МИД России прояснил ситуацию с "переездом" складов Wildberries в Казахстан

16:05 04.08.2026

Россия и Казахстан еще до варварских атак киевского режима начали работу по интеграции маркетплейсов, в частности Wildberries. Сейчас этот процесс продолжается. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.



"Еще до всех событий, еще до всех этих варварских действий киевского режима, в том числе в нашей экономической повестке находился и находится вопрос интеграции наших маркетплейсов, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о возможности размещения складских мощностей российских компаний в Казахстане. - Мы знаем, что на „Озон", на Wildberries зарегистрированы уже сотни тысяч казахстанских поставщиков".



"Работа и на этом направлении тоже продолжается", - отметил замминистра.



Он напомнил, что взаимоотношения Москвы и Астаны опирается на "богатейшую и глубочайшую историю взаимодействия во всех сферах".



"Этому способствует и наша длительная общая история пребывания в составе одного государства, общая граница - самая протяженная в мире, традиционно глубокие экономические связи", - добавил замглавы МИД РФ.



При этом Галузин предложил уточнять информацию о конкретных планах маркетплейсов непосредственно у представителей соответствующих компаний.



Как сообщало EADaily, по данным казахстанских властей, Wildberries на сегодняшний день арендует 46 тыс. кв. м складов в республике.



