 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 27.08.2018
14:22  Минобороны РФ опровергло сообщение о российском авиаударе на севере Афганистана
14:20  Иран и Сирия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
14:15  В Казахстане возрождают суды биев. Милое очарование средневековья, - Т.Байтукенов
13:15  "Гвардейские" будни. КазГенштаб водит за нос нового министра обороны, - В.Северный
13:10  Привилегированная каста. Станут ли ею казахстанские госслужащие, - Тогжан Гани
13:09  Неразведанные просторы: Москва поможет Ливану с добычей газа и обороной
13:02  Твикс. Известный каз-нацик Айдос Сарым назначен советником министра Калетаева
08:44  Тактика США в Сирии стала исключительно антироссийской, - А.Резчиков
08:25  Еще 500.000 казахов хотят переехать из Китая в Казахстан, - Kerey.kz
07:45  В российской Уфе пытаются взыскать с "Узавтосаноат" 778 млн рублей. За "преднамеренное банкротство"
07:41  Мирзиеев лично реабилитировал опального узб-певца Карима
07:38  В афганском Нангархаре разбомблен матерый джихадист Оракзай (он же - Сад Архаби). Вместе со своим отрядом
07:17  Либерализм как извращение. Консерватор лишает либерала свободы оргий, и потому он враг, диктатор, тоталитарист, - А.Халдей
07:12  Парадокс Ферми и угрозы будущего. Магистральное направление производственной революции, - Е.Ларина, В.Овчнский
07:05  Как Золотая Орда управляла Русью (история), - Я.Бутаков
07:02  "Марш свободы" может снести молдавскую власть, - С.Гамова
06:57  Амеры спешно строят ударную авиабазу Шаддади на занятом курдами севере Сирии
06:47  А тому ли я дала, обещание... Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
00:31  В Континентальной хоккейной лиге может появиться клуб из ОАЭ
00:01  Поскреби русского – найдешь татарина: ДНК подтверждает?
Воскресенье, 26.08.2018
20:24  Здоровый? амер-президент Трамп не смог правильно раскрасить флаг США на встрече с больными амер-детьми
19:23  Туркменский борец Назаров дисквалифицирован за допинг на Азиаде
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15:02  Президент Афганистана не принял отставку глав МВД и Минобороны страны
14:52  Газ в обход России: зачем Меркель ездила на Кавказ
13:59  Мозг опух. Умер упоротый русофоб сенатор США Джон Маккейн
02:59  Вскоре мы станем свидетелями новой реальности, в которой экономика Китая терпит крах, - Дж. Рикардс
01:55  Уровень воды в Северном Арале с 2010 года держится на отметке в 42 метра
01:21  Почему не стоит доверять отчетам об искоренении принудительного труда в Узбекистане
01:04  Зачем Ильхаму Алиеву ОДКБ? - С.Тарасов
00:51  В Каракалпакстане крупный рогатый скот погибает из-за неизвестной болезни, передаваемой клопами
00:44  Норвежцы подняли и восстанавливают легендарную полярную шхуну капитана Амундсена "Мод"
00:33  Неудачное нашествие татаро-монголов на Западную Европу
00:27  Нужен независимый аудит средств, "размотанных" под Арал, - дельная мысль президента Жээнбекова
00:19  Вигиланты из кишлаков. Кто и зачем вершит самосуд в Узбекистане
00:15  Геополитическая альтернатива, "план Маршалла" или "Петля Анаконды"? - В.Павленко
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00:08  РФ. Пенсионная реформа сметет партию власти и правительство Медведева, - М.Мамедова
Суббота, 25.08.2018
19:26  Трамп поддерживает геноцид в Йемене, - American Conservative
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13:44  Гендера ради. Советницей главы Антикоррупционной службы Казахстана стала очередная "матрешка" - Лейла Йылдыз
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07:50  "По Кыргызстану много затерянных очагов сибирской язвы...", - успокоил госветинспектор Эрназаров
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Твикс. Известный каз-нацик Айдос Сарым назначен советником министра Калетаева
13:02 27.08.2018

Айдос Сарым назначен советником Дархана Калетаева, сообщает Пресс-служба Министерства общественного развития РК

Известный политолог, государственный и общественный деятель Айдос Сарым стал внештатным советником министра общественного развития РК.

Айдос Сарым родился 10 сентября 1975 года. В 1992 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "история".

В разные годы он работал главным инспектором, советником Главного управления архивами и документацией РК, научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований, директором Департамента внутренней политики Атырауской области, заведующим сектором Администрации Президента РК, пресс-секретарем, советником партии "Ак жол", советником сопредседателя партии "Нагыз Ак жол", заместителем главного редактора газеты "Жас Алаш", советником директора Национальной библиотеки РК.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535364120
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