ВС РФ сжимают "полукотел" на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 5 августа

00:05 06.08.2026

ВС РФ сжимают "полукотел" на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 5 августа



Дмитрий Иванов



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 5 августа в разрезе СВО. ВС РФ продолжают сжимать "полукотел" на северо-востоке Харьковской области, освободив на этот раз село Бакшеевка и сократив коридор для отхода украинской группировки. Помимо этого, Киев настиг один из самых массированных за последнее время ударов по логистическим терминалам, через которые шли комплектующие для БПЛА и ракет, а в МО РФ произошел ряд кадровых перестановок.



