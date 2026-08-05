 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.08.2026
14:18  Все о Всемирных играх кочевников - от первых соревнований до предстоящих рекордов 2026
12:41  США заставили Киев извиниться перед Ираном, опасаясь за свои базы в Европе
05:40  Кому не дает покоя укрепление оборонных связей Узбекистана с Россией? - Рустам Масалиев
04:35  Объявлены похороны "коалиции желающих", - Петр Акопов
02:00  НГ: Узбекистан подключается к практическим механизмам ЕАЭС, оставаясь вне объединения
01:20  Президент Садыр Жапаров подписал закон о полном запрете в Кыргызстане "огненного погребения"
00:05  ВС РФ ведут бои за Матяшево к югу от Доброполья – итоговая сводка Readovka за 4 августа
Вторник, 04.08.2026
16:05  МИД России прояснил ситуацию с "переездом" складов Wildberries в Казахстан
14:25  В Отыраре обнаружены остатки мечети эпохи Золотой Орды
13:19  Казахстан и Россию связывает общее гуманитарное пространство, – посол Даурен Абаев
12:16  Президент Кыргызстана назначил новых послов в ООН и Британию
11:56  "Здесь был арык", или Как полиция учит водителей правильно плавать по дорогам
02:08  НГ: Казахстан прокладывает дорогу к Аравийскому морю
00:05  ВС РФ освободили Белый Колодезь и Устиновку - итоговая сводка Readovka за 3 августа
Понедельник, 03.08.2026
20:10  В Грузии на торги выставлен бывший офис НАТО и ЕС в центре Тбилиси
14:15  Казахская латиница: missia provalena?
13:05  Звериный сакский стиль как вершина степного искусства
06:32  Съемки мангистауского этапа блокбастера "Доспехи Бога: Ультиматум" с Джеки Чаном завершились в Актау
04:17  МВД Казахстана предупреждает о действиях мошенников в сфере инвестирования
03:46  S&P подтвердило рейтинги для АКБ "Узпромстройбанк" и АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана" (НБУ)
02:13  Найдутся ли в Курултае места для депутатов-неказахов? И сколько? - Жандос Асылбеков
00:05  ВС РФ ворвались в Доброполье и добивают оборону ВСУ к северу от Сум - сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 02.08.2026
21:09  Dialog.kz: Назарбаев построил государство, но не сумел отделить его от себя
16:51  Скончался бывший Генпрокурор Кыргызстана Республики Камбаралы Конгантиев
16:25  Садыр Жапаров вручил Шавкату Мирзиееву и Ильхаму Алиеву ордена "Манас" I степени, Ильхам Алиев вручил Садыру Жапарову орден Гейдара Алиева
15:47  Президент Казахстана принял участие во встрече глав Центральной Азии и Азербайджана
14:39  Президент Узбекистана обозначил перспективы сотрудничества стран Центральной Азии и Азербайджана
03:42  Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов поборется за пост главы ФИДЕ на выборах в Самарканде
01:28  В штаб-квартире ООН закрылись Игры дружбы 2026 года, организованные по инициативе Туркменистана
Суббота, 01.08.2026
19:05  Интервью Сергея Лаврова агентству ТАСС, 29 июля 2026 года
11:16  Tasnim: Патриарх России высоко оценил послание аятоллы Хаменеи
10:59  Погоня за успехом делает людей несчастными, - Сергей Худиев
04:07  Доступ закрыт: как войны на Ближнем Востоке и в Южной Азии влияют на торговлю Таджикистана
00:05  ВС РФ развалили оборону ВСУ к югу от города Доброполье – итоговая сводка Readovka за 31 июля
Пятница, 31.07.2026
20:06  Россия уничтожила завод США по производству дронов в Киеве
14:29  Шило на мыло: чем зумеры заменили алкоголь и табак, - Евгения Бородина
13:08  ФСК: как ФИФА превратила ЧМ – 2026 в арену политических игрищ и коррупции
11:39  Президенты Узбекистана и Кыргызстана подвели итоги плодотворных переговоров
04:46  CSIS: Китай стремительно превращается в мировую космическую сверхдержаву
02:04  Введут ли в Узбекистане налог на вклады? В Центробанке прокомментировали слухи
00:05  ВС РФ добивают оборонительную линию ВСУ к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 30 июля
Четверг, 30.07.2026
21:52  Лидеры Центральной Азии и Азербайджана открыли гольф-клуб на Иссык-Куле (видео)
14:15  Нефть и газ будут не нужны: в Китае бум разработок в области термоядерной энергетики
12:06  Как СССР отучил пиратов захватывать советские корабли: "Русские стреляют в ответ и не берут пленных"
11:16  Почему Трамп уперся в Иран, - Геворг Мирзаян
10:12  О террористической атаке на танкер в акватории Морского терминала КТК 30 июля
10:02  10 самых важных побед Тимура, - П.В.Густерин
04:05  НГ: Грузия отказалась от европейского "рабства"
02:57  Sputnik: Чего хотят Армения и РФ друг от друга, и при чем здесь Казахстан?
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Доброполье - итоговая сводка Readovka за 29 июля
Среда, 29.07.2026
20:52  "Игры будущего – 2026": как прошла церемония открытия в Астане
15:47  СП: Мазохизм Пашиняна не знает границ...
14:38  Международный транспортный коридор "Север – Юг": новое измерение?
13:28  Энергетика Узбекистана не выдерживает нагрузок, - Виктория Панфилова
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 28 июля
Вторник, 28.07.2026
22:38  Афганистан и Узбекистан запустили масштабный картофельный эксперимент
16:44  США проигрывают Китаю гонку ИИ и грозятся санкциями его ИТ-компаниям
15:12  СВР России: ЕС к себе Армению манит, но помочь не может
03:58  В Кыргызстане авиакомпаниям запретили овербукинг: сколько мест - столько билетов
01:33  Россия будет добиваться выдачи лишенного иммунитета экс-главы МУС британца Карима Хана
00:05  ВС РФ окружают украинскую группировку в Волчанском районе Харьковщины – сводка Readovka за 27 июля
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
Все о Всемирных играх кочевников - от первых соревнований до предстоящих рекордов 2026
14:18 05.08.2026

