исторических наук, профессор МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави Мухтар Кожа.



В 2025 году экспедиция обнаружила в рабадской части Отырара жилой комплекс, в обеих комнатах которого имелся михраб - оба михраба были ориентированы строго на Мекку (киблу), что было учтено еще при строительстве дома. В научной литературе ранее не фиксировалось наличие михраба внутри жилого дома на территории Центральной Азии. Для уточнения датировки древесный уголь из тандыра был отправлен в лабораторию в Турции: радиоуглеродный анализ показал, что комплекс относится к середине VIII века.



Работы в шахристане Отырара начались 1 июня 2026 года и продолжались до конца июля. По словам члена экспедиции, ведущего научного сотрудника НИИ археологии МКТУ им. Х.А. Ясави, доцента Бакдаулета Сыздыкова, на раскопе площадью 100 кв. метров (10×10 м) работы велись до глубины 3,5 метра от реперной точки, где были выявлены слои, относящиеся к пяти строительным периодам. В верхних слоях были обнаружены жилые и хозяйственные помещения, места для обжига гончарных изделий, улицы, вымощенные керамикой. В четвертом слое открыто коллективное захоронение типа "дахма" (аналоги известны по захоронениям династии Шейбанидов в Самарканде). В самом нижнем, пятом слое найдены стены мечети эпохи Золотой Орды и ведущая к ней каменная улица.



"Есть несколько признаков, указывающих на то, что это здание является мечетью. Первый - направление раскрытых стен ориентировано на киблу, где делается михраб, что подтверждается азимутальными измерениями. Второй - внутри здания и вокруг него обнаружено множество мусульманских захоронений. В эпоху Золотой Орды было принято хоронить людей как внутри мечетей, так и снаружи. Это фиксировалось и в других исследованиях золотоордынских городов. В-третьих, о важности мечети свидетельствует то, что к ее дверям ведет улица, вымощенная крупным камнем, специально доставленным из гор. Каменное мощение улиц встречалось далеко не везде", - отметил руководитель проекта Мухтар Кожа.



Из найденных костей взяты пробы для антропологических и генетических исследований. После завершения всех анализов останки будут перезахоронены на ближайшем кладбище.



Профессор Мухтар Кожа отмечает, что к настоящему моменту раскрыта лишь часть объекта: открытый участок - это двор перед мечетью, а основная стена с михрабом все еще находится под землей. Камни для мощения улицы, по предположению ученых, были доставлены из Каратауских гор, находящихся за Туркестаном.



На продолжении каменной улицы, на участке подъема к более высокой части города, была открыта ступенчатая лестница из обожженного кирпича. Подобная конструкция также впервые найдена в Отыраре. По оценке ученых, лестница относится к XV-XVI векам. Это означает, что каменная улица эпохи Золотой Орды использовалась на протяжении нескольких веков, а позже для удобства подъема были сооружены кирпичные ступени.



В ходе раскопок были найдены печать-перстень с арабской надписью (впервые за всю историю раскопок Отырара, сейчас надпись изучают специалисты), поливная оконная панджара и кубба (навершие купола), фрагмент глазурованной чернильницы, дверные петли, изделия из кости, серебряные и медные монеты эпохи Золотой Орды, монеты периода Амира Темура и китайские монеты с квадратным отверстием посередине (доказывают статус Отырара как крупного торгового центра Великого шелкового пути).



"Наша цель - установить пути проникновения и распространения ислама на территории Казахстана на основе археологических и письменных источников. В прошлом году в рабаде города мы нашли дома с михрабами, а в этом году в самом центре города вышли на место мечети. Мы не ожидали найти ни каменную улицу, ни улицу со ступенями, сами были удивлены. Отырар не погиб в XIII веке, после этого здесь возводились крупные сооружения. Эпоха Золотой Орды - один из периодов расцвета городской культуры", - резюмировал М. Кожа.



Ученые подчеркивают высокий туристический потенциал открытого объекта. Посетители смогут пройтись по мощеной камнем улице и ступенчатой дороге, непосредственно ощутив культуру средневекового города. В настоящее время над объектом возводят навес и проводят консервационные работы. При выделении дополнительного финансирования раскопки будут продолжены. Направление полевых исследований на следующий год будет определено после полного анализа текущих результатов.



В проекте участвует британский археолог, доктор PhD Кэти Кэмпбелл (Dr. Katie Campbell) из Королевского колледжа Кембриджского университета. Научная группа под руководством доктора философских наук, профессора Досая Кенжетаева ведет сбор и анализ данных из зарубежных и казахстанских архивов.



Старший научный сотрудник Национального музея РК Али Алимбекулы проводит съемку зоны раскопок с помощью тахеометра и дрона для создания 3D-модели и ортофотоплана. За основу взяты координатные точки ЮНЕСКО 2003 года, что позволяет объединить все материалы раскопок в единую систему.



Результаты масштабного исследования будут презентованы на международной конференции в Кембридже (Великобритания) 28-29 сентября 2026 года.