Найдите Сокровища Бухары и Коканда, - Бахромхонтура Махдумзод

10:40 24.08.2018 Найдите Сокровища Бухары и Коканда



Драгоценные младые кладоискатели !



В старину говаривали "Умный догадлив, дураку не понять". Сегодня в юбилей седьмого десятка хочу подарить вам вектор конкретных поисков сокровищ монархий Бухары и Коканда, состоящих из чистейшей воды алмазов-изумрудов, золотых украшений и утвари, искусно изготовленного оружия богато украшенного драгоценными камнями, других антикварных предметов высокого художественного мастерства изготовления. Клады, прячущие сокровища монархов Бухары и Коканда датируются всего лишь 1873-1877, 1920 гг. хотя и разбросаны от высокогорья Памиро-Алая до Гиссарского Хребта. Одним словом, на практике получается, что самые надежные хранилища кладов все-таки это горы и прежде всего потому, что мало кто там шатается. Необходимо еще учесть, что в мою молодость было намного легче бродить по этим горам, страна была единая. Теперь одни клады в Киргизии, другие в Таджикистане и даже в Узбекистане имеются.



Впервые кладоискательством соприкоснулся, будучи юнцом в составе Пенджикентской археологической экспедиции. Были раскопаны такие уникальные объекты как Муг-Калъа, дворец Диваштича и крепость. Приходилось держать в руках древний архив Диваштича на согдийском языке. Впоследствии не раз участвовал в раскопках БМАК в группе ленинградских и московских экспедиций. По поручению профессора Б. Поршнева возглавлял секретную научную экспедицию АН СССР по поискам снежного человека "джезтырнак" в неизведанной акватории непроходимой горной реки Танымас в сторону Кзыл-Су. Последнее путешествие в Байсун в составе научно-поисковой экспедиции АН СССР совершил в 1979 году (искал на Бабатаге, где растет подлинная индийская наша толщиной фиолетового ствола с человеческую ногу, с каждого куста жирных темно-коричневых листьев которой за раз трясут килограмм шировой пыльцы (пластилина), мы успели до начала нашего ввода ограниченного контингента в ДРА. В Чон Алай пробрался в 1988 году, искал в древних капищах дикокаменных горных киргизов по сохранившимся у меня картам покойного писателя Георгия Тушкана - автора былины про охотника Джуру. Несколько раз влезал внутрь таинственной пещеры Кони-Гут в 1986, 1988, 1991, 1994 гг. (в Интернете об этом масса документов). Последним подвигом нашим была попытка отыскать Скобелевскую Яму, в которой он зарыл Казну Коканда и два месяца мы рылись в Разбойничьих Песках на запад от станции Кайрак-Кум в 1997 году (на восток от ж/д станции пока никто не вел поисков).



Нам не удалось отыскать все сокровища, но каждая экспедиция приносила свои плоды в виде монет, оружия, старинной утвари и даже вещей античных как шлемы фалангистов, коротких мечей македонцев, арабских книг, китайских нефритовых вещей, иранских храмовых принадлежностей зороастрийского предназначения. На след Казны Коканда мы напали, но допустив ошибку копали пески на запад от ж/д станции, а надо было на восток. Также в Байсуне старики-таджики подсказали, что необходимо прочесать весь массив кряжа невысоких гор по обе стороны ущелья Боян-Гора до самого Бандыхана и Кумкургана включительно, но у нас оказалось мало времени и не удалось осуществить задуманное (началась Афганская война). Особенно плодовита на тайны и возможность сокрытия клада пещера Кони-Гут. Обращаю внимание будущих искателей на факт неустанного всегдашнего интереса всех посвященных, кому известно о пещере к ее таинствам и бесстрашию современных людей, проникающих в нее не из праздного любопытства. Полагаю, со временем спелеологи станут воевать друг с другом за право обладания Рудником Погибели. Мне удалось из лабиринтов древнего карстового рудника извлечь заржавевший древний кинжал-ханджар, старинную медную лампу-чирак, инструмент для добычи породы в виде кузнечного молотка и большие фрагменты обработанной породы диабаза с выбитыми куфическими письменами, которых в Ташкенте никто из современных востоковедов не смог прочитать. Признаюсь, мне и моим коллегам не удалось полностью обладать кладами сокровищ Бухары и Коканда. Однако каждый круг наших поисков приближал нас к вожделенной цели. В этом мы и сейчас убеждены без сомнения. Так что, дерзайте друзья !



