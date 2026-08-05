Все о Всемирных играх кочевников - от первых соревнований до предстоящих рекордов 2026

14:18 05.08.2026 "Олимпиада кочевников": Все о ВИК - от первых соревнований до предстоящих рекордов 2026



Игры кочевников

5 августа 2026



"Культура" (АКИpress) - Всемирные игры кочевников (ВИК) - уникальный международный проект, инициированный Кыргызстаном и направленный на возрождение, сохранение и популяризацию традиционных видов спорта, культуры и быта кочевых цивилизаций.



Игры проводятся раз в два года и за свою историю превратились из локального регионального фестиваля в масштабное глобальное движение под эгидой ЮНЕСКО.



АКИpress представляет обзор эволюции ВИК, подготовку к предстоящим VI ВИК-2026 в Кыргызстане и сравнение всех прошедших Игр по ключевым категориям.







Что такое Всемирные игры кочевников?



Инициатива проведения "Всемирных игр кочевников" принадлежит Кыргызстану - предложение было озвучено руководством страны в 2012 году.



Главная миссия Игр заключается в сбережении культурного многообразия, укреплении межкультурного диалога и демонстрации богатства кочевого наследия через призму спорта и искусства. Первые три цикла Игр (в 2014, 2016 и 2018 годах) прошли на побережье озера Иссык-Куль - а именно в городе Чолпон-Ата и урочище Кырчын.



С течением времени Всемирные игры кочевников переросли статус локального спортивного события и превратились в этнокультурный форум глобального масштаба. Доказательством расширения географии и признания Игр можно считать то, что две последние Игры кочевников проводились за пределами Кыргызстана: IV Игры прошли в 2022 году в Турции, а V Игры - в 2024 году в Казахстане.



По мере роста популярности проекта возникла необходимость в юридической защите интеллектуальной собственности. Ранее фиксировались случаи неправомерного коммерческого использования логотипов ВИК сторонними компаниями, например, на алкогольной продукции, что потребовало вмешательства Госантимонополии для защиты бренда.



В экспертном сообществе и госструктурах обсуждалось закрепление за Кыргызстаном статуса единственного правообладателя товарного знака ВИК. В результате в декабре 2025 года основатель проекта Асхат Акибаев официально передал исключительные права на товарный знак государству. После этого бренд перешел в собственность Кыргызской Республики.



Проведение Игр дало мощный толчок модернизации инфраструктуры Иссык-Кульской области - от реконструкции дорожной сети до строительства современного ипподрома мирового уровня. В то же время проведение Игр регулярно подсвечивает необходимость повышения стандартов сервиса и логистики.



Что ждет в этом году на VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане?



В этом году Всемирные игры кочевников возвращаются на свою историческую родину - в Кыргызстан. VI ВИК пройдут с 31 августа по 6 сентября.



Церемония открытия запланирована на новом современном стадионе "Бишкек Арена" в столице. Спортивные состязания и церемония закрытия развернутся в Иссык-Кульской области - на ипподроме в Чолпон-Ате и урочище Кырчын.



Культурная программа традиционно пройдет в урочище Кырчын, где строится масштабный этногородок.



Начало Игр ознаменовано запуском официального обратного отсчета, который стартовал 23 мая на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке.



На сами Игры ожидается прибытие около 100 тыс. зрителей. На участие в VI ВИК зарегистрировано рекордное количество - более 3 тыс. спортсменов. Также заявки на участие подали делегации из 113 стран мира.



Официальным талисманом ВИК 2026 года выбран снежный барс по имени Батай. Снежный барс (илбирс) - священный символ природы Кыргызстана. Имя талисмана несет глубокий смысл:



"Ба" - сокращение от слова "барс", символизирующее силу, свободу и мощь.

"Тай" - от кыргызского слова "таяныч" (опора), символизирующее внутренний стержень, баланс и верность историческим корням.



Спортивная программа и ключевые нововведения. В спортивную программу Игр 2026 года войдут 42 вида спорта. Оргкомитет придерживается исторической концепции: в программу включаются только виды спорта, имеющие культурные и исторические корни. По этой причине, например, было отказано во включении киберспорта в рамки ВИК.



Среди новых дисциплин в 2026 году будут:



- Конное соревнование "тыйын эңмей"

- Силовые состязания стронгменов

- Бурятская традиционная игра по разбиванию хребтовой кости

- Соревнования по кокпару как отдельная дисциплина



Разделение көк бөрү и кокпара. В 2026 году соревнования по двум родственным, но различающимся по правилам играм - кыргызскому көк бөрү и казахскому кокпару - будут официально проведены как две отдельные спортивные дисциплины.



Ранее между оргкомитетами стран велись длительные переговоры по унификации правил с целью сближения форматов. Однако из-за принципиальных различий в инвентаре и регламенте было принято решение разделить турниры.



В көк бөрү используются специальные земляные емкости - тай-казаны, куда забрасывается туша, тогда как в кокпаре очки начисляются за занос снаряда в очерченный на земле круг (ворота). Также имеются различия в весе и материале снаряда (муляж против натуральной туши), требованиях к подковам лошадей и длительности таймов.



