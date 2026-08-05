Кому не дает покоя укрепление оборонных связей Узбекистана с Россией? - Рустам Масалиев

05:40 05.08.2026

Кому не дает покоя укрепление оборонных связей Узбекистана с Россией?

05.08.2026 | Рустам МАСАЛИЕВ



"Ритм Евразии" уже сообщал о том, что Владимир Путин дал 27 июля поручение правительству России начать переговоры с Узбекистаном (как и с Казахстаном) о внесении изменений в действующие соглашения о военно-техническом сотрудничестве.



Речь идет о договоре, заключенном 29 ноября 2016 года, который регулирует не только поставки российского вооружения, но и взаимный обмен продукцией военного назначения. Под действие соглашения подпадают вооружение и военная техника, работы и услуги в сфере ВТС, военно-техническая информация, технологии, результаты интеллектуальной деятельности, а также конструкторская, техническая, технологическая и эксплуатационная документация. Кроме того, договор предусматривает ремонт и модернизацию вооружений, проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание совместных производств и подготовку специалистов.



Соглашением также обусловлены взаимные поставки вооружений, комплектующих и сопутствующих услуг на основании контрактов между уполномоченными организациями сторон: ввоз и вывоз продукции военного назначения производится по перечням, утверждаемым государственными органами России и Узбекистана.



Согласно оценке военных специалистов, пересмотр Москвой заключенного достаточно давно соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Ташкентом вполне себе правомерен и обоснован, поскольку может быть связан с расширением номенклатуры закупаемых Узбекистаном российских вооружений. Например, в этот договор могут быть добавлены пункты, в которых оговариваются особые случаи, связанные с передачей вооружения, военной техники третьим странам, либо могут быть включены аспекты по лицензионному производству.



Между тем позицию авторитетных профессионалов совсем не разделяют популистски настроенные прозападные СМИ, пытающиеся разогнать негативную информационную волну в целях стравливания Узбекистана с Россией. В частности, высказывается убеждение, что подобная инициатива по пересмотру договора появилась на фоне действующих ограничений, введенных западными странами. Мол, Европейский союз запретил экспорт в Россию вооружений, военной продукции и широкого спектра товаров двойного назначения, включая электронные и оптические компоненты, двигатели и комплектующие для беспилотников. Аналогичные ограничения ввели и США, распространив их на технологии, программное обеспечение и оборудование, способные поддерживать российский оборонно­-промышленный комплекс.



Ну а дальше полет фантазии прозападных мечтателей просто достиг своего апогея. В частности, один донельзя русофобский ресурс, причем не из Узбекистана, а из Азербайджана опубликовал статью с сакраментальным вопросом "Россия теряет влияние на рынке вооружений?", в которой "проанализирован" военный баланс в странах Центральной Азии, а также изменения, происходящие в сфере боевой авиации. В материале отмечается, что на протяжении многих лет военно-воздушные силы государств региона эксплуатировали доставшиеся им со времен СССР истребители семейств МиГ и Су, а их ремонт и поставка запасных частей в основном осуществлялись из России.



Но это не все. По информации издания Defence Security Asia, ВВС Узбекистана получили также четыре многоцелевых истребителя китайского производства J-10СЕ, а всего Ташкент уже заказал 24 таких самолета, первая партия которых была поставлена еще в прошлом году. Особое место в материале занимает тот посыл, что выбор Узбекистана, прежде всего, связывают с некими проблемами российской промышленности, возникшими после начала боевых действий на Украине, задержками при выполнении зарубежных заказов и сложностями с поставками комплектующих. Авторами подчеркивается, что, несмотря на сохранение военного и экономического сотрудничества с Москвой, Ташкент проводит "более сбалансированную политику, приобретая новые технологии в основном у Китая".



В итоге делается весьма "глубокомысленный" вывод, что интеграция закупленных Узбекистаном китайских систем противовоздушной обороны HQ-9B и истребителей J-10СЕ в единую сеть может существенно усилить оборонные возможности страны, и "если этот процесс оправдает себя, возможно, в будущем и другие государства Центральной Азии выберут аналогичный путь, а доля Китая на региональном рынке вооружений еще больше возрастет". Соответственно, предсказывается снижение роли России.



Это все, однако, не более чем "глубокомысленные" прогнозы. Не будем погружаться в них, а скажем о реальных делах из сферы военно-технического сотрудничества Узбекистана с Россией. Хотя Ташкент не является членом ОДКБ, активное развитие получило военно-техническое сотрудничество между двумя государствами, где базовым документом является договор между Россией и Узбекистаном о дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях, подписанный в декабре 1999 года. В свою очередь, в мае 2001 года был заключен межгосударственный договор о сотрудничестве по пограничным вопросам, в октябре – межгосударственное соглашение о совместном применении ВВС России, войск ПВО и ВВС Узбекистана, в июне в целях координации ВТС была создана российско-узбекская рабочая группа по военно-техническому сотрудничеству.



Исходя из официальных данных, только в 2017-2019 годах Узбекистан получил из России партию из 12 вертолетов Ми-35М, поставленных под государственный экспортный кредит, а также модернизировал в РФ около 30 истребителей МиГ-29. Помимо этого, стороны обсуждали поставки Су-ЗОСМ, радиолокационного комплекса "Сопка-2" и оборудования для ЗРК "Печора-2М". Кроме того, в России производится ремонт военной техники и ведется подготовка офицерских кадров для Узбекистана. Обсуждался также вопрос создания на территории Узбекистана сервисных центров по обслуживанию ВВТ, в первую очередь создание предприятий, связанных с ремонтом и модернизацией военной бронетанковой техники.



Резюмируя сказанное выше, можно прийти к выводу, что, несмотря на прозападные фейки, с правовой точки зрения договор России и Узбекистана о ВТС требует существенного обновления, чтобы и далее успешно служить военно-техническому сотрудничеству наших двух стран.