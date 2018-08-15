В Алматы отметят День спорта. В программе игр: "сбей бутылку", "парный бег в мешках" и пр.

10:35 16.08.2018 Ежегодно в Казахстане каждое третье воскресенье августа отмечается День спорта. В этот раз он будет проходить 19 августа, сообщает информационно-спортивный ХАБ.



Праздник учрежден согласно указу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от 15 ноября 2003 года. Он посвящен развитию спорта и чествованию спортивных достижений отечественных спортсменов.



В это воскресенье, в честь праздника Управление физической культуры и спорта Алматы по традиции будет поздравлять ветеранов спорта, а также для горожан в центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького организует различные развлекательные мероприятия.



Юные спортсмены из спортивных школ города будут участвовать в интересных играх, как "сбей бутылку", "передай мяч", "мост", "лыжи", "катамаран", "айсберг", "забей мяч", "змейка", "ни звука", "парный бег в мешках", "паровоз" и "твистер дорога", которые будут проходить на территории этого парка. По итогам этих игр все призеры получат медали, грамоты и подарки.



Для жителей и гостей мегаполиса в парке будут представлены различные концертные шоу-программы, а также среди всех желающих пройдут конкурсы с ценными призами, среди которых и велосипед. Начало мероприятия в 10:00 ч.



Кроме того, в рамках программы "Спортты? Алматы" здесь же среди всех желающих пройдут еженедельные тренировки Almaty Street Fitness с участием опытных инструкторов зала Fitness Blitz. Начало в 09:00 ч.



Отметим, что праздник спорта отмечается по всему Казахстану со спортивными мероприятиями и праздничными соревнованиями. Источник - ЦентрАзия

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