Для того чтобы грамотно что-то искать любой исследователь прежде всего интересуется историей вопроса и тщательно ищет не вызывающие сомнений достойные аргументы и доказательства на поставленные вопросы и тезисы. Исходя из этого ниже следует краткая история некоторых фактов о существовании несметных богатств Бухары и Коканда.



Прежде всего привожу доклады глубоко законспирированных в Трансоксании выдающихся британских агентов-пандитов из секретного архива отдела-8 в Симле "… Не считая драгоценностей Бухары и Хивы, в Кокандском ханстве были собраны несметные сокровища в виде уникальных камней, благородных металлов, изделий высочайшего художественного исполнения, богато и со вкусом украшенного оригинального оружия, царской одежды из дворца Великих Моголов… Однако самое загадочное сокровище земли Коканда называется Красный Глаз Аловуддин - так называется волшебное оружие, природа которого никому из смертных неизвестна" Доклад английского шпиона-пандита Мохандас Чандры вице-королю Индии 9.09.1854.



Резидент британской разведки, обосновавшийся по современному адресу города Коканда по улице Мукими 35 пандит именем Мир Изетулла докладывал, скрупулезно изучив дело: "Казна государства разделена на четыре части и расположена в крепостях Ашоба на севере, Бачкир на востоке, Сар-Кургон на юге и Махрам на западе. Казна Коканда насчитывает золото в сосудах и предметах обихода, серебро Тиань-Шианя в слитках емби, пушечный порох, огнестрельное и холодное оружие, дорогую одежду и обувь на все случаи жизни, а также тканые материи зарбоф, кимхоб, бахмаль, адрас, атлас, бекасам, шойи. Перечисленные официальные хранилища Коканда, по сведениям, полученным из надежных источников дополняются еще тайными хранилищами в крепостях Туль и Калъача в районе горной твердыни Сох в преддверии Большого Алая. Знающие и посвященные в государственные тайны сановники Коканда утверждают, что там спрятаны присланные императором Хиндустана Мирзой Бабуром драгоценности древнего времени, в том числе культовые храмовые сокровища Хиндустана"



Где спрятаны сокровища Бухары?! История сокровищ Великого Могола присланных в Фергану загадочна и занимательна. Основная часть драгоценных алмазов, изумрудов, рубинов, искусно изготовленных индийскими умельцами золотых изделий, тончайшего наилучшего оружия в виде клинков и луков, арбалетов и пистолетов, ружей и миниатюрных пушек, самострелов и тончайших стальных кольчуг, непробиваемой брони, защищающей голову тело и руки, всевозможной одежды шитой золотом и украшенной жемчугом с самоцветами, предметов роскоши и дворцовой утвари и прочая, и прочая… Все это хранилось в казне Коканда пока в 1842 г. алчный и кровожадный бухарский эмир Насрулла по прозвищу Мясник не ограбил город Коканд, зарезав хана Мадали, его малолетних детей со старшим братом Султан Махмудом, а также любвеобильную его мать Нодиру-Бегим и не вывез абсолютно все - даже до кровельного листового золота с крыши Урды набив хурджуны в свою убогую Бухару. Уже оттуда они были ограблены в сентябре 1920 г. славным сыном молдаван Михаилом Васильевичем Фрунзе и вывезены в Россию. В Ивановском музее хранится знаменитый инкрустированный трон мангытов из Бухары. Однако есть досужие мнения о том, что основную часть казны более десяти тонн только золота Саид Алимхан спрятал в Байсуне. Конечно, в самом густонаселенном Байсуне сделать это, навряд ли возможно. Однако рядом находится, удобный для укрытия любого добра Бабатаг, либо можно спрятать в длиннющем ущелье Боян-Гора, тянущегося от самого Байсуна аж до равнин безлюдного Бандыхана. По обмелевшему руслу речки с двух сторон на расстоянии 150-200 метров вполне доступные невысокие горы красного цвета, напоминающие пейзаж голливудского фильма "Золото Маккены". Эти горы поросли арчой-можжевельником и фисташкой и повсюду имеют карстовые отложения, обозначенные еле заметными природными отверстиями. С помощью несложных механизмов можно ко входу этих отверстий сдвинуть во множестве имеющиеся здесь же рядом небольшие скалы весом от 5 до 70 тн. предварительно смазав им дорожку солидолом либо техническим маслом. Если же серьезно говорить о Баба-Таге либо Байсун-Таге, надо учитывать обитающих там постоянно полудиких людей, а также чабанов, круглогодично пасущих собственный скот. Они могут все видеть и знать. По крайней мере, эти горы им известны как собственные пять пальцев… Надо сказать, что, если и были клады эмира бухарского, происхождением они все-же кокандские, на основе присланных Мирзой Бабуром индийских сокровищ. Если бы как глава экспедиции я выбирал базу для поисков вокруг Байсуна, лучше города Кумкурган не найти отправной точки. Во-первых, очень близко, во-вторых очень дешево и обеспеченно. Сокровища Бухары традиционно прятали в горах Бабатага, Байсуна, Бандыхана и Боян-Горы. Однако об этом должна быть осведомленной как никто другой английская разведка. Поэтому необходимо копаться в ныне рассекреченных архивах резидентов Афганистана и Восточной Бухары, возможно Кашгара. Дело в том, что разведка Великобритании скрупулезно и тщательно повсюду собирала материальные ценности антикварного статуса. Даже случайно после селя вымытый и обнаруженный на берегу селевой реки Кофирнихон возле Кобадиена Амударьинский Клад полностью был выкуплен либо выкраден еще в Х1Х-столетии агентами английской разведки. Конечно, по справедливости, англичане обязательно должны его вернуть таджикам.



