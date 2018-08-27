Минобороны Казахстана Н.Ермекбаев избран президентом Всеказахстанской Ассоциации рукопашного боя

16:47 28.08.2018 В Астане по инициативе Всеказахстанской Ассоциацией рукопашного боя президентом Ассоциации избран Министр обороны Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев, сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана..



Участники голосования единодушно отдали голоса за Нурлана Ермекбаева. Новый президент, в свою очередь, сказал, что приложит все усилия и будет стремиться оправдать оказанное ему доверие.



"Многолетняя работа Ассоциации направлена на системную подготовку, как будущих чемпионов, так и просто достойных спортсменов. Уверен мы вместе и дальше будем вести активную работу по популяризации этого вида спорта в стране, в том числе и армейского рукопашного боя, а также развитию детско-юношеского спорта в целом", - сказал Министр обороны Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев.



Необходимо отметить, что глава оборонного ведомства выполнил норматив кандидата мастера спорта по рукопашному бою в 1988 году.



Нурлан Ермекбаев родился в 1963 году в Шымкенте. 7 августа 2018 Ермекбаев освобожден от должности помощника Президента - Секретаря Совета Безопасности и назначен Министром обороны. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ЦентрАзия

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