"Олимпиада кочевников": Все о ВИК - от первых соревнований до предстоящих рекордов 2026

Игры кочевников
5 августа 2026

"Культура" (АКИpress) - Всемирные игры кочевников (ВИК) - уникальный международный проект, инициированный Кыргызстаном и направленный на возрождение, сохранение и популяризацию традиционных видов спорта, культуры и быта кочевых цивилизаций.

Игры проводятся раз в два года и за свою историю превратились из локального регионального фестиваля в масштабное глобальное движение под эгидой ЮНЕСКО.

АКИpress представляет обзор эволюции ВИК, подготовку к предстоящим VI ВИК-2026 в Кыргызстане и сравнение всех прошедших Игр по ключевым категориям.



Что такое Всемирные игры кочевников?

Инициатива проведения "Всемирных игр кочевников" принадлежит Кыргызстану - предложение было озвучено руководством страны в 2012 году.

Главная миссия Игр заключается в сбережении культурного многообразия, укреплении межкультурного диалога и демонстрации богатства кочевого наследия через призму спорта и искусства. Первые три цикла Игр (в 2014, 2016 и 2018 годах) прошли на побережье озера Иссык-Куль - а именно в городе Чолпон-Ата и урочище Кырчын.

С течением времени Всемирные игры кочевников переросли статус локального спортивного события и превратились в этнокультурный форум глобального масштаба. Доказательством расширения географии и признания Игр можно считать то, что две последние Игры кочевников проводились за пределами Кыргызстана: IV Игры прошли в 2022 году в Турции, а V Игры - в 2024 году в Казахстане.

По мере роста популярности проекта возникла необходимость в юридической защите интеллектуальной собственности. Ранее фиксировались случаи неправомерного коммерческого использования логотипов ВИК сторонними компаниями, например, на алкогольной продукции, что потребовало вмешательства Госантимонополии для защиты бренда.

В экспертном сообществе и госструктурах обсуждалось закрепление за Кыргызстаном статуса единственного правообладателя товарного знака ВИК. В результате в декабре 2025 года основатель проекта Асхат Акибаев официально передал исключительные права на товарный знак государству. После этого бренд перешел в собственность Кыргызской Республики.

