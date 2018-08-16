Экономическая война и внутренняя безопасность, - Р.Устраханов

08:03 18.08.2018 Это станет уже пятой по счету экономической войной, объявленной Соединенными Штатами за сравнительно небольшой промежуток времени. Так прокомментируем заявление Главы Российского Правительства, что усиление санкций США Россия будет расценивать как экономическую войну.



Вообще сложно сказать, против кого в наши дни Соединенные Штаты не ведут экономические войны. Разве только против Тувалу -- крошечного государства в Полинезии. Практически каждый месяц знаменует очередное объявление экономической войны США "дежурной" стране. С Китаем активная фаза стартовала в марте текущего года. Тогда Белый Дом объявил о повышении импортных пошлин на сталь и алюминий. Война продолжается без каких-либо намеков на ее прекращение. На днях американские власти заявили о намерении ввести новые пошлины на товары из Китая в размере 200 млрд. долларов, даже не "заморачиваяcь" выдумыванием политической мотивации.



Экономическую войну США на днях объявили Турции. Ей тоже подымают пошлины вдвое на сталь и алюминий. Одновременно наносят удары по финансовому сектору с целью ослабления национальной валюты (лиры). Угроза повышения пошлин на сталь и алюминий висит над государствами Евросоюза, поддержавшими проект "Северный поток -- 2". Европейские компании, участвующие в проекте, Соединенные Штаты запугивают адресными санкциями. Американцы силой навязывают Европе свой дорогой газ, вместо российского, более дешевого. Такими бандитскими (иначе не назовешь) методами они пытаются завоевать рынок сбыта энергоресурсов.



В свете изложенного предельно ясно -- санкции, какие Соединенные Штаты хотят ввести против России, ни к Скрипалям, ни к Крыму отношения не имеют. Выросшая за восемнадцать лет мощь Российской державы, какая привела к концу абсолютного господства США в мире -- причина санкций. Соединенные Штаты, в принципе, не допускают никаких соперников: ни в политике, ни в экономике.



Заметим: подобное отношение к России характерно не только для Соединенных Штатов, но и для всей Западной Европы. Никто там не хочет видеть Россию сильной и конкурентоспособной. Как только Россия приобретает эти качества, в ход идут диверсии экономические и политические.



В таком подходе ничего нового нет. Напомним: революция в 1917-м произошла спустя четыре года после того, как Российская Империя достигла высочайшего уровня экономического развития, опередив США и Западную Европу. Тогда Запад, руками либералов и леворадикалов, запустил в России разрушительные революционные процессы под лозунгами всеобщей уравниловки и безграничной свободы. Какой кровопролитной катастрофой все завершилось, нам известно.



Трагедия в 1917-м состоялась, так как значительная часть российского общества "купилась" на либеральный обман и демократическую "завлекуху". Произошла роковая для империи ошибка в тактике действий. Выразилась в ослаблении государственного механизма вместо его укрепления в решающий момент. Мягкотелость проявилась тогда, когда требовалась жесткость в недопущении "коррозии" аппарата государственной власти и в целом всей государственности.



В начале XXI-го века мы вновь констатируем активизацию бациллы революционного сифилиса в головах представителей радикальной оппозиции в России. Экстремистские призывы к несанкционированным акциям, забастовкам переполняют интернет. Складывается впечатление согласованности действий американского конгресса и оппозиции внутри страны. Представители радикальной оппозиции потирают руки от удовольствия в предвкушении санкций. Делают все для разжигания недовольства россиян. Они, как шакалы, в ожидании "великих потрясений", мечтают о повторении 1917 года, чего не скрывают.



Однако радикальный оппозиционный сброд не учитывает важнейшую деталь: на дворе -- не начало двадцатого века. А обстановка в стране совершенно отличная от той, какая была в России чуть более века назад. Ситуация характеризуется отсутствием в стране причин и условий для "великих потрясений". Россия живет нормальной жизнью со стабильно развивающейся экономикой. С уровнем и продолжительностью жизни, каких не было за все время существования Государства Российского! И никакие санкции ничего в сторону значимого негатива изменить не смогут.



