Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас

14:44 18.08.2018 Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Сергея Румаса.



"Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития", - говорится в сообщении агентства БелТА.



Первым зампредом республиканского правительства станет Александр Турчин, до этого возглавлявший аппарат Совета министров. Вице-премьером назначен Игорь Ляшенко.



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Румас Сергей Николаевич родился 1 декабря 1969 года в г.Гомеле. В 1990 году окончил Ярославское высшее военное финансовое училище по специальности "финансовое обеспечение войск", в 1995 году - Академию управления при Кабинете министров Беларуси по специальности "организация и управление внешнеэкономической деятельности". Кандидат экономических наук.



Профессиональный банкир, прошедший большую школу в государственных и коммерческих учреждениях. Начинал карьеру еще в советские времена. В частности, работал в спецуправлении при белорусской конторе Госбанка СССР, занимавшемся финансированием Белорусского военного округа, и дослужился до звания "капитан". Позже некоторое время провел в коммерческих банках, пока не перешел в Беларусбанк. Возглавляемый им филиал этого учреждения был одним из лучших.



22 сентября 2005 года глава государства Александр Лукашенко дал согласие на назначение Сергея Румаса председателем правления ОАО "Белагропромбанк". Источник - ЦентрАзия

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