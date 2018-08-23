Таджикистан. Выступление главы МИД Индии и новый теракт ТЭО ПИВ

18:52 24.08.2018 Глава внешнеполитического ведомства Индии выступил против ТЭО Партия исламского возрождения



3-4 мая с. г. в столице Республики Таджикистан г.Душанбе по инициативе Правительства, при поддержке и во взаимодействии с Организацией Объединенных Наций, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Европейским Союзом прошла Международная конференция высокого уровня на тему "Противодействие терроризму и насильственному экстремизму". В мероприятии приняли участие более 400 человек из 48 стран мира и 31 международной и региональной организации. Конференция стала важной платформой для всеобъемлющего диалога, взаимодействия заинтересованных сторон с целью обмена опытом и выработки конкретных шагов для совместных и скоординированных действий в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности.



В числе представителей внешнеполитических ведомств участие принял Государственный министр иностранных дел Республики Индия Мубашар Джовид Акбар, который поблагодарил организаторов за теплый прием и проведение этого актуального мероприятия. Индийский дипломат в частности заявил о том, что сегодня угроза нашей жизни неуклонно растет. Таджикистан ведет успешную борьбу с проявлениями терроризма, как это происходило и в 90-е годы - наиболее опасное десятилетие. Но мы должны оценить смысл этой победы. Ведь Таджикистан таким образом предотвратил заражение, которое могло распространиться по всей Центральной Азии, присоединиться ко всем идеологическим партнерам от Каспия до Босфора, Леванты и Ирака. Сейчас, когда прогрессивные, цивилизованные страны, мощные организации сплотились в борьбе против движения "Талибан" и "Аль-Каиды", Таджикистан кроме того сталкивается с собственными вызовами, противостоит угрозам, среди которых остается Партия исламского возрождения.



Господин Мубашар Джовид Акбар особо подчеркнул, что он не преувеличивает, так как история преподносит суровый урок, и ситуация быстро может выйти из-под контроля. Он поздравил руководство Таджикистана в лице Президента страны Эмомали Рахмона. Отметил сильный дух, отважность и щедрость таджикского народа, который принес огромные жертвы, чтобы предотвратить возможную катастрофу. Призвал все мировое сообщество учиться уровню руководства Президента РТ, мужеству и храбрости сотрудников органов безопасности и Вооруженных Сил Таджикистана. Так как они в самое тяжелое время, то есть в 90-е годы, смогли противостоять терроризму, другим вызовам и угрозам. Они спасли не только свой народ и страну, но и предотвратили процесс распространения терроризма и чуждых идеологий в регионе. Инициативы и вклад Таджикистана в этом направлении являются историческими.



Вместе с тем, господин Мубашар Джовид Акбар отметил, что мы в равной степени должны признать, что война еще не окончена. Появились новые террористические группы. Мы должны стоять за тех, кто защищает мир, стабильность и безопасность ценой крови и жизни. "Сегодня Правительство Республики Индия во взаимодействии с дружественным и братским государством - Республикой Таджикистан развивает сотрудничество в противодействии терроризму, так как терроризм - это угроза для жизни, ценностей и цивилизации".



Следует отметить, что Республика Индия является полноправным членом ШОС, крупнейшей политической организации, которая объединяет четверть населения планеты, проживающего на площади в 4,4 млн. км2. В январе 2016 года РАТС ШОС, наряду с ИГИЛ, "Аль-Каидой", движением "Талибан", другими террористическими и экстремистскими организациями, включила ТЭО ПИВТ под номером 79 в единый Перечень террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств-членов ШОС (http://ecrats.org/ru/news/6910). Руководитель ТЭО ПИВТ М.Кабири является одним из трех тысяч террористов, вошедших в розыскной реестр РАТС ШОС.



Кроме того, ТЭО ПИВТ, ее председатель и активисты занесены в общие списки террористических организаций и лиц, причастных к террористической деятельности, таких авторитетных международных политических организаций как АТЦ СНГ и ОДКБ.



Все вышеуказанное происходит вопреки пустословию М.Кабири о том, что Партию исламского возрождения в мире не признают террористическо-экстремистской.



Более того, ТЭО ПИВ при участии, финансировании и под непосредственным руководством иранских спецслужб продолжает преступную деятельность на территории Таджикистана. В текущем году правоохранительные органы республики предотвратили теракт в районе дислокации 201-ой РВБ в Душанбе, который планировали совершить 14 членов ТЭО ПИВ, прошедшие диверсионную подготовку у иранских инструкторов. Свои преступные намерения подтвердили задержанные - потенциальные исполнители, члены названной партии Гулов Ф.К., Гулов А.К., Хамзаев Ш.Х., Азамов М.Б. в документальном фильме "Манкурты".



29 июля 2018 года членами ТЭО ПИВ совершен жесточайший теракт в отношении иностранных граждан, который широко освещался в СМИ.



Один из преступников - Абдусамадов Хусейн Абдусамадович, ранее осужден на территории Российской Федерации за совершение мошенничества и других тяжких преступлений, задержан. Другие члены преступной группировки - Маджидов Асомиддин, Сафаров Зафар, Юсуфов Джафариддин, Юсупов Аслиддин при задержании оказали сопротивление и были уничтожены.



Во время осмотра места происшествия и автомобиля преступников изъяты вещественные доказательства: нож и топор со следами крови; мобильный телефон; дорожные сумки; спортивная обувь; паспорта на имя Маджидова Асомиддина и Сафарова Зафара, что доказывает, что данное преступление тщательно спланировано заранее.



В ходе допроса, Абдусамадов Х.А. признал, что является руководителем организованной преступной группы. Из его показаний следует, что он в период с 2014 по 2015 гг. четыре раза посещал город Кум и область Мазандаран Исламской Республики Иран, где прошел идеологическую и военно-диверсионную подготовку. Там же он познакомился с находящимся в розыске членом ТЭО ПИВ Убайдовым Носирхуджой Ахтамовичем по кличке "Кори-Носир", и присягнул на верность этой организации. Заказчик преступления Убайдов Н.А., являющийся с 1992 года активным членом ТЭО ПИВ, с 2015 года находится в розыске.



Выяснилось, что Абдусамадов Х.А. и его сообщники совершили данное преступление с особой жестокостью в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в РТ.



Все вышеназванные состоят или связаны с ТЭО ПИВ, однако маскируясь, прикрывали свою преступную деятельность флагом ИГИЛ.



Другие террористические планы ТЭО ПИВ раскрыл бывшей священнослужитель Сайид Киемиддин Гози (Гозиев), разоблачивший однопартийцев в фильме "Невидимые корни". Он свидетельствовал о том, что иранские спецслужбы активно готовят государственный переворот в РТ в 2020 году. Непосредственными его исполнителями также назначены активисты и боевики ТЭО ПИВ.



Пулод Гафаров,политолог Источник - ЦентрАзия

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