Проведение Игр дало мощный толчок модернизации инфраструктуры Иссык-Кульской области - от реконструкции дорожной сети до строительства современного ипподрома мирового уровня. В то же время проведение Игр регулярно подсвечивает необходимость повышения стандартов сервиса и логистики.

Что ждет в этом году на VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане?

В этом году Всемирные игры кочевников возвращаются на свою историческую родину - в Кыргызстан. VI ВИК пройдут с 31 августа по 6 сентября.

Церемония открытия запланирована на новом современном стадионе "Бишкек Арена" в столице. Спортивные состязания и церемония закрытия развернутся в Иссык-Кульской области - на ипподроме в Чолпон-Ате и урочище Кырчын.

Культурная программа традиционно пройдет в урочище Кырчын, где строится масштабный этногородок.

Начало Игр ознаменовано запуском официального обратного отсчета, который стартовал 23 мая на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке.

На сами Игры ожидается прибытие около 100 тыс. зрителей. На участие в VI ВИК зарегистрировано рекордное количество - более 3 тыс. спортсменов. Также заявки на участие подали делегации из 113 стран мира.

Официальным талисманом ВИК 2026 года выбран снежный барс по имени Батай. Снежный барс (илбирс) - священный символ природы Кыргызстана. Имя талисмана несет глубокий смысл:

"Ба" - сокращение от слова "барс", символизирующее силу, свободу и мощь.
"Тай" - от кыргызского слова "таяныч" (опора), символизирующее внутренний стержень, баланс и верность историческим корням.

Спортивная программа и ключевые нововведения. В спортивную программу Игр 2026 года войдут 42 вида спорта. Оргкомитет придерживается исторической концепции: в программу включаются только виды спорта, имеющие культурные и исторические корни. По этой причине, например, было отказано во включении киберспорта в рамки ВИК.

Среди новых дисциплин в 2026 году будут:

- Конное соревнование "тыйын эңмей"
- Силовые состязания стронгменов
- Бурятская традиционная игра по разбиванию хребтовой кости
- Соревнования по кокпару как отдельная дисциплина

Разделение көк бөрү и кокпара. В 2026 году соревнования по двум родственным, но различающимся по правилам играм - кыргызскому көк бөрү и казахскому кокпару - будут официально проведены как две отдельные спортивные дисциплины.

Ранее между оргкомитетами стран велись длительные переговоры по унификации правил с целью сближения форматов. Однако из-за принципиальных различий в инвентаре и регламенте было принято решение разделить турниры.

В көк бөрү используются специальные земляные емкости - тай-казаны, куда забрасывается туша, тогда как в кокпаре очки начисляются за занос снаряда в очерченный на земле круг (ворота). Также имеются различия в весе и материале снаряда (муляж против натуральной туши), требованиях к подковам лошадей и длительности таймов.

Впервые в истории ВИК научная часть выделена в полноценный блок. Она пройдет в Центре кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в селе Орнок Иссык-Кульской области. Для участия аккредитованы 160 ученых из 27 стран, которые обсудят историю, философию и культуру кочевников.

Чем отличились прошлые Всемирные игры кочевников?

За 12 лет своего существования Всемирные игры кочевников прошли длинный путь.

История проведения всех ВИК:

I Всемирные игры кочевников прошли в Чолпон-Ате 9-14 сентября в 2014 года.

В нем участвовали 19 стран и 771 спортсмен. Тогда еще официального талисмана не было, вместо него главным символом служила официальная эмблема автора Майрамкула Асаналиева - круг (Вселенная), внутри которого изображен солярный человек на лошади (мотив наскальных рисунков Саймалуу-Таш).
Первые Игры заложили фундамент проекта. В программу вошли базовые виды спорта: көк бөрү, алыш, күрөш, тогуз коргоол, ордо. Для проведения культурной программы впервые было освоено урочище Кырчын.

II Всемирные игры кочевников также прошли в Чолпон-Ате 3-8 сентября 2016 года.

Тогда в Играх зарегистрировались 62 страны-участницы и около 1200 спортсменов. Соревнования прошли по 26 видам спорта. Талисмана все еще не было, однако образ снежного барса активно применялся в брендинге.
Для проведения Игр в селе Бактуу-Долоноту рядом с Чолпон-Атой построили новый современный конноспортивный комплекс - ипподром - на 10 тыс. зрителей. Бюджет спонсорской поддержки составил $3,3 млн.
Главным культурным событием ВИК-2016 стало одновременное выступление 1 000 комузистов в урочище Кырчын, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса.
В тех Играх Кыргызстан занял первое место в общекомандном зачете. В финале по көк бөрү сборная Кыргызстана разгромила сборную Казахстана со счетом 15:3.

