В Узбекистане статус Администрации президента определят отдельным законом

20:04 05.08.2026

В Узбекистане определят статус Администрации президента отдельным законом



4 августа 2026



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobно.uz. В Узбекистане планируют закрепить правовой статус, задачи и порядок работы Администрации президента отдельным конституционным законом. Соответствующий законопроект депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса приняли в первом чтении.



Документ разработан с учетом положений новой редакции Конституции, в которой определены основы организации государственной власти, включая полномочия Олий Мажлиса, президента, Кабинета Министров и органов власти на местах.



Согласно Основному закону, президент как глава государства обеспечивает согласованную деятельность и взаимодействие государственных органов, а также осуществляет полномочия, связанные с управлением страной и ее развитием.



Для организационного, правового и аналитического сопровождения своей деятельности президент формирует Администрацию президента и назначает ее руководителя. При этом Конституция предусматривает, что правовой статус, основные задачи, порядок работы и полномочия Администрации должны быть определены отдельным законом.



Представленный законопроект направлен на закрепление роли Администрации президента в системе государственного управления на уровне конституционного закона.



Согласно документу, Администрация будет формироваться президентом, а ее руководитель будет назначаться и освобождаться от должности главой государства.



Законопроектом предлагается установить статус Администрации, основные принципы ее деятельности, структуру и порядок организации работы, а также механизмы взаимодействия с государственными органами и организациями.



Кроме того, документ определяет гарантии деятельности руководства, должностных лиц и сотрудников Администрации президента.



Отдельно регулируются вопросы взаимодействия Администрации с подразделениями комплаенс-контроля и внутреннего антикоррупционного контроля государственных органов и организаций.



В парламенте отметили, что принятие закона позволит усовершенствовать правовые механизмы обеспечения деятельности президента, укрепить взаимодействие между государственными структурами и повысить эффективность управления.



По итогам обсуждения депутаты приняли проект конституционного закона в первом чтении.



