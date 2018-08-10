Чемпионат Азии по Qazaq kuresi в Астане будут судить иностранцы

15:07 13.08.2018 26 августа в Астане пройдет Чемпионат Азии по казахской национальной борьбе Qazaq kuresi. Судить чемпионат приедут зарубежные судьи. Всего на Чемпионате Азии будут работать 16 спортивных судей.



Судьи приезжают из Грузии, Таджикистана, Узбекистана, Литвы и Украины. Также будут казахстанские судьи с международной сертификацией. В частности, трое арбитров приглашены из городов Астана, Алматы и Семей.



По словам судьи международного уровня Максата Ахметбекова на чемпионате Азии будут работать 8 отечественных судей.



"Я уверен, что соревнования будут происходить максимально справедливо. Квалификация арбитров на высоком уровне. Мы отобрали судей которые работали на "Қазақстан Барысы", на чемпионате Казахстана и на больших турнирах. Для иностранных судей мы проводим мастер-классы", - сказал он.



В соревнованиях по казахской национальной борьбе (қазақ күресі) примут участие 80 спортсменов из 20 стран мира. Соревнования будут проходить в 8 весовых категориях, а также абсолютной весовой категории.



На сегодняшний день для участия в Чемпионате Азии своих сильнейших спортсменов готовят такие страны как Япония, Узбекистан, Таджикистан, Монголия, Иран, Пакистан и Индия.



Главный тренер национальной сборной по Қазақ күресі Ерлан Естек рассказал о подготовке казахстанских борцов.



"На чемпионат Азии будут участвовать борцы в 9 весовых категориях. С 12 по 24 августа они начали подготовку к сбору в Бурабайском районе в спорт комплексе "Жақсы". 25 августа в Астане будет проходить процедура взвешивания борцов. В 26 числа начнутся соревнования. Подготовка у борцов очень хорошая. Первый этап проводили в Шымкенте, а второй этап в Грузии, третии этап только начнется", - сказал он.



Чемпионат Азии проводится при поддержке Министерства культуры и спорта, Акимата города Астана, АО "Самрук Казына", Евразийская группа ERG. Организаторами данного мероприятия выступили ОЮЛ "Международная федерация Қазақ күресі".



Национальным достоянием казахского народа, входящим в список нематериального наследия ЮНЕСКО, помимо прочего, входит и национальный вид спорта - борьба - Қазақ күресі. В прошлом году создана Международная федерация Qazaq kuresi. Президентом федерации назначен министр энергетикии РК Бозумбаев К.А. Ежегодно проводятся многочисленные соревнования по данному виду спорта. В том числе в конце прошлого года был проведен Чемпионат мира по Qazaq kuresi с участием 40 стран и свыше 160 спортсменов.



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Справка:



ОЮЛ "Международная федерация казах курес" официально зарегистрирована Департаментом Юстиции Астаны 24 марта 2017г.



В феврале 2017г. руководители из 35 стран собрали учредительный конгресс международной федерации казах курес в Астане, где была утверждена работа федерации и избран президент Канат Бозумбаев. Вице-президентами федерации являются олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров, известный борец Даулет Турлыханов, аналогичные должности заняли руководители федерации КНР и Польши.



Eurasian Resources Group (ERG) является одной из ведущих в мире и наиболее диверсифицированных компаний в сфере добычи и переработки природных ресурсов, имея также полностью интегрированные энергетические, транспортные и маркетинговые операции. Группа представлена в 14 странах мира на четырех континентах и является одним из крупнейших работодателей в отрасли. Источник - ЦентрАзия

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