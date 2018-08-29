Иакинф Бичурин - величайший востоковед России, - Бахромхонтура Махдумзод

11:40 29.08.2018 Величайшая личность России



Ко дню рождения 29 августа 1777 года 241 лет о. Иакинфу



Впервые меня привел на могилу выдающегося русского востоковеда Никиты Яковлевича Бичурина в некрополе Александро-Невской лавры в Ленинграде наш учитель Владимир Аронович Лившиц. Однако мне пришлось вторично посетить эту священную могилу вместе со Львом Николаевичем Гумилевым. Изучивший в заточении карагандинского лагеря язык Ханьсу и вызубривший 18 тысяч иероглифов Лев Николаевич легко прочитал столбиком выбитые слова на невысоком черном обелиске, посеревшем от времени и непогод: ИАКИНФ БИЧУРИН и пониже столбик иероглифов "У ши цинь лао чуй гуан ши цэ" еще ниже даты - 1777 - 1853.



Могила лишена привычного православного креста, обязательного по статусу на кладбище самой столичной лавры Российской империи (!), а незамысловатые иероглифы означают "Труженик ревностный и неудачник, свет он пролил на анналы истории".



Ни один востоковед, исследователь Средней и Центральной Азии, любого уровня синолог не может обойтись без ознакомления и привлечения в своем образовании и научных изысках трудами отца Иакинфа. Они охватывают географически все пространство от Каспия до Океана, от Сибири до Гималаев, включая Трансоксанию и Памир, Тиань-Шиань и Синьцзян, Гоби и Хухунор, Монголию и внутренний Китай с Тибетом… Хронологически труды отца Иакинфа вбирают в себя астрономический период нашей эры с добавлением к ней трех тысячелетий еще более древнего времени, получается больше пяти тысяч лет. Благодаря его произведениям народы Центральной Азии могут смело заявить о своей древней истории, когда их прямые предки гремели на полях битв создавая славные непобедимые империи. Иакинфу обязаны своей историей современные киргизы и хакасы, тюрки Алтая и тувинцы, туркмены как потомки огузов и многие другие этносы Великой Степи от Алтая до Каспия, не говоря уже о народах, обитающих на территории современной КНР.



Так называемые "узбекские ученые" до сих пор невзирая на свою независимость (Мустакыллык) от метрополии ориентируются на безграмотные ошибочные опусы русскоязычных колониальных графоманов. Это напоминает аналогичный абсурд самой России, против чего выступал до конца своей жизни Никита Яковлевич Бичурин. Тогда в его время любое мало-мальски самостоятельное суждение русского ученого даже о жизни вогулов, остяков, черемисов о которых ни один европеец понятия не имел и воочию их не видел, необходимо было согласовывать с мнением так называемых европейских мэтров. Однако это было в России, управляемой немцами. Неужели республика Узбекистан до сих пор, 27 лет как становясь независимой от колониального диктата управляется русскими?!



В советский период неоколониализма любое суждение по географии, истории, литературе, религиоведению, философии, этнографии Средней Азии необходимо было согласовывать с мнением невежественных полуграмотных рецензентов Ленинграда и Москвы, почему-то в редактировании любого произведения по Средней Азии слепо опирающихся на Записки Бабура. Очевидно из-за своей природной лености они смотрели на Великого Могола как на единственного авторитетного и всеядного энциклопедиста, исходя из чего делали выводы исключительно по его воспоминаниям. Например, русские колониальные редакторы категорически запрещали упоминать в своих трудах какой-либо факт, если о нем не сообщал Венценосный Скиталец, хотя о нем самом и его потомках, равно как и прямых предках, строго запрещалось писать что-либо существенное, это почему-то считалось националистическим воспеванием исторических завоевателей тимуридов.



Например, Бабур у ворот Коканда потерпел фиаско - его не пустили в город и не открыли ворота, вследствие чего пришлось принять бой подоспевших узбеков севернее города в местечке Пышкаран, где разродилась его жена Саид-Афок первенцем во время битвы. Место где родился его сын сохранилось как северный пригород Коканда кишлак Гумойли (искаженный жителями кишлака изначальный топоним Хумоюн), потому что своего первенца неприкаянный Скиталец назвал Хумоюн, заметив, как на паланкин с его женой и новорожденным упала тень громадной птицы грифа-стервятника, которую практичные киргизы называют приземленно Кумай, а ферганские сарты и таджики мистически воспевают как Хумоюн и даже возвели на свои гербы. Потом Бабур покинул Фергану и уходя на юг через Сохский коридор по Каратегинской тропе, не решаясь рисковать своим сыном-первенцем при опасных переходах по крутым горным оврингам, решился подбросить младенца пришлым кочевым узбекам, обосновавшимся в кишлаках Сарой, Таргова, Найман. Узбеки его подобрали в золотой колыбели и с подушкой полной драгоценностей. По жребию мальчик достался племени Минг и вырос в кишлаке Таргова. Потом он женился на дочери вождя племени и стал казикаляном-падишахом всей Ферганы, по наставлению Махдуми Аъзама устроив себе резиденцию в городе своего деда Мирзы Умар-Шайха Ахсыкате.



