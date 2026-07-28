|ВС РФ сжимают "полукотел" на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 5 августа
00:05 06.08.2026
ВС РФ сжимают "полукотел" на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 5 августа
Дмитрий Иванов
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 5 августа в разрезе СВО. ВС РФ продолжают сжимать "полукотел" на северо-востоке Харьковской области, освободив на этот раз село Бакшеевка и сократив коридор для отхода украинской группировки. Помимо этого, Киев настиг один из самых массированных за последнее время ударов по логистическим терминалам, через которые шли комплектующие для БПЛА и ракет, а в МО РФ произошел ряд кадровых перестановок.
Не успев отдышаться
Штурмовые подразделения "северян" в ходе тяжелых боев выбили подразделения 113-й бригады теробороны ВСУ из села Бакшеевка и полностью очистили населенный пункт от противника. Это уже пятый занятый рубеж на данном участке за последнюю неделю. Русские войска продолжают формировать котел для украинской группировки, расположенной к северу и северо-востоку от долины реки Плотвы.
Тем временем на восточном фланге "бутылочного горлышка" идут бои на рубеже Устиновка – Ивашкино, откуда малые штурмовые группы ВС РФ шаг за шагом продвигаются в сторону Купино. Когда наши бойцы займут этот населенный пункт, в распоряжении противника для выхода из котла останется коридор шириной менее 13 км. В условиях непрекращающейся охоты дроноводов и артиллерийских обстрелов это существенно осложнит для ВСУ возможность организованного отхода из формирующегося капкана.
Стоит отметить, что авиация и артиллерия ВС РФ продолжают наносить удары не только по неприятельским опорным пунктам, но и по прилегающим полям и лесополосам. Судя по всему, это связано с тем, что украинское командование уже пытается выводить часть личного состава из формирующегося котла. При этом, как отмечают некоторые военные каналы, тем же путем ВСУ подводят и новые резервы для удержания сжимающегося "бутылочного горлышка".
Разбор полетов
Сегодня Киев настигла одна из самых массовых атак за последнее время. Целями стали логистические терминалы, склады и заводы. Из 28 запущенных ракет Украина не смогла сбить ни одной. Как отмечают военные каналы, атакам подверглись объекты, через которые в последние месяцы шли комплектующие для дальнобойных беспилотников и ракетных систем.
В списке прилетов: терминал "МЛП-Чайка", где, по данным военных аналитиков, хранили и распределяли узлы для дальних БПЛА, сортировочный центр "Новой почты", через который проходили компоненты двойного назначения, и "Транс-логистик", где, помимо хранения, велась и сборка беспилотников. В Броварах под удар попали терминал "Рабен Украина" и еще один узел "Новой почты", где, по тем же данным, лежали готовые к отправке дроны самолетного типа.
Отдельно стоит отметить публикацию CNN о состоянии американских арсеналов ПРО. Со ссылкой на источники телеканал сообщил, что боевые действия против Ирана обошлись США дорогой ценой в плане запасов противоракетного вооружения: расход перехватчиков THAAD достиг порядка 80% от имевшихся запасов, а зенитных ракет для комплексов Patriot – примерно половины.
На этом фоне иначе смотрится и решение Трампа отказать Зеленскому в поставках ракет для комплексов Patriot, о срыве этих поставок писала Financial Times. Судя по всему, эти ракеты понадобились самому Вашингтону – для прикрытия собственных объектов и союзников на Ближнем Востоке, куда сместился фокус внимания Белого года.
В свою очередь, украинские каналы, близкие к ОП, продвигают иную логику. Ракеты-перехватчики, по их мнению, и вовсе перестали являться панацеей, поскольку при том объеме средств поражения, который одновременно применяет Россия, никакие поставки не смогут закрыть потребность полностью.
Единственным реальным решением в такой логике называется уничтожение пусковых установок ВС РФ. Как утверждается, Зеленский просил Трампа посодействовать в получении от Илона Маска разрешения на использование Starlink для ударов украинскими дронами по позициям наших ракетных комплексов в приграничных областях.
Перестановки в Минобороны
Сегодня стало известно, что Путин провел в Кремле встречу с руководством Минобороны, по итогам которой произошел ряд кадровых перестановок в руководстве ведомства и среди командующих группировками войск в зоне СВО.
Все службы тыла теперь будут сосредоточены в одних руках. Эту структуру возглавит Валерий Солодчук, до этого назначения командовавший ГрВ "Центр". Путин подчеркнул, что в нынешних условиях снабженческая работа тыла – это тоже полноценная боевая задача.
Группировку "Центр" вместо Солодчука возглавит генерал-полковник Андрей Иванаев, ранее руководивший ГрВ "Восток". Освободившееся место в группировке "Восток" временно займет начальник ее штаба генерал-лейтенант Петр Болгарев – и. о. командующего он назначен по представлению самого Иванаева.
Наконец, начальник штаба группировки "Центр" генерал Денис Лямин возглавит Войска беспилотных систем. Путин выразил надежду, что Лямин, которого в ведомстве считают одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере, доведет до конца формирование нового рода войск и в дальнейшем возглавит его на постоянной основе.
Вчера, 4 августа, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Добропольском направлении.