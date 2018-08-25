Твикс. Известный каз-нацик Айдос Сарым назначен советником министра Калетаева

13:02 27.08.2018 Айдос Сарым назначен советником Дархана Калетаева, сообщает Пресс-служба Министерства общественного развития РК



Известный политолог, государственный и общественный деятель Айдос Сарым стал внештатным советником министра общественного развития РК.



Айдос Сарым родился 10 сентября 1975 года. В 1992 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "история".



В разные годы он работал главным инспектором, советником Главного управления архивами и документацией РК, научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований, директором Департамента внутренней политики Атырауской области, заведующим сектором Администрации Президента РК, пресс-секретарем, советником партии "Ак жол", советником сопредседателя партии "Нагыз Ак жол", заместителем главного редактора газеты "Жас Алаш", советником директора Национальной библиотеки РК. Источник - ЦентрАзия

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