Ваше Превосходительство, несомненны успехи в унисон 27-му Юбилею Узбекистана. Тем не менее, … . М. Захидов

21:15 17.08.2018 Как театр начинается с гардероба, так впечатление от Узбекистана, начинается с аэропорта им. Ислама Каримова. Пограничники и раньше поддерживали уровень профессиональных обязанностей, но остальные службы аэропорта прямые обязанности кошмарили. Сам я, где можно, летаю только на "хавошке" (Хаво Йуллари - Узбекские Авиалинии) и было обидно однажды слышать от немецких туристов оценку от поездки в Узбекистан, а именно: "First & Last". Т.е. в первый и последний раз. Речь шла о работе служб Аэропорта Ташкента. На сегодняшний день положение изменилось. Буквально за 2 года преобразился не только (в рамках возможного) сам аэропорт. Сотрудники таможенной, пограничной, регистрационной, медицинской (после операции "диабетическая стопа", я сталкивался и с медиками) служб настолько изменили форму и методы работы с пассажирами, что заслуживают самые добрые слова. Наши летчики в массе ни в чем не уступают по профессиональным качествам своих коллег из маститых авиакомпаний мира. Стюардессы и стюарды подобраны и по признаку воспитанности, полинациональности, доброжелательности к пассажирам, высокой профессиональной подготовки, знанию языков. Оптимально!!! (На авиалиниях "Юнайтед Эмирэйтс", например, тоже интернациональные экипажи, но с одним НО. Они в массе не граждане ОАЭ). А у нас СВОИ, с зелеными паспортами. По роду работы я в основном летаю в Европу. Еще в те времена, когда главой представительства во Франкфурте был Б. Хакимов, сын выдающегося ученого – востоковеда и педагога, моего университетского товарища, который рано ушел из жизни. Уже в то время это было представительство, которое отвечало международным стандартам. Нынешнее руководство в лице Главы представительства Уткура Алимова, и его зама Сунатулло Гаипова мастерски сочетают немецкий порядок и деловитость с узбекской приветливостью. Как - то я прилетел из Франкфурта в Ташкент, но багаж, в котором вез дорогостоящий аппарат по производству кислорода для дыхания, затерялся. Две недели бесполезных поисков через ташкентский аэропортный "Lost & Fоnd". Вернулся во Франкфурт и обратился к Суннатулло и Уткуру. Алимов внимательно выслушал и сказал, что разберется. Фантастика, но к вечеру дня моего прибытия во Франкфурте аппарат нашелся ... в Ташкенте и был передан моим родным. Дважды мы, пассажиры, попадали в нештатную и нехарактерную , для самодостаточного государства ФРГ ситуацию, когда компьютерная система на стойках регистрации пассажиров в аэропорту Франкфурта дала сбой. И, как всегда, помощник Алимова, С. Гаипов, по доброму общался с пассажирами, ни одного вопроса не оставлял без ответа, на нервозность отдельных пассажиров реагировал по принципу "клиент всегда прав". Гаипов гладко переходит с русского на английский, немецкий; месяц назад я узнал, что в совершенстве владеет урду и другими восточными языками (очевидно учился на востфаке). Но были времена, когда бывший Директор НАК, некий Тян, задержал на сутки рейс Москва – Ташкент под видом "вынужденной" задержки в Ташкенте и, соответственно, в Москве. (Тогда рейс выполнял ИЛ-62 с аэропорта Шереметьева). Других рейсов не было и самолет задержали для самодура - начальника Тяна. Такой же бесцеремонный с петушиными задатками и его сын, который, как я узнал через много лет поиска этого упитанного забияки, тоже сотрудник НАК. Приведенный пример с преобразованной структурой НАК не случаен, ибо достижения НАК носят комплексный характер и являются как бы моделью для подобных структур в стране. Не думаю, что преувеличиваю, но наш аэропорт заслужено и достойно носит имя первого Президента Узбекистана, который ставил категоричным образом вопрос безопасности полетов РЕГУЛЯРНО.



Социально - экономическая сфера страны за последние два года находится в процессе кардинальных позитивных изменений. Впервые повышение зарплаты не носит ВСЕОБЩИЙ характер, что приводит к ВСЕОБЩЕМУ увеличению денежной массы и … цен СООТВЕТСТВЕННО. Поддержка слоев населения с невысокой заработной платой - это высокая гуманитарная акция.



