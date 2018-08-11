Тимур. В трехкомнатной квартире их жило девять человек, это еще было неплохо... (эссе), - Э.Ханымамедов

18:37 13.08.2018 Тимур



- С добрым утром! – Тимур мучительно пытался проснуться. Он поставил себе на мелодию будильника одну из известных советских песен. Но судя по всему, допустил ошибку, очень быстро эта популярная в свое время мелодия стала его раздражать. Он понимал почему, но отношения к мелодии будильника это не отменяло.



- С добрым утром! – он уже готов был просто разнести вдребезги этот проклятый телефон. Мучительно пытаясь открыть глаза, он посмотрел на часы на экране мобильного - половина четвертого утра. В магазине Тимур работал с девяти утра до десяти вечера, два часа на дорогу, в сутки он спал часа три-четыре максимум. За два дня выходных он не успевал отсыпаться, причем один из выходных дней ему приходилось нередко проводить на работе, всегда находились "дополнительные работы".



В трехкомнатной квартире их жило девять человек, это еще было неплохо, Тимур считал что ему повезло. Его город на юге России был в свое время очень известный, но со временем дела в нем шли все хуже и хуже. Практически все трудоспособное молодое население города подалось в центральные мегаполисы – Москву и Питер. Заходя в общественный транспорт, Тимур видел только стариков и детей, на его глазах некогда известный город фактически вымирал.



- С добрым утром! – на соседней койке глухо заворчали. Тимур поторопился выключить будильник телефона. Надо было успеть искупаться и позавтракать, несколько человек выходили на работу почти в одно и тоже время. Стоя под душем Тимур как-то умудрялся еще досыпать. Через очень короткое время в дверь обычно начинали стучать: "Тимур! Освобождай ванну!". Наспех сделанная яичница была обычным завтраком.



Почти час на электричке из Подмосковья и час до места работы в Москве. Шесть утра, можно было не опасаться что не будет свободных мест, это было важно. Час доспать (точнее посидеть с закрытыми глазами пытаясь уснуть, когда постоянные торговцы в электричках продавали какой-то товар) в электричке – хоть какое-то спасение от недосыпа. Заходя в вагон электрички, Тимур видел, почти все спят. Он садился на свободное место и практически сразу закрывал глаза.



- Ноги свои убери, корова! – как-то Тимур ехал в электричке чуть позже обычного, она была переполнена. Сев друг напротив друга две женщины средних лет не поделили между собой небольшое пространство между сиденьями.



- Я тебе сейчас! – та, которая была поэнергичнее и чуть наглее ударила попутчицу напротив, своими ногами по ее щиколоткам.



- Вы что себе позволяете! – после обмена ударами ног одна из оппоненток замолчала, и всю дорогу из глаз ее катились слезы. Тимуру стало жаль женщину, после выхода из электрички он постарался ее ободрить: "Не обращайте внимания на неадекватных людей". Женщина молча продолжила путь к выходу не снимая с лица защитную маску показного равнодушия. В какой-то степени это стало для Тимура уроком, не стоит приставать с сочувствием, если тебя не просят.



- Ярославский вокзал! – это еще одна фраза, которая Тимура со временем стала раздражать. Она будила в электричке не хуже будильника.



От конечной станции одной из веток метро до магазина, где работал Тимур, было порядка двух с половиной километров пешком. У себя в родном городе он много ходил пешком, и здесь, чтобы не было дополнительных трат на дорогу, он не стал продолжать свой путь до работы на общественном транспорте.



Утро в магазине обычно начиналось стандартно; ценники, главная касса, приемка товара. Рабочий коллектив в основном состоял из граждан постсоветского пространства: директор и заместитель обычно в недавнем прошлом "покорители" столицы, прошедшие первые этапы жесткой адаптации, кассиры - внутренние российские мигранты, а также украинцы, молдаване, грузчики и уборщицы среднеазиаты - киргизы, узбеки, таджики. Иногда среди персонала попадались и местные, но редко, в основном те москвичи, у которых не получилось как-то обеспеченно устроится в столице.



- Молодой человек, с вами все в порядке?! – женщина испуганно смотрела на Тимура. Он понял, что на какое-то мгновение просто уснул стоя за кассой.



- Простите, пожалуйста, - Тимур виновато улыбнулся.



К кассе подошли две пожилые женщины, судя по разговору из местных. Они что-то говорили о понаехавших. Пока Тимур пробивал товар, он тоже подключился к разговору: "Я тоже приехал из региона, вот, стою за кассой, высшее экономическое образование…".



Одна из собеседниц смерила его взглядом: "Мне жаль вас!". В ее фразе сквозила неприкрытая ирония, Тимур сразу это понял, но парировать не рискнул, одна жалоба покупателя и, минимум штраф в несколько тысяч рублей, либо увольнение.



Как-то списывая товар в подсобке, Тимур утром оказался свидетелем такой картины. Их грузчик Чингиз давно работал в "системе" и судя по всему не в первый раз пользовался подобным.



- Заходи, сука! – в дверь подсобки Чингиз втолкнул молодого парня не очень опрятного вида. За ними прошла девушка невысокого роста.



- Выкладывай все из рюкзака! – Чингиз всем своим видом изображал неотвратимое возмездие. Парень попытался сделать вид, что ничего не понимает.



