Президент Садыр Жапаров подписал закон о полном запрете в Кыргызстане "огненного погребения"

01:20 05.08.2026

Внесены изменения в Закон "О погребении и похоронном деле"

04.08.2026



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О погребении и похоронном деле" (далее – Закон).



Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2026 года.



Целью Закона является совершенствование правового регулирования в сфере похоронного дела, разграничение ритуальной деятельности и санитарно-технических мероприятий, связанных с обращением с биологическими объектами.



Законом предусматривается:



– исключение норм, позволяющих производить кремацию – предание тела умершего огню (огненное погребение);



– исключение норм, позволяющих захоронение и подзахоронение урны с прахом умершего;



– запрет на использование крематориев для сжигания тел умерших людей, абортированных или мертворожденных плодов человека, кроме как санитарного термического уничтожения органов и тканей человека, которые образуются в результате медицинской деятельности.



Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.



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Главной причиной полного запрета кремации в Кыргызстане стало несоответствие этого метода погребения религиозным взглядам, культурным традициям и обычаям большинства граждан страны.



Решение отменить ранее принятые послабления опирается на несколько ключевых факторов:



1. Религиозные каноны и традиции

Большую часть населения Кыргызстана составляют мусульмане. В исламе кремация категорически запрещена, так как предание тела огню считается проявлением жестокости, неуважения к усопшему и нарушением божественного порядка. Депутаты Жогорку Кенеша подчеркнули, что закон 2024 года, который временно разрешал кремацию, абсолютно не учитывал менталитет и духовные ценности киргизского общества.



2. Отсутствие инфраструктуры

Хотя в начале 2024 года кремацию в стране формально разрешили (в основном ради упрощения репатриации тел умерших иностранцев), за последующие годы в Кыргызстане так и не построили ни одного крематория для людей. Весной 2026 года власти сначала пытались просто заморозить этот вопрос до 2040 года из-за нехватки инфраструктуры, но в итоге законодатели решили полностью ликвидировать данную норму.



3. Разграничение санитарных и ритуальных процедур

Новая редакция закона четко разделила понятия. Государство решило, что "огненное погребение" граждан неприемлемо. При этом за крематориями оставили исключительно санитарно-техническую функцию - термическое уничтожение опасных медицинских биологических отходов (удаленных при операциях тканей и органов).