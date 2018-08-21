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    Узбекистан   | 
Книги Ислама Каримова - на макулатуру, - Б.Мусаев
13:50 23.08.2018

Бахадыр Ф. Мусаев.
ОТПРАВЛЕНЫ НА МАКУЛАТУРУ КНИГИ ИСЛАМА КАРИМОВА.
ОН, тень Юртбоши, ЭТОГО ЗАСЛУЖИЛ.
На сайте rus.ozodlik.org от 23 08 с.г. появилось сообщение о том, что в Узбекистане телекомпаниям запретили упоминать в эфире имя того, кого прежде величали "Юртбоши". А помимо всего прочего, было отрадно услышать и о том, что в Бухарском университете вывезли все книги И. Каримова. Оказывается, их отправили на макулатуру.

Лично я удовлетворен... Не ожидал, что так скоро начнут двигать Его на свалку истории, хотя в 2017 году неоднократно высказывался в заметках, размещенных на стр. фейсбука, что открытие памятника ИАКу в Карши по случаю Его 80- летия будет последним чествованием "героя" и далее со временем воздадутся Ему все "заслуги".

Итак, лиха беда начало - запрещают упоминать....
Лично я, например, отказываюсь поступать так, как велят "сверху", да, к тому же привык Его "славить" на протяжении почти четверти века..
Не забывается Он множеством. Уверен, не забудут Его долго, ибо Узбекистан еще много лет будет пожинать горькие плоды политики лжи и насилия известной персоны власти..

Но, кажется, ныне, будто начинает проходить слепота общества...
Запрещают упоминать. Так помянем все же, помянем недобрым словом.
ОН ЭТОГО ЗАСЛУЖИЛ вполне как никто, как заслуживает этого всякий негодяй, будь он "мясник", "папа", "смотрящий", "мистер праздник" или, словом, просто тень юртбоши.

Вот, кстати, что думал автор этих срок в день Его смерти и в первые месяцы ...,
например, о том, что Он лгал об очень светлом..., государстве с великим будущим, между делом, сажая, пытая, убивая сотни, тысячи узбекистанцев. По иному и не мог себя вести такой человек, потому что Он был одержим властью и страхом потерять ее. Можно сказать, что все это есть чистейшей воды проявление фанатизма властолюбца, фанатика от власти, отдавшегося своей страсти обладания властью..., ради удержания которой, как мы видим сегодня, он не постоял за ценой.

Должно признать, что Нью- Тамерлан, он же псевдореформатор И. Каримов не
успел заложить основательный фундамент этого пресловутого "государства с
великим будущим", читай, расширить жизненное пространство зоны и
соответственно закрепить, "обустроить" здесь жизнь по понятиям..

Не все сгнило, не деградировали полностью наши соотечественники. Как жить по человечески, как обустроить ее – нашу жизнь, является повесткой дня на сегодня и завтра.

Бахадыр Ф. Мусаев 23.08 23018 г. Ташкент. Тузель-2.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535021400
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