В сентябре 1920 года мародеры-красноармейцы разграбили Бухару вместе с Арком и мечетями, медресе и рабатами, базарами и дуканами, банями и караван-сараями. Даже знаменитый гарем Саида Алимхана присвоили себе, и каждый красноармеец имел по две-три жены эмира в своем пользовании. Эмира жену-француженку красноармейцы настолько нещадно эксплуатировали, что бедняжка до Ташкента не смогла доехать. Как говорится, в доску втерли. Вокруг города было много резиденций эмира и в каждой находились несметные богатства. Эмир не успел их собрать в дорогу, и они остались достоянием властных мародеров. Сейчас не будем заниматься перечнем драгоценностей. Везде они приводятся по-разному. Любопытные могут отыскать в архивах точный перечень драгоценностей официальной реквизиции. Нет смысла вникать в дебри виртуальной бухгалтерии и складского имущества. Интересующиеся могут отыскать необходимую информацию на соответствующих сайтах. Автор всего лишь делает попытку направить адекватных настойчивых искателей сокровищ по следу. Сейчас отношения Таджикистана и Узбекистана наладились и можно смело бродить по этим местам, не привлекая внимания. Хивинские сокровища достались ушлому татарину Алимджану Акчурину родом из Соль-Илецка, куда он постарался переправить награбленное имущество конгратских ханов-работорговцев.



Тайны сокровищ Коканда После мясника Насруллы казну Коканда несколько раз обворовывали дикокаменные киргизы. Это было при Шерали. Повторилось в начале и в конце правления Худояра. Возводимый мифотворцами-киргизами в святые национальный герой дикокаменных киргизов Алымбек-додхо был вдохновителем ограбления казны. Он прекрасно знал ее расположение в землях Коканда. Именно в тот период, когда Худояр решил разбить сокровища Коканда на несколько частей и поместить их в укреплениях Андижана, Ашта, Соха и остатки держать в Коканде пресловутый Алымбек сделав карьеру доверенного лица, находился в администрации. Известно из архивных и нарративных источников, что андижанские и сохские сокровища украли муж и жена (Алымбек и Курбанджан), считающиеся в тот период истории правителями Алая. Сначала Алымбек вывез андижанские сокровища, за что и был казнен настигшим его карательным летучим отрядом кокандского хана, а впоследствии, когда пришли русские и началась "обычная целевая киргизская смута раскачивания лодки государственности" Курбанджан-додхо вместе со своими сыновьями-разбойниками разграбила сохские крепости Калъача и Туль дотла и вывезла сокровенную казну Кокандского государства через киргизские кишлаки Сырт и Хайдаркан. Дикокаменные киргизы надежно спрятали выкраденные сокровища в высокогорных тайных родовых некрополях Чон-Алая. Там они должны пребывать вечно. (Монографии историков Х1Х-ХХ вв. Бобобекова Х.Б., Касымбекова Ф.К., Набиева Р.Н.)