Далее остановлюсь на реализации в жизнь Ваших, уважаемый Президент, требований к распустившимся чиновникам, госслужащим, сотрудникам местных хокимиятов, различных бытовых служб, региональных структур и т.д. . Необходимость внимательного отношения к запросам населения красной нитью проходит и по публичным выступлениям, и по существу уже реализованных проектов в интересах рядовых тружеников. В республике основательно развернуты строительные работы. Это сопряжено с массовым переселением граждан. Вы достаточно доходчиво расшифровали принцип, сформулированный И.А. Каримовым на заре независимости: "не построив новый дом – не разрушай старый". Если руководители хокимията Верхнечирчикского района Ташобласти благополучно решили вопрос с переселением жителей, дома которых пошли на слом, то этого не скажешь про соседний Среднечирчикский район. Будем откровенны. Издевательство, изощренный обман, запугивание населения руководством Хокимията в некоторых случаях принесло "плоды": несколько запуганных семей за МИЗЕРНУЮ компенсацию съехали с насиженных мест. ПО СТАРИНКЕ, но в новой расфософке руководство района выселял жителей в пожарном порядке из домов (в соседнем районе жители были предупреждены своевременно). К чести райотдела милиции нужно сказать, что они не притесняли жителей по указанию хокимията района, как это было в недалеком прошлом. Что не скажешь про прокурорских, которые вошли в очередной раж беспредела. Но по НОВОЙ схеме.



1. На возмущение жителей, что хокимиятский оценщик определил компенсацию от 80 до 180 млн. узбекских сумов (в соседнем районе жители получили от 205 до 400 млн. сумов), районные чиновники пошли на откровенный обман плюс со ссылкой на Вас, как Главу государства, и руководителя исполнительной власти, т.е. премьер - министра. Руководителям государства приписали … пожарное выселение жителей из их домов.



2. Приглашенный (независимый от хокимията) оценщик дал согласие на экспертизу. И.о. председателя Комитета Защиты Прав Личности РУ - ННО, Дильрабо Холбаева (на фото 1. вторая слева), к которой обратились жители с жалобой, в беседе с зав. финансовым отделом хокимията (первый слева) информировала, что жители считают себя многоВЕКТОРНО обманутыми. Правозащитники обещали передать в хокимият результаты независимой экспертизы. Фото 1.



3. В это время из засады (до этого спрятался за домом) появился зам. хокима Хошимов Шухрат; прислушался к диалогу Холбаевой и своего коллеги по беспределу, занимающего должность завфинотдела по имени Шерали, на фото 1 редставительного чиновника в белой рубашке; по мобильнику стал кому-то докладывать о скандальной ситуации с жителями, над которыми нависла угроза лишения жилья с никчемной компенсацией. Лазутчик – осведомитель запечатлен на фото 2. (Тоже в белой рубашке).



На этом КИНДЕРГАРДЕНСКОЕ шоу хокимиятчиков и их сателлитов не закончилось.



КРАТКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ. Уважаемый Президент. Граждане Узбекистана связывают свое будущее, судьбы детей, всеобщее благополучие с Вашими конкретными заявлениями и реализованными в короткий срок преобразованиями в жизненно важных вопросах политической, социальной, экономической жизни узбекского общества. (ИНТЕНСИВНЫЙ ПРОЦЕСС ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И РАЗВИТИЕ СВЯЗЕЙ С БЛИЖНИМ, ТРАДИЦИОННЫМ, Т.Е. БЫВШИЕ ГОСУДАРСТВА СССР, И ДАЛЬНИМ ЗАРУБЕЖЬЕМ ЭТО ОТДЕЛЬНЫЙ ФАКТОР). Ислам Абдуганиевич провел Узбекистан через фарватер постдезинтеграционного СССР. Вам предстоит вкусить все "блага" глобализации, последствия начавшихся и предстоящих природных и техногенных катастроф, демографического катаклизма и т.д. . Вы дали понять, что хокимы на местах – это главная опора в реализации развития благополучия и материального обеспечения жителей Узбекистана. Но, если ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ не работает? Сейчас уже не увидите районного хокима со свитой пузатых милиционеров, прокуроров, налоговиков и ОБАЛДЕВШИХ ОТ ПОДАЧЕК – ВЗЯТОК "УНИКАЛЬНЫХ" УЗБЕКСКИХ СУДЕЙ С НАКЛЕЙКОЙ "ПОКУПАЙ ЗАКАЗ САМСА", которые участвовали в хокимовских каруселях, для давления на фермеров, обирания предпринимателей, фабрикования компромата на неугодных, наложения диких штрафов в целях самоокупаемости. На фотке 2 зам. хокима выглядит, как нашкодивший и сбежавший от ответственности школьник с мобильником в руках. Это вместо того, чтобы в жизненно важной ситуации для жителей вверенного района, быть среди них, а не вести "репортаж" в чей-то "персональный кабинет" неизвестно с какими обвинениями в адрес своей "паствы". Продолжение шоу хокимиятчиков и прокуроров без масок в п. 4.



4. Приглашенный нами для экспертизы и оценки домов, подлежащих сносу, эксперт-оценщик был "приглашен в прокурорские кабинеты незамедлительно. После этого наотрез отказался проводить оценку. Мы выяснили, что оценщики полностью подчиняются своим хозяевам - хокимам. Значит это одна компания и ждать от них нечего. Независимых оценщиков нет. Соответственно руководители хокимията перешли на следующий издевательский акт.



5. Следующий Акт драмы – приглашение Холбаевой Дильрабо в райхокимият обязательно с обещанным оценщиком, для дальнейшего решения вопроса. Но оценщик заранее предупредил Холбаеву о вызове в прокуратуру на "содержательную беседу". И отказалась от обещаний. Попытка Холбаевой найти другого оценщика оказалось бесполезной. Все они вышли в отпуск !!!???.



