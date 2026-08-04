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США заставили Киев извиниться перед Ираном, опасаясь за свои базы в Европе
12:41 05.08.2026

Почему Тегеран не втянулся в конфликт с Украиной
Вашингтон против эскалации военного противостояния Киева с Ираном

Владимир Николаевич Котов
эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН.
04.08.2026

В Каспийском море 25 июля было атаковано иранское судно.

Объяснение этому удару было дано на высшем уровне. Президент Владимир Зеленский заявил, что Тегеран уже давно атаковал Украину. Еще в 2022 году, когда передал Москве тысячи своих дронов и лицензию на их производство.

Но Тегеран так не считает. Высшие должностные лица в Тегеране подчеркнули, что "любая атака на Иран всегда обходится дорого" и Украина, как США с Израилем, тоже вскоре сможет это осознать.

Киев воспринял высказанное недовольство с недоумением. Украинский МИД назвал угрозы Ирана необоснованными и беспочвенными, потому что тот подпитывает своим оружием конфликт Москвы. А значит, не имеет права "выдавать себя за жертву" и приводить "абсурдные ссылки на Устав ООН".

В то же время дальность полета иранских ракет охватывает всю Европу. Поэтому Тегеран мог бы нанести свой удар по любому объекту в Киеве и в других городах Украины. Тем более что у ВСУ нет противоракетной обороны, которая могла бы обеспечить защиту от них. На Украине стали опасаться прилета иранских ракет.

Однако визит украинской делегации в США привел к неожиданному развороту этой ситуации. После встречи в Белом доме министр иностранных дел Украины Андрей Сибига срочно позвонил своему иранскому коллеге и заверил его, что Киев не намеревался "наносить удары по гражданским судам или людям". В Тегеране заметили, что тоже не стремятся к эскалации, и потребовали возмещения полученного ущерба.

Очевидно, что Вашингтон не желает объединения украинского конфликта с иранским. Хотя именно этого добивался Киев. И вот почему.

Если бы Тегеран нанес ракетный удар по Украине, это поставило бы его в один ряд с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), которая помогает России в специальной военной операции. С другой стороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) де-факто втянулись бы в американо-израильскую военную операцию против Ирана.

В результате Киев включился бы в американо-израильскую коалицию в ее военном противостоянии с Ираном. Тегеран таким образом присоединился бы к Москве в достижении целей специальной военной операции на Украине. В результате это привело бы к объединению двух достаточно удаленных региональных конфликтов в один большой глобальный.

Для Вашингтона такой ход событий абсолютно неприемлем. В ситуации вокруг Украины президент США Дональд Трамп долгое время позиционирует себя как медиатор. Посредник, который пытается привести позиции двух воюющих сторон к единому знаменателю и добиться подписания мирных договоренностей. Именно так вел себя Вашингтон во время недавних попыток урегулирования других военных конфликтов. Например, между Таиландом и Камбоджей, Индией и Пакистаном и так далее.

Что же касается иранской проблемы, то США являются одной из сторон ведущегося вооруженного конфликта. И перспективы его завершения пока что не наблюдаются.

Отметим, что Тегерану также не хочется втягиваться в военный конфликт с Киевом. Во-первых, хватает своих проблем в противостоянии с США и Израилем. Во-вторых, количество иранских ракет небезгранично, а договора о военной помощи с Россией (как у КНДР) у Ирана пока что нет.

Нежелание Вашингтона вмешивать Иран в украинский конфликт имеет еще одно объяснение. Речь идет о нестандартной реакции Тегерана на полученные военные удары. В ответ иранцы не ставят себе задачу преодолеть израильскую систему ПРО (противоракетной обороны), известную как "Железный купол". Или каким-то образом нанести удар по США. Вместо этого Тегеран атакует американские базы в регионе, независимо от страны их расположения. А также ключевые объекты инфраструктуры этих достаточно богатых стран. Рано или поздно понесенные ими убытки заставят их высказать недовольство Вашингтону и потребовать, чтобы тот закончил войну с Ираном.

Представим, что Тегеран был бы втянут в украинский конфликт. В этом случае иранские ракеты могли бы полететь не только на Украину. Но и на базы США в Европе. От ближе расположенных в Болгарии и Румынии до чуть более удаленных в Италии и Испании. Не забывая об открытой в 2024 году американской базе ПРО в Польше.

Возможность такого развития событий категорически не устраивает американцев. Поэтому планы украинского руководства в отношении втягивания Ирана были отменены Вашингтоном.

Внимание Киева сейчас сосредоточилось на Польше, куда прилетела российская крылатая ракета Х-101. Варшава поспешно заявила, что "нет никаких причин" считать, что целью была именно Польша. Но Киев может использовать сам факт прилета российской ракеты в своих целях: снизить растущие антиукраинские настроения в польском обществе.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1785922860


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