Впервые в истории ВИК научная часть выделена в полноценный блок. Она пройдет в Центре кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в селе Орнок Иссык-Кульской области. Для участия аккредитованы 160 ученых из 27 стран, которые обсудят историю, философию и культуру кочевников.



Чем отличились прошлые Всемирные игры кочевников?



За 12 лет своего существования Всемирные игры кочевников прошли длинный путь.



История проведения всех ВИК:



I Всемирные игры кочевников прошли в Чолпон-Ате 9-14 сентября в 2014 года.



В нем участвовали 19 стран и 771 спортсмен. Тогда еще официального талисмана не было, вместо него главным символом служила официальная эмблема автора Майрамкула Асаналиева - круг (Вселенная), внутри которого изображен солярный человек на лошади (мотив наскальных рисунков Саймалуу-Таш).

Первые Игры заложили фундамент проекта. В программу вошли базовые виды спорта: көк бөрү, алыш, күрөш, тогуз коргоол, ордо. Для проведения культурной программы впервые было освоено урочище Кырчын.



II Всемирные игры кочевников также прошли в Чолпон-Ате 3-8 сентября 2016 года.



Тогда в Играх зарегистрировались 62 страны-участницы и около 1200 спортсменов. Соревнования прошли по 26 видам спорта. Талисмана все еще не было, однако образ снежного барса активно применялся в брендинге.

Для проведения Игр в селе Бактуу-Долоноту рядом с Чолпон-Атой построили новый современный конноспортивный комплекс - ипподром - на 10 тыс. зрителей. Бюджет спонсорской поддержки составил $3,3 млн.

Главным культурным событием ВИК-2016 стало одновременное выступление 1 000 комузистов в урочище Кырчын, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса.

В тех Играх Кыргызстан занял первое место в общекомандном зачете. В финале по көк бөрү сборная Кыргызстана разгромила сборную Казахстана со счетом 15:3.



III Всемирные игры кочевников проходили в Чолпон-Ате и урочище Кырчын 2-8 сентября 2018 года.



В тот год в ВИК участвовали 82 страны и более 200 спортсменов.

В этих Играх впервые был создан персонаж-талисман ВИК - снежный барс (илбирс). Игры отличались размахом в Кырчыне - там было развернуто более 1 000 юрт и организована масштабная международная трансляция.

Игры были признаны правительством одним из трех важнейших событий 2018 года в Кыргызстане. По завершении Игр эстафета проведения ВИК впервые была торжественно передана Турции.



IV Всемирные игры кочевников уже проходили в Изнике, Турция, с 29 сентября по 2 октября 2022 года.



В тот раз в ВИК приняли участие 102 страны и около 3000 участников. Кыргызстан направил большую делегацию, выделив из госбюджета 100 млн сомов.

Талисманом Игр в 2022 году был выбран волк (бөрү/көк-бөрү), который символизирует общие тюркские корни и легенды о происхождении кочевников.

Изначально Игры должны были пройти в Турции в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 оргкомитет принял решение перенести состязания сначала на 2021 год, а затем окончательно на осень 2022 года.

Также ВИК 2022 года стал первыми Играми кочевников, проведенными за пределами Кыргызстана. Программа соревнований претерпела изменения из-за турецкой специфики, но традиционные көк бөрү и алыш сохранили свой статус. Церемонию открытия лично посетил президент Садыр Жапаров.



V Всемирные игры кочевников проходили в Астане, Казахстан, 8-13 сентября 2024 года.



В них участвовали 89 стран и около 2500 спортсменов. Делегация Кыргызстана включала 175 спортсменов и 58 лошадей.

В отличие от прошлых зооморфных маскотов, талисманами V ВИК стали антропоморфные персонажи в казахских национальных костюмах - джигит Арлан и красавица Ханшайым.

Игры впервые проводились в инфраструктуре крупного столичного мегаполиса, а не в курортной зоне. Основными соревновательными аренами стали стадион "Астана Арена", ледовый дворец "Алау" и ипподром "Казанат". В көк бөрү использовался формат кокпара (без тай-казанов, с разметкой кругов на поле).



Талисманы перетерпели эволюцию от полного отсутствия маскотов на первых двух Играх (2014, 2016) до создания ярких образов. В талисманах в основном преобладают тотемные животные кочевников - снежный барс (2018, 2026) и волк (2022). Исключением стал Казахстан (2024), выбравший человеческие образы баатыра и девушки.



Динамика участников и стран: количество стран увеличилось с 19 в 2014 году до рекордных 113 стран в 2026 году. Игры закрепили за собой статус глобального культурно-спортивного форума. Также количество спортсменов выросло почти в 4 раза - с 771 человека до более чем 3 000 в 2026 году.



Спортивная программа расширилась с 10-12 основных видов в 2014 году до 42 видов в 2026 году. Главным спортивным решением истории ВИК стало признание көк бөрү и кокпара самостоятельными видами спорта в 2026 году, что позволило снять многолетние споры между сборными Кыргызстана и Казахстана.



Основным форс-мажором в истории Игр стала пандемия коронавируса, которая сдвинула цикл проведения IV ВИК в Турции на 2 года (с 2020 на 2022). Это нарушило традиционный четный шаг проведения Игр. Источник - АКИpress

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