Во-первых, Российская Федерация от экономики США практически не зависит. Во-вторых, сложились и складываются мощные экономические союзы (ЕАЭС, БРИКС) с Россией, при участии крупных держав (тем же Китаем). При заявленном намерении даже членов Североатлантического Альянса вступить в них. И главное: в основе американских санкций -- шантаж Евросоюза с требованием отказа от закупки энергоносителей из России, что в принципе неосуществимо. В Европе считать деньги могут. В убыток себе выстраивать отношения с Россией не станут, как бы этого не желали американцы.



Тем не менее в условиях противостояния, внешней экономической агрессии и угрозы военной, востребованы особые меры обеспечения внутренней безопасности. Сегодня необходим единый правовой акт, какой сконцентрирует в себе все направления обеспечения внутренней безопасности государства. Таковым может стать Закон Российской Федерации "О мерах по обеспечению внутренней безопасности в Российской Федерации". Принятие закона должно сопровождаться внесением соответствующих поправок в Конституцию Российской Федерации и другие действующие нормативные документы.



В рамках названного закона необходимо:



-- Запретить деятельность всех непарламентских политических партий. Это сконцентрирует внимание граждан на реально значимых в жизни страны политических организациях. Обусловит приток свежих сил в парламентские партии, укрепив, тем самым, законодательную ветвь власти.



-- Ввести уголовную ответственность за организацию и участие в незарегистрированной политической партии (организации, объединении). Предоставить Главе государства, по представлению Генерального прокурора, право роспуска и запрета любой политической партии (организации, объединения), чья деятельность будет угрожать национальной безопасности страны.



-- Обязать все НКО в течение трех месяцев пройти перерегистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации с введением уголовной ответственности за осуществление деятельности без регистрации.



-- Ввести уголовную ответственность за распространение ложных или грубо искажающих действительность сведений, дискредитирующих органы государственной власти и ее представителей. Ввести уголовную ответственность за противодействие или подстрекательство к противодействию распоряжений органов власти.



-- Установить по делам о преступлениях против государственной власти специальный срок задержания по подозрению в совершении преступления. Он не должен превышать шести месяцев с момента фактического задержания с требованием предъявления обвинения в шестимесячный срок.



-- Ввести ответственность за антигосударственную деятельность (не охватываемую действующим УК РФ). Таковая должна признаваться по решению суда по представлению прокуратуры или территориальных органов безопасности с последствиями для физических и юридических лиц. Для юридических -- прекращение деятельности. Для физических -- ограничение свободы на определенный срок с содержанием под стражей до решения суда при необходимости.



Коль говорим о мерах безопасности. Нередко слышны предложения о лишении гражданства лиц, скрывшихся в Западной Европе и ведущих там активную антироссийскую деятельность. Делать этого нельзя с учетом нюансов Шенгенского соглашения. Лишение гражданства сделает невозможным депортацию данных персон в Российскую Федерацию при отказе в предоставлении статуса беженца. А такой статус в Западной Европе получают единицы. Как правило, идут отказы с депортацией в страну гражданства соискателя. Отсутствие гражданства сделает невозможным депортацию и будет лишь на руку беглецам от российского правосудия.



Подчеркнем: в руле управления государством недопустимы "люфты". Государство должно быть сильным, жестким и требовательным к единицам, дабы сохранить жизнь и благополучие миллионов. Никакие уступки и послабления недопустимы, если речь о безопасности страны.



"Я не считаю что стабильность -- это главное. Главное -- это развитие", -- заявил в недавнем интервью представитель левых Максим Шевченко. Прозвучало эффектно, как эффектна опасная демагогия леваков, не имеющая отношения к действительности. Ответим журналисту так: мы, россияне, думаем иначе. Наш исторический опыт, как и практика других стран, свидетельствуют об ином.



Стабильность -- фундамент позитивного развития общества и государства. Развитие государства невозможно при ее отсутствии. Высокий уровень жизни Швейцарии и Швеции, Бельгии и Нидерландов -- результат развития в условиях многовековой стабильности без революций и "великих потрясений". Это понимает абсолютное большинство граждан страны и лежит в основе их постоянной поддержки Президента России. Поддержки необходимых мер укрепления стабильности во имя развития и процветания нашей Родины.



Устраханов Руслан

Мурманск Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534568580

Новости Казахстана