Теперь руководители хокимиятов в вечернее время ходят с приготовленными в своих кабинетах "заявлениями граждан" по квартирам и настаивают подписать приготовленную туфту. Методы госслужащих сродни методам гнилых узбекских правозащитников, типа традиционных провокаторов Сурата Икрамова, Степанова и Красновой, лидер народного движения "Алга Каракалпакстан" Аманбай Сагидуллаева. Аманбай, проживая за рубежом, льет воду на мельницу шефа по Узбекистану от Хьюман Райтс Вотч при ЦРУ США Стива Яков эвараси Свердлоффа. На конференции БДИПЧ ОБСЕ 3 года назад выступил после Свердлоффа с требованием независимости для Каракалпакии. А теперь уже действующего Президента обвиняет … в геноциде каракалпакского народа и требует возмездия. Сейчас Е. Урлаева публично на заре Независимости требовала предать И.А. Каримова международному суду, за борьбу с несуществующими религиозными экстремистами и террористами, которые на самом деле своими "инициативами" испоганили исламскую религию. С. Икрамов за мягкую оценку узбекских халявщиков, сбежавших за рубеж на социалы немцев, швейцарцев, шведов, французов, норвежцев и т.д., со стороны И. Абдуллаева, потребовал от Президента Ш. Мирзиеева предать Абдуллаева уголовному суду. Но "столкнулся" с оппозиционером Или неугомонная названная сестра Е. Урлаевой по имени Малохат Ишонкулова в свое время делегировала угрозы первому Президенту, что будет жаловаться на него САМОМУ Бараке Обаме 44. Неожиданно стала защищать интересы детей. Для начала объявила голодовку и обвязала американским флагом часть тела ниже пояса (?!). И … привлекла к ГОЛОДОВКЕ свою … несовершеннолетнюю дочь. Продолжают подобную деятельность и при новой власти. Короче: две стороны одной медали. Пока вопрос открытый.



Одна из потенциальных проблем с МНОГОВЕКТОРНОЙ угрозы региону ЦА и сопредельных государств – это РОГУНСКАЯ ГЭС, которая строится на стыке Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. Пока что я позволю себе напомнить, что выдающийся таджикский ученый с мировым именем Сабир Нигматуллаев, бывший директор института сейсмологии Таджикской Академии Наук и в последующем Президент АН Таджикистана в знак протеста против строительства Рогунской Дамбы покинул пост Президента АН.



Рогун привлекателен для совершения диверсий экстремистами-фанатиками. Такой комплекс вопросов обсуждался на международной площадке крупнейшими учеными, специалистами по ирригации Германии и Италии с 1990 года. Были рассмотрены экономические, социальные, сельскохозяйственные, технические, технологические, политические, демографические аспекты. Десятилетний труд нашел отражение в фундаментальной монографии, опубликованной на английском языке международными научными издательствами. Но я особо хочу остановиться на совместном фундаментальном труде ФРАНЦУЗСКИХ И УЗБЕКСКИХ УЧЕНЫХ, который, к сожалению, мало известен даже у нас, в Узбекистане, среди широкой общественности. Эта работа проводилась в Страсбургском университете, где базируется "Мировая сеть обмена в науке и образовании", членом которой я являюсь. (Соответственно и осведомлен о многих деталях). Академик РАН А. Д. Гвишиани - вице-президент этой организации. Президент - выдающийся французский ученый, профессор Страсбургского университета Жан Боннин. Они многократно посещали Узбекистан.



В фундаментальном труде наших и французских ученых конкретно изучен один из векторов катастрофической опасности - это засушливость территорий Афганистана и Хорезмской "площадки" Узбекистана. Сравнительно недавно завершенный многолетний труд издан в виде 500 страничного фолианта. К сожалению, "нет пророка в своем отечестве". Труд узбекских ученых из Самарканда М.М. Махмудова и Б.К. Мардонова, выполненный совместно с французскими учеными Страсбургского университета на рубеже тысячелетий опубликован только на английском языке. См. фото 3.



По мнению профессора Университета Страсбурга Жан-Даниэля Вальтера (на фото 4), монография убедительно доказывает необратимые последствия шапкозакидательского отношения к строительству ирригационных сооружений. Ниже я представляю убедительные фотодокументы последствий искусственных водохранилищ, перекрытых высокими дамбами, на примере построенной в 2010 году дамбы на о. Тасмания (Австралия). Двухминутная динамика того, что произошло за 10 лет (с 2000 по 2010 г.г.) после строительства дамбы в Тасмании заставляет крепко задуматься любого.



Проф. Марат Захидов,

генеральный секретарь Межд. Об-ва Прав Человека (Германия, 2016 – 2020).

СЕО (глава) Международной корпорации БИОДИАГНОСТИК (США, с 2018).

Член Международного Комитета по высоким дамбам (Люксембург, с 1994 г.).

Эксперт Международного Союза ученых. (Франция, с 2006 г.)



Продолжение 20.08.2018. Источник - ЦентрАзия

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