III Всемирные игры кочевников проходили в Чолпон-Ате и урочище Кырчын 2-8 сентября 2018 года.

В тот год в ВИК участвовали 82 страны и более 200 спортсменов.
В этих Играх впервые был создан персонаж-талисман ВИК - снежный барс (илбирс). Игры отличались размахом в Кырчыне - там было развернуто более 1 000 юрт и организована масштабная международная трансляция.
Игры были признаны правительством одним из трех важнейших событий 2018 года в Кыргызстане. По завершении Игр эстафета проведения ВИК впервые была торжественно передана Турции.

IV Всемирные игры кочевников уже проходили в Изнике, Турция, с 29 сентября по 2 октября 2022 года.

В тот раз в ВИК приняли участие 102 страны и около 3000 участников. Кыргызстан направил большую делегацию, выделив из госбюджета 100 млн сомов.
Талисманом Игр в 2022 году был выбран волк (бөрү/көк-бөрү), который символизирует общие тюркские корни и легенды о происхождении кочевников.
Изначально Игры должны были пройти в Турции в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 оргкомитет принял решение перенести состязания сначала на 2021 год, а затем окончательно на осень 2022 года.
Также ВИК 2022 года стал первыми Играми кочевников, проведенными за пределами Кыргызстана. Программа соревнований претерпела изменения из-за турецкой специфики, но традиционные көк бөрү и алыш сохранили свой статус. Церемонию открытия лично посетил президент Садыр Жапаров.

V Всемирные игры кочевников проходили в Астане, Казахстан, 8-13 сентября 2024 года.

В них участвовали 89 стран и около 2500 спортсменов. Делегация Кыргызстана включала 175 спортсменов и 58 лошадей.
В отличие от прошлых зооморфных маскотов, талисманами V ВИК стали антропоморфные персонажи в казахских национальных костюмах - джигит Арлан и красавица Ханшайым.
Игры впервые проводились в инфраструктуре крупного столичного мегаполиса, а не в курортной зоне. Основными соревновательными аренами стали стадион "Астана Арена", ледовый дворец "Алау" и ипподром "Казанат". В көк бөрү использовался формат кокпара (без тай-казанов, с разметкой кругов на поле).

Талисманы перетерпели эволюцию от полного отсутствия маскотов на первых двух Играх (2014, 2016) до создания ярких образов. В талисманах в основном преобладают тотемные животные кочевников - снежный барс (2018, 2026) и волк (2022). Исключением стал Казахстан (2024), выбравший человеческие образы баатыра и девушки.

Динамика участников и стран: количество стран увеличилось с 19 в 2014 году до рекордных 113 стран в 2026 году. Игры закрепили за собой статус глобального культурно-спортивного форума. Также количество спортсменов выросло почти в 4 раза - с 771 человека до более чем 3 000 в 2026 году.

Спортивная программа расширилась с 10-12 основных видов в 2014 году до 42 видов в 2026 году. Главным спортивным решением истории ВИК стало признание көк бөрү и кокпара самостоятельными видами спорта в 2026 году, что позволило снять многолетние споры между сборными Кыргызстана и Казахстана.

Основным форс-мажором в истории Игр стала пандемия коронавируса, которая сдвинула цикл проведения IV ВИК в Турции на 2 года (с 2020 на 2022). Это нарушило традиционный четный шаг проведения Игр.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1785928680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Справедливый доступ к торговым сетям и выход на экспорт
- В Правительстве подписан меморандум о создании экосистемы по производству устойчивого авиационного топлива в городе Алатау
- Кадровые перестановки
- Посол РК в РФ Д.Абаев выступил на III Казахстанско-Российском медиафоруме
- Когда тайна становится информацией
- МВД: Более 20 стримеров привлечены к ответственности за противоправный контент
- О противодействии наркобизнесу
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов обсудил с президентом ExxonMobil Upstream Дэном Амманном вопросы сотрудничества в нефтегазовой отрасли
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  