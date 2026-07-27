|ВС РФ ведут бои за Матяшево к югу от Доброполья – итоговая сводка Readovka за 4 августа
00:05 05.08.2026
ВС РФ ведут бои за Матяшево к югу от Доброполья – итоговая сводка Readovka за 4 августа
Марат Быков
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 4 августа в разрезе СВО. Русские войска продолжают разваливать остатки Добропольского оборонительного района ВСУ, зайдя на этот раз в село Матяшево к югу от Доброполья. Помимо этого, Украина анонсировала продолжение 40-дневной операции по "принуждению" России к миру, несмотря на объективные неудачи, которые руководство незалежной, видимо, решило не замечать.
Южный рубеж
Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились очередного продвижения на Добропольском направлении. На этот раз южнее города, в районе села Матяшево. Зайти в населенный пункт удалось благодаря прошлым успехам российской армии, а именно – освобождению Белицкого, Красноярского (Черниговки), Шевченко, Водянского и Светлого – то есть не менее половины мощного укрепрайона ВСУ, прикрывавшего Доброполье с юга.
Стоит отметить, что Матяшево замыкало ту часть внутреннего оборонительного контура противника, который еще недавно опирался на связку Надия – Новогришино – Доброполье (одноименное с городом) – Матяшево – Водянское. Контур являлся сердцем обороны ВСУ в Добропольском оборонительном районе. Однако со взятием Водянского и заходом ВС РФ в Матяшево "подушка безопасности" неприятеля вновь поредела.
Заход наших сил в Матяшево и ожидаемый штурм соседнего Красноподолья ставят перед ВСУ старую проблему в новой конфигурации. Противнику снова придется выбирать между удержанием фланга и его сдачей ради сохранения сил и отхода на более выгодные позиции. Однако стоит учитывать, что после взятия вышеупомянутых населенных пунктов ВС РФ откроют дорогу на село Доброполье, расположенное менее чем в 3 км от одноименного города.
Учитывая, что в город Доброполье уже ворвались силы ВС РФ, украинскому командованию крайне невыгодно допускать прорыва с нового направления. Опыт Белицкого, когда гарнизон противника чуть не попал в окружение и успел выйти лишь в последний момент, лишь подтверждает предположение, что ВСУ будут цепляться за Матяшево до конца.
Будем продолжать
Вот и закончился 40-дневный период по "принуждению" России к миру. Украина не смогла достигнуть своих целей – заставить сесть за стол переговоров на условиях Киева. При этом экстремист, террорист и глава ОП Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) поспешил обнадежить украинцев и заявил, что, хотя 40 дней прошли, незалежная продолжит операцию. Однако четкого плана он не назвал, но отметил, что СВО для РФ якобы находится в "тупике". Примечательно, что самих украинцев далеко не обрадовала такая размытая формулировка.
"Война для РФ находится в тупиковой ситуации, поэтому они выводят на орбиту спутники для создания собственного аналога Starlink, наращивают производство баллистических ракет, которые мы не можем перехватывать, и готовятся увеличить численность вооруженных сил для усиления боевых действий на севере", – иронизирует над Будановым комментатор.
Огня в топку негодования добавил и сам Зеленский. В соцсетях он отчитался о разговоре с руководством СБУ. По его словам, ведомство уже разработало новые операции, а президент Украины их подписал. Помимо этого, в сообщении говорится, что в СБУ начали зачистку от неких внутренних врагов.
"Согласовал руководителю СБУ также и дальнейшие шаги по очистке внутренней структуры Службы от тех, кто работает на себя, а не на Украину", – написал Зеленский.
Вчера, 3 августа, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Харьковском направлении.