Правда есть архивная сверхсекретная информация царской охранки жандармерии о том, что "Царица Алая" Курбанджан-додхо настойчиво предлагала военному губернатору Ферганской области (30.06.1893 - 28.05.1898) генерал-лейтенанту Александру Николаевичу Повало-Швейковскому (Пятилетнему палачу польского происхождения) очень большие ценности за жизнь и свободу приговоренного к казни своего младшего сына Камчибека. Спрашивается, откуда у дикокаменных киргизов Алая могут быть баснословные драгоценности, соблазняющие военного губернатора Ферганы?!



Побег Худоярхана из собственной столицы 9 июля 1875 года. Худоярхан взяв казну с сокровищами Коканда, артиллерию с сарбазами, семью из 44 легитимных жен разных происхождений, остальную челядь, покидал свою столицу по западному проспекту столичного города, называемому Худжанд-Дахасы. Караван быстро проходил через западные Ходжентские Ворота в сторону кишлака Аччик-Куль… Взятые Худоярханом с собой сокровища Коканда, хранимые прежде в Урде, выкрал по пути следования обязанный охранять и сопровождать монарха Коканда, русский масон-полковник Скобелев со своими казаками и спрятал их в песках Карокчи-Кум (Разбойничьи Пески). Так что хан Коканда добрался до Ходжента "гол как сокол". Без 43 жен, украденных и осчастливленных борзыми джигитами-арбакешами, без казны, украденной Скобелевым, без войск и артиллерии предательски сбежавших и возвращенных в Коканд… Преступления Скобелева, творились на глазах тайного советника Вейнберга Аркадия Августовича. которого он конечно не забыл, навсегда убегая из Туркестана. Всесильный генерал-каратель постарался физически уничтожить Вейнберга как и своих подельников разбойных головорезов-казаков.



Вейнберг Аркадий Августович пребывал в 1868-1878 гг. как тайный советник при Кауфмане. 13 июля 1875 года прибыл в Коканд с секретным заданием фон Кауфмана и Николая Григорьевича Столетова, чтобы принудить Худоярхана покинуть столицу и перебраться на территорию колонизаторов. Известно его письмо барону Ф.Р. Остен-Сакену в котором он пишет: "Генерал Скобелев имеет претензию всех обманывать и надо всеми издеваться, но очень не любит, если это замечают и дают ему понять, что он понапрасну трудится". В этом письме Аркадий Августович сообщает своему покровителю о преступлениях Скобелева. Письмо стоило ему жизни. Скобелев даже пребывая в Петербурге постарался своевременно физически уничтожить тайного советника Вейнберга, нанятыми киллерами.



Исследователи биографии Скобелева заметили, что до вывоза кокандского хана в Ходжент он был более чем скромен. Даже не бравировал возможностями подвизавшихся при дворе царя своей ушлой матери и любвеобильной куртизанки-сестры.



Не был расточителен. Более того, считался скупердяем. Теперь же сбежав из Коканда, он всячески демонстрировал свое расточительство. Всем ставил вина целыми бочками. Шампанское у него лилось рекой, по причине чего появилась масса приятелей. Одних белых мундиров, шитых золотом, было у него 70 комплектов. Он приобрел себе белых жеребцов арабских кровей. Прямо Монте-Кристо расейский. В Коканде творил беззаконие и вел преступно-распутную жизнь нагло-циничного зарвавшегося временщика-фаворита. Будучи губернатором ни о чем не заботился, только кутил, вино и женщины занимали его. Даже поголовный мор, диарея и дизентерия, десятками в месяц уносившие на погост солдат гарнизона, не озаботили его. Бросив все, он без позволения Кауфмана сбежал. А тот ост-гей, будучи искусным карьеристом и подхалимом, даже не стал об этом трезвонить либо фиксировать надлежащим рапортом. Потому что не хотел подпадать под гнев его сестры, состоящей при царском дворе наипервейшей фавориткой…



Скобелев не смог выкопать все, что украл у Худоярхана. Прежде всего потому что казна была огромная и закапывали ее казачки-смертники целой дюжиной. Выкапывал генерал с адъютантом и денщиком. Это значит сил было даже теоретически в четыре-пять раз меньше. К тому же они принципиально не брали объемные предметы, чтобы не привлекать внимания вороватых по своей природе киргиз-кайсаков, через земли которых приходилось пробираться в Расею целый месяц. Поэтому добравшись до надежного форта Казалинска Скобелев отправил телеграмму Кауфману и на два месяца спрятался в каком-то селении. Когда же он появился в Оренбурге адъютанта и ординарца вместе с ним не было, а появился угрюмого вида киргиз-кайсак, одного вида которого боялись встречные люди. Это все означает, что часть казны Коканда до сих пор закопана в песках Карокчи-Кум (теперь это станция Кайрок-Кум, ближайшая от Канибадама в сторону Коканда).



