ВС РФ ведут бои за Матяшево к югу от Доброполья – итоговая сводка Readovka за 4 августа

00:05 05.08.2026

ВС РФ ведут бои за Матяшево к югу от Доброполья – итоговая сводка Readovka за 4 августа



Марат Быков



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 4 августа в разрезе СВО. Русские войска продолжают разваливать остатки Добропольского оборонительного района ВСУ, зайдя на этот раз в село Матяшево к югу от Доброполья. Помимо этого, Украина анонсировала продолжение 40-дневной операции по "принуждению" России к миру, несмотря на объективные неудачи, которые руководство незалежной, видимо, решило не замечать.