- Открывай рюкзак, бля! – Чингиз ударил парня ногой в бедро.



- Ты чего! Я сейчас ментам заявление на тебя напишу! – парень открыл рюкзак.



- Это что?! – Чингиз показал на банку крепкого пива и несколько банок тушенки, которые парень выложил из рюкзака.



- Ты что его бьешь?! – девушка зашедшая с ними попыталась вступиться за своего товарища.



- Молчи, а то сейчас и тебе достанется! – Чингиз угрожающе посмотрел на нее.



- Попробуй! – видно что девчонка была не намерена отступать.



- Подожди Чингиз, что случилось? – Тимур как-то попытался сгладить ситуацию, хотя уже понял что произошло. Если бы кто-то из посторонних заглянул в рабочий чат магазина, он мог бы подумать, что мир состоит из одних воров. У каждого возможно были свои причины для воровства, но от этого в новостной ленте чата их не становилось меньше. Причем были всякие: подростки, пенсионеры, респектабельные, кого только не встречалось на этих фото.



- Тимур, не мешай мне делать свою работу! – оплачиваемой единицы охраны у магазина не было, и Чингиз исполнял эту функцию. А так как воровства было достаточно много, Чингиз в этом плане без дела не сидел.



- Это что?! – Чингиз угрожающе повторил свой вопрос, парень которого он втолкнул в подсобку что-то пытался придумать в оправдание.



- Лена, посмотри камеры. И ты смотри! – Чингиз обращаясь к заместителю директора – девушке из Пензы, подтолкнул парня к монитору. Несмотря на молодой возраст парня и девушки уличенных в воровстве в это утро, на их лицах уже отчетливо проступала алкогольная "печать".



- Мы из работного дома, нас там почти не кормят! – парень пытался как-то оправдаться.



- Это ты ментам которые сейчас приедут расскажешь, понял?! – Чингиз продолжал демонстрировать явную угрозу. Полицию он вызывать не собирался.



- Вы откуда ребята? – Тимур хотел разобраться в ситуации, он понимал, что это не обычные наглые и расчетливые воры. Парень оказался откуда-то из Рязанской области, а девушка из Казани. Как свела их судьба и какие испытания им пришлось пережить в этом работном доме, выяснять времени не было, рабочий день никто не отменял.



- Пусть оплачивают товар, в тройном размере! Иначе сдам в ментовку! – Чингиз хорошо знал эту игру.



- Я оплачу, сколько они должны? – Тимур сделал для себя выводы, он понимал, что своих денег от этих ребят не увидит, даже если они клятвенно ему пообещают вернуть долг, но, он принял решение.



- Тимур, у тебя что, зарплата большая? – замдиректора Лена всегда относилась хорошо к Тимуру и он старался это ценить.



- Нет Лен, просто у меня сегодня хорошее настроение, - Тимур попытался отшутиться.



- О, может и мне пару "штук" подкинешь, ради хорошего настроения, - съязвил Алексей, еще один грузчик.



- Не парни, столько зарплаты у меня нет, - Тимур улыбаясь достал деньги из кошелька.



- Шестьсот рублей, и товар остается в магазине, ты знаешь правила Тимур, - Чингиз не скрывал удивления.



- Пошли к кассе, - Тимур открыл дверь подсобки.



Выйдя из подсобки Тимур повел парня с девчонкой к торговым рядам с консервами. Он предложил выбрать парню что-то не очень дорогое из так называемой тушенки и взял с полок хлебного отдела самый недорогой батон. Большинство торговых сетей выпускало товары под собственной маркой и поэтому они были дешевые. Соответственного качества конечно, но, многие приезжие выживали именно на этом. Вечером к кассе Тимура постоянно подходили молодые ребята - узбеки с близлежащих строек, и закупали целыми тележками дешевый хлеб и вермишель быстрого приготовления.



- Не попадайтесь больше ребята, - Тимур протянул им продукты, которые купил для них.



- Я верну, - парень взял батон и банку тушенки. Тимур знал, что не вернет, но для него сейчас это было и не важно. Он видел местных молодых "мажоров", которые воровали просто так, для развлеченья, а Чингиз их потом "разводил" на штрафы, тех было не жаль.



- Аттракцион неслыханной щедрости, да Тимур? – Чингиз в подсобке уже принимал товар.



- Не понимаю Тимур, зачем тебе это? – грузчик ловко орудовал рохлей, принимая товар.



- Чингиз, когда-нибудь ты поймешь… - Тимур улыбнулся и пошел снова к кассе.



Он понимал, что эту систему он не сломает, но, каждый делает свой выбор.



- С добрым утром! – Тимур мучительно пытался проснуться…



P.S. Та дичайшая система эксплуатации и разделения простого народа, которая сложилась после уничтожения СССР, она направлена на обогащение богатых и дальнейшее обнищание бедных. Вечно такое длится не может. Рано или поздно все изменится, вопрос только в том, через большие потрясения мы будем вынуждены пройти или все-таки удастся обойтись "малой кровью"…



Но в этой современной нечеловеческой системе каждый делает свой собственный выбор, кто-то поступается совестью, и пытается стать "успешным, состоятельным и конкурентным" встроившись в систему, а кто-то…



Этот короткий эпизод не о национальной теме, он просто о людях ведущих себя по-разному в ситуации…



Эрик Ханымамедов, Москва Источник - ЦентрАзия

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