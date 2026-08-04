|В Узбекистане статус Администрации президента определят отдельным законом
20:04 05.08.2026
В Узбекистане определят статус Администрации президента отдельным законом
4 августа 2026
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobно.uz. В Узбекистане планируют закрепить правовой статус, задачи и порядок работы Администрации президента отдельным конституционным законом. Соответствующий законопроект депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса приняли в первом чтении.
Документ разработан с учетом положений новой редакции Конституции, в которой определены основы организации государственной власти, включая полномочия Олий Мажлиса, президента, Кабинета Министров и органов власти на местах.
Согласно Основному закону, президент как глава государства обеспечивает согласованную деятельность и взаимодействие государственных органов, а также осуществляет полномочия, связанные с управлением страной и ее развитием.
Для организационного, правового и аналитического сопровождения своей деятельности президент формирует Администрацию президента и назначает ее руководителя. При этом Конституция предусматривает, что правовой статус, основные задачи, порядок работы и полномочия Администрации должны быть определены отдельным законом.
Представленный законопроект направлен на закрепление роли Администрации президента в системе государственного управления на уровне конституционного закона.
Согласно документу, Администрация будет формироваться президентом, а ее руководитель будет назначаться и освобождаться от должности главой государства.
Законопроектом предлагается установить статус Администрации, основные принципы ее деятельности, структуру и порядок организации работы, а также механизмы взаимодействия с государственными органами и организациями.
Кроме того, документ определяет гарантии деятельности руководства, должностных лиц и сотрудников Администрации президента.
Отдельно регулируются вопросы взаимодействия Администрации с подразделениями комплаенс-контроля и внутреннего антикоррупционного контроля государственных органов и организаций.
В парламенте отметили, что принятие закона позволит усовершенствовать правовые механизмы обеспечения деятельности президента, укрепить взаимодействие между государственными структурами и повысить эффективность управления.
По итогам обсуждения депутаты приняли проект конституционного закона в первом чтении.
Пост руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан после восстановления этой должности занимает Саида Шавкатовна Мирзиеева. Она была назначена на эту высшую административную должность 23 июня 2025 года указом главы государства.
Ниже представлена официальная биографическая справка.
Общие сведения
- Дата рождения: 4 ноября 1984 года.
- Место рождения: г. Коканд, Ферганская область, Узбекская ССР.
- Статус: Старшая дочь действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
- Ученая степень: Кандидат экономических наук (МГУ им. М. В. Ломоносова, 2021 год).
Образование
- 2006 - Университет мировой экономики и дипломатии (Бакалавр международного права).
- 2008 - Ташкентский государственный юридический университет (Магистр права).
- 2010 - Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Магистр экономики).
Карьерный трек
- 2019–2020 - Заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента.
- 2020–2022 - Заместитель председателя Попечительского совета Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.
- 2022–2023 - Заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента.
- 2023–2025 - Помощник Президента Республики Узбекистан.
- С июня 2025 - Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан.