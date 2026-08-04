НГ: Узбекистан подключается к практическим механизмам ЕАЭС, оставаясь вне объединения

02:00 05.08.2026 Таможня сближает Ташкент с Евразийским союзом

Узбекистан подключается к практическим механизмам ЕАЭС, оставаясь вне объединения



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

04.08.2026



Проект соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Узбекистаном о взаимном обмене таможенной информацией находится в высокой степени готовности. Начало официальных переговоров ожидается осенью 2026 года. Если стороны договорятся, таможенные службы получат возможность быстрее сопоставлять сведения о товарах, следующих из Узбекистана в страны ЕАЭС и в обратном направлении.



На первый взгляд речь идет о техническом документе, рассчитанном прежде всего на специалистов. Однако его значение выходит далеко за пределы работы таможенных ведомств. Ташкент продолжает сближение с Евразийским экономическим союзом через конкретные, экономически выгодные механизмы, не принимая пока обязательств полноправного члена ЕАЭС.



Подготовку соглашения обсудили министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергей Шкляев и председатель Таможенного комитета Узбекистана Акмалхужа Мавлонов. Инициатива начать соответствующие переговоры была одобрена Высшим Евразийским экономическим советом еще в декабре 2025 года.



"Реализация соглашения будет содействовать ускорению и упрощению таможенных процедур, повышению эффективности таможенного контроля. Ожидаем, что обмен информацией позволит снизить количество расхождений в статистике внешней торговли, облегчить выявление и предупреждение правонарушений, а также укрепить взаимное доверие между таможенными органами", – отметил Шкляев.



Предполагается, что таможенные органы смогут обмениваться данными об отправителях и получателях грузов, стоимости и количестве товаров, транспортных средствах, маршрутах и декларациях. Точное содержание будущего договора станет известно после согласования текста. Но общий смысл проекта уже понятен: сведения об одном и том же грузе, имеющиеся у двух сторон, можно будет быстрее сравнить.



Такой обмен помогает выявлять случаи, когда при вывозе товара указывается одна стоимость, а при ввозе – другая. Аналогичным образом обнаруживаются расхождения в весе, количестве, товарном коде или стране происхождения продукции. Это осложняет занижение таможенных платежей, подмену товаров и использование транзитных схем для нелегальной торговли.



Добросовестному бизнесу соглашение обещает более быстрое оформление грузов и меньше повторных проверок. Если таможня получает достоверные сведения заранее, ей проще отделить перевозки с повышенным риском от обычных поставок. Однако сам по себе договор очереди на границах не устранит. Результат будет зависеть от совместимости информационных систем, устойчивости каналов связи и того, насколько широко стороны станут признавать результаты уже проведенного контроля.



Особенно важна скорость оформления для узбекских поставщиков плодоовощной и другой скоропортящейся продукции. Несколько лишних дней в пути способны обернуться потерями для производителя и ростом цены для покупателя. В упрощении процедур заинтересованы также текстильные предприятия, торговые сети и транспортные компании.



Обмен информацией является частью более крупного проекта – создания единой системы таможенного транзита ЕАЭС и третьих стран. Базовое соглашение о такой системе государства Союза подписали в декабре 2024 года. Оно предусматривает электронную транзитную декларацию, общие подходы к обеспечению уплаты пошлин, отдельные упрощения для надежных компаний, а также применение навигационных пломб.



Узбекистан с самого начала называли одним из наиболее заинтересованных внешних партнеров. Это объясняется географией. Республика не имеет выхода к морю, а значительная часть ее торговли проходит через территорию Казахстана, Киргизии и России. Все три страны входят в ЕАЭС. Для Ташкента совместимые таможенные правила являются способом сократить стоимость перевозок и сделать сроки доставки более предсказуемыми.



Одним из элементов новой транзитной системы становятся навигационные пломбы. Это электронные устройства, устанавливаемые на грузовой отсек или контейнер. Они передают сведения о движении транспорта и позволяют установить, отклонялся ли он от маршрута и не вскрывался ли груз в пути.



Практическое применение пломб на территории ЕАЭС началось в феврале 2026 года. По данным Евразийской экономической комиссии, к началу августа устройства использовались уже более 70 тысяч раз. С 31 июля механизм был распространен на все автомобильные перевозки, подпадающие под установленные правила, а также на дополнительные категории железнодорожных грузов.



Для перевозчиков пломба означает дополнительную процедуру и определенные расходы. В то же время постоянное электронное наблюдение в перспективе позволяет сократить число остановок и физических досмотров. Таможня получает возможность следить за грузом дистанционно, а не проверять его заново при пересечении каждой границы. Поэтому Ташкенту предлагают подробнее ознакомиться с опытом государств ЕАЭС и подготовиться к возможному включению пломб в совместную транзитную систему.



Экономическая основа для такого сотрудничества уже сложилась. Внешнеторговый оборот Узбекистана в 2025 году достиг 81,2 млрд долл. На государства ЕАЭС пришлось около четверти этой суммы – свыше 20 млрд долл. Крупнейшими партнерами республики в Союзе остаются Россия и Казахстан: товарооборот с ними составил примерно 13 млрд и 5 млрд долл. соответственно.



При этом в открытых источниках встречаются разные оценки темпов роста торговли Узбекистана с ЕАЭС. Правительство республики сообщало об увеличении на 25%, тогда как отдельные узбекские аналитические материалы указывают на рост примерно на 11% – до 20,2 млрд долл. Расхождение может быть связано с различиями в методике, периоде сравнения или последующим уточнением статистики. Но основной вывод от этого не меняется: страны Союза обеспечивают значительную часть внешней торговли Узбекистана.



Республика имеет статус наблюдателя при ЕАЭС с декабря 2020 года. Он позволяет ее представителям участвовать в заседаниях и знакомиться с документами объединения, но не дает права принимать решения. За прошедшие годы сотрудничество постепенно перешло от политических заявлений к отдельным отраслевым проектам – в промышленности, агропромышленном комплексе, цифровизации и транспорте.



"Готовящееся таможенное соглашение не означает вступления Узбекистана в ЕАЭС. Оно не создает общей таможенной территории, не отменяет декларации и пошлины и не ограничивает права Ташкента самостоятельно выстраивать отношения как с соседними странами, особенно с Казахстаном, так и с дальним зарубежьем: Китаем, Европейским союзом, Турцией и государствами Южной Азии", – сказал "НГ" Наби Зиядуллаев, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Института проблем рынка Российской академии наук, член-корреспондент АН Узбекистана.



По его словам, именно в этом заключается выбранная Узбекистаном модель. Вместо решения по принципу "вступать или не вступать" республика последовательно подключается к тем механизмам ЕАЭС, которые дают непосредственную хозяйственную пользу. Такой подход позволяет облегчать торговлю с ближайшими соседями, сохраняя пространство для многовекторной внешнеэкономической политики.



Поэтому, как подчеркнул академик, за техническими формулировками об электронных данных и навигационных пломбах просматривается более широкий процесс. Ташкент становится ближе к экономическому пространству ЕАЭС, но движется к нему осторожно – через транспорт, таможню и цифровые системы, не связывая себя обязательствами полноправного участника Союза. Источник - Независимая газета

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