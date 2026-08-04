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Объявлены похороны "коалиции желающих", - Петр Акопов
04:35 05.08.2026

Снова не получилось: объявлены похороны "коалиции желающих"

Петр Акопов
04.08.2026

На Западе начали хоронить "коалицию желающих" - неформальный клуб из трех десятков стран, созданный для поддержки Украины за рамками НАТО и ЕС. Полтора года назад в него вошли практически все ключевые страны коллективного Запада, за исключением США и Японии. И вот сейчас началось практически отпевание с сетованиями на то, что будущее группы туманно и невнятно. Что же случилось?

Коалиция создавалась после возвращения к власти в США Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать всем, начиная с Америки и заканчивая Россией, что Европа (и большая часть Запада) будет "стоять с Украиной до конца". Конца не Киева, а борьбы за поражение России и переход Украины под полный контроль Запада. Для этого нужно увеличить поставки оружия и денег Киеву, усилить санкционное давление на Россию - и разработать гарантии послевоенной безопасности Украины, включающие план ввода военных контингентов (под названием миротворческих) на ее территорию сразу же после заключения мирного соглашения или даже после начала перемирия. Последний пункт был ключевым и абсолютно неприемлемым для России. Что сразу же сделало "коалицию желающих" объединением противников любого варианта мирного урегулирования конфликта. Ведь если вы объявляете своей целью то, что стало одной из главных причин начала конфликта (угроза атлантизации Украины в любой форме, будь то официальной, через вступление в НАТО, или простое размещение там воинских контингентов западных стран) и вынудило Россию начать боевые действия в феврале 2022-го, то тем самым вы выбираете войну, а не мир.

Даже само название объединения отсылало к прошлой войне: накануне вторжения американцев в Ирак в 2003-м была создана точно такая же "коалиция желающих". Тогда она "желала" устранить угрозу миру - "страшный террористический режим" Саддама Хусейна, обладавший оружием массового поражения (химического, биологического, а потенциально еще и ядерного). То, что все это было абсолютной выдумкой, было понятно даже тогда, но ведомой англосаксами части Запада нужен был лишь повод. В результате Ирак разбили, оккупировали - и получили десятилетия кровавых проблем и войн по всему региону. То есть совсем не то, чего якобы "желали" (мира и демократии).

Сейчас коалиция собиралась не против ослабленного годами санкций и поражений Саддама, а против великой России. Которая не была намерена уступать и напугать которую через три года боевых действий (когда и была создана коалиция) уже ничем было невозможно. Санкции? Так они и без того были приняты в огромном количестве. Поставки западного оружия? Так оно и так шло на Украину. Угроза введения воинского контингента? Но она изначальна выглядела блефом - европейцы заявляли, что пойдут на это только после начала перемирия и при гарантиях США. Но Россия не пойдет ни на какое перемирие при наличии угрозы высадки западных "миротворцев", а Штаты не собираются давать гарантии их безопасности. То есть главная задача коалиции изначально была невыполнимой, что тем не менее не мешало полтора года строить грандиозные планы на будущее.

Почему же хоронить начали только сейчас? Потому что власть в самих европейских странах все более неустойчива. Инициаторами создания коалиции были Великобритания и Франция - и именно они должны были дать основные контингенты "миротворцев" (другие страны, включая Германию, Италию и Польшу, вообще не хотели никого отправлять даже теоретически). То ли тридцать, то ли десять тысяч - размер в данном случае не имеет значения ввиду невыполнимости самой задачи. Но недавно в Британии сменился премьер, ушел Кир Стармер, и тут все вспомнили, что приближается смена власти и во Франции. Уже в апреле пройдет первый тур выборов, а по результатам второго (в мае) президентом может стать Марин Ле Пен. Которая точно не собирается "стоять с Украиной до конца" - и даже может вывести страну из военных структур НАТО.

Макрон - уже "хромая утка", новый английский премьер Энди Бернем не имеет внешнеполитического опыта (хотя первым же делом встретился с Зеленским и подтвердил все обещания) - то есть у коалиции нет лидера. Кто мог бы им стать, заволновалась британская пресса. Канцлер Мерц? Но у него все больше проблем внутри собственной партии и коалиции - по итогам сентябрьских выборов в местные парламенты Фридрих вообще может потерять кресло. Итальянка Мелони? Но и у нее в следующем году выборы, да и вообще Италия против отправки войск. Нет кандидата в лидеры, так что судьба коалиции под вопросом.

На самом деле, это надуманная проблема: дело не в лидерах, а в самих идеях, целях, ради которых создавалась "коалиция желающих". Запад не сможет ввести войска на Украину - никакое желание тут не поможет. С этим нужно смириться и не пытаться создать новую Антанту - на этот раз против России. Европе, как континентальной, так и островной, нужно готовиться не просто к смене правительств, а к серьезнейшей трансформации элит и борьбе за власть - уже скоро она начнется в полный рост.

Источник - РИА Новости
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