Небесный поход Искандера Младший сын опального великого князя Романова Никола, сосланного ненавидящим его двоюродным братом Александром 111, узурпировавшим обещанный его отцом-императором Александром 11 любимому племяннику Николаю Константиновичу трон России, князь-гвардеец Александр Николаевич Искандер совершил во главе отряда белых офицеров сказочный переход из Ташкента по небесным снежным горам в Ферганскую Долину. Дело в том, что, вернувшись в Ташкент с Крымской войны он не успел на похороны своего отца великого князя Романова, зато успел к началу мятежа иркутского парнишки Осипова Костика, бывшего тогда главнокомандующим войсками колониальной Туркреспублики. Князь Искандер как боевой офицер не мог оказаться в стороне, когда все вокруг бегали с оружием и даже гимназисты в кого-то стреляли. Поэтому не удивительно, что он оказался в отряде Руднева. Именно этот отряд реквизировал весь без остатка золотой запас главного колониального банка и всю иностранную валюту. Самое интересное, этот груз они протащили сначала в горы, потом в Фергану и дальше. Целый год они были гостями главнокомандующего повстанческими войсками Ферганы в количестве двадцати тысяч всадников Ахмадбекова Мадаминбека в городе Маргилане. Следы золота теряются в ущелье Ворух южнее Коканда. Однако есть документы 1919 года и свидетельства о том, что князь Искандер и отряд Осипова, направляясь в Бухару надолго останавливались у знаменитой пещеры Кони-Гут. Потом они вместе с Осиповым надолго подвизались во дворе эмира Саид Алимхана и Костик вместе с эмиром бежал на юг. Александр Николаевич Искандер перебрался через Хорасан в Крым и воевал в армии барона Врангеля. Потом они с Кутеповым загорали голодными в Галлиполи на виду сказочного Стамбула. Благодаря родной тете королеве эллинов Ольге князь Искандер перебрался в Париж. Женился на Ханыковой и написал свои мемуары, опубликованные в 1957 году. Ровно через год после присутствия Осипова у пещеры Кони-Гут знаменитый масон и чекист Бокий Глеб Иванович представлявший центральную власть в Ташкенте срочно организовал специальную экспедицию в пещеру Кони-Гут с целью обнаружения золотого запаса Туркестана, вывезенного Осиповым из Ташкента. Все соответствующие документы рассекречены, можно с ними теперь ознакомиться. Возможно Бокий что-то знал, но афишировать не стал, потому что он возглавлял самый засекреченный отдел ЧК - ОГПУ. Последние годы в пещеру Кони-Гут было несколько экспедиций. Однако все они предпринимались людьми, считающими себя спелеологами и не владеющими ни одним из языков местности из Новосибирска, Томска, Урала, Киргизии и других регионов.



Таким образом, навряд ли кто-то что-то там обнаружит, потому что местные поверья гласят, что человек местный обязательно найдет все, что будет искать. Лично я был в этой пещере четыре раза в 1986, 1988, 1991, 1994 годах. Удалось вывезти камни-стелы с куфическими письменами, даже обереги землепроходцев-шахтеров древности. Однако местные суфии, которых я привлек к изучению пещеры не разрешили изъять описанную Псевдо-Авиценной "райской двери", искусно украшенной узорами "ислими". Первым человеком, ограбившим эту пещеру, был учитель гимназии Малицкий, воспитавший педика Керенского, женившийся на дочери миссионера Остроумова и сумевший избраться на пост мэра дореволюционного города Ташкента. Однако сокровищ самой пещеры хватит всем. В глубине имеются камни-самоцветы, не хуже тех, что выносят из сложной для проникновения пещеры Чиль-Устун. Местные жители и чабаны рассказывали, что из Шуроба повадились какие-то мародеры взрывавшие внутри пещеры скалы с самоцветами и вывозящие их отсюда самосвалами.



Удачи всем !!!



Бахромхонтура Махдумзод, Москва, Красная Пресня 21.08.18. Источник - ЦентрАзия

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