Бабур оскорбившись неприязнью упертых кокандцев нигде в своих сочинениях о городе Коканде не вспомнил, поэтому русские редакторы-рецензенты в угоду шовинистической невежественности не могли даже предположить, что еще задолго до времен Великого Могола существовал этот древнейший город, вследствие чего всегда и везде отвергали сведения о его существовании до возникновения нарративной историографии Кокандского ханства. Даже такой демократ и знаток как Владимир Петрович Наливкин грешил в этом вопросе, всячески отвергая наличие в предках Мингской династии такой личности как первый сын Захириддина Бабура Олтин Бешик-хон, побочное тронное имя которого было Худоерхон. Однако если бы высокомерные колонизаторы науки забыв на время свою спесь и презрение к туземцам поинтересовались источниками подлинной махаллинской историографии, могли бы удостовериться в доказательствах существования древнего города Коканда еще задолго до прихода китайцев, арабов и монголов. Необходимо напомнить, что ахемениды и голозадые эллины на восток Ферганы далее Ходжента не смогли пробраться. Впервые Коканд упомянут в связи с походом полководца Ли Гуан Ли во втором столетии до нашей эры, которого в Поднебесной называли по китайскому наименованию данного города Эрши - Эршисским. Эрши китайских источников за Кокандом закрепил Никита Яковлевич Бичурин (о. Иакинф). Правда были потом попытки самонадеянных советских историков натянуть это название на полюбившиеся им города, чтобы украсить их древностью фиксации в китайской хронологии. Так академик Бободжон Гафуров нашел Эрши в Ленинабаде, а Лев Николаевич Гумилев в Ура-Тепе и конечно вовсе вылупился вечно ошибающийся Александр Натанович Бернштам указывая Эрши в районном городишке Мархамат Андижанской области, хотя современные киргизские мифотворцы находят Эрши даже в Узгенде. Однако о. Иакинф указывает город Эрши основываясь на подлинных китайских первоисточниках и будучи осведомленными о его добросовестности, принципиальности, эрудиции мы не сомневаемся в этих координатах. Абсолютно все завистливые ниспровергатели трудов Иакинфа ничтожны перед могучим его интеллектом в единственном лице сотворившим больше любой Академии Наук по словам его заклятого оппонента немецкого синолога Клапрота. Погрузившись в китайский язык более чем любой природный китайский чиновник о. Иакинф перевел на русский и французский языки самые ценные источники древней китайской историографии. Более того, он составил несколько полных словарей и грамматику китайского языка. Подробнейшим образом он описал древнюю историю Срединного Государства с его соседями. Параллельно с такой же тщательностью были описаны ближайшие соседи Китая Восточный Туркестан, Маньчжурия, Монголия, Тибет. Благодаря ему мы знаем о Центральной Азии то, чего никогда не могли знать древние греки, иранцы, арабы, европейцы. Поэтому первенство в историографии Средней Азии принадлежит источникам Срединного Государства. Поэтому и продолжается до сих пор битва исторических кланов даже внутри одного и того же учебного либо научного заведения. Можете сами в этом убедиться, взглянув в свой телевизор где ожесточенно сражаются друг против друга одна половина приглашенного круга участников против другой. Поэтому и продолжалась всю его жизнь беспощадная травля Гумилева как последовательного преемника о. Иакинфа всеми без исключения географами, историками, этнографами. В этом ряду бармалеев-тишковых, нечкиных-удальцовых, рыбаковых-сахаровых как ни странно плотным рядом стоят историки Узбекистана, что не делает им чести и покрывает их позором бесчестия.



Почему же так рьяно они все своим рогатым стадом гнобили злом великого планетолога?! Потому что всю свою примитивную приспособленческую жизнь околонаучных трутней они существовали, переписывая избитые, надоевшие до оскомины конспекты-монографии своих предшественников, основанных на греческой историографии европоцентризма. Исповедание европоцентризма - неизлечимая страшная заразная болезнь случайных людей истории. Русские люди могут в этом убедиться, распознав в каждом из историков норманиста либо антинорманиста. Индифферентных историков в этом вопросе не бывает. Любопытно будет вам обнаружить, что автором вашего учебника истории оказывается закоренелый махровый представитель Норманнской теории этногенеза русского народа и государственности. Вот на фоне всех этих пресловутых европоцентристов-норманистов появился о. Иакинф, а в ХХ-столетии Лев Николаевич Гумилев и сказали они веское свое научное слово против пресловутого европоцентризма, кормящего всех псевдоученых. В свой черед последние понимали, что теперь им не обойтись переписыванием чужих трудов, плагиатом, приспособлением. Всей стаей грязных нечистоплотных шакалов, привыкших доедать объедки, по закону джунглей они бросились на защиту дряхлого, лживого, из пальца высосанного Шерхана историографии. Необходимо напомнить, что в том же Узбекистане ни одна личность не выступила в защиту Гумилева, но каждый счел своим долгом подвывать старшим братьям из института этнографии им. Миклухо-Маклая.



Почему-то это заведение теперь называется "институт этнологии и антропологии" (?!) Почему примитивный своей деятельностью антинаучный кагал должен так называться?! Ведь понятие "этнология" принадлежит Гумилеву, а этот так называемый "институт" всегда занимался всего лишь невежественным описанием примитивной этнографии аборигенов. Даже выпускает журнал "этнографическое обозрение", а не этнологическое. Конечно этот цех ремесленников исполнял самые грязные антинаучные заказы власти. Поднятый на уровень академической науки выдающимся ученым Сергей Павловичем Толстовым за время его руководства в 1942 - 1966 гг. институт был загажен до самого низкого уровня, когда директором был Бромлей Юлиан Владимирович в 1966 - 1989 гг. за что его власти произвели в академики и окончательно опущен до уровня ниже плинтуса ремесленником от науки Тишковым Валерием Александровичем в 1989 - 2015 гг. Необходимо сказать, что до сих пор в этом заведении не появилось ни одного этнолога. Однако не знакомые с языками аборигенов сотрудники этого заведения, привыкшие как плагиаторы переписывать труды дореволюционных исследователей без устали шлепают абсолютно невежественные антинаучные (ошибочно преступные) произведения изо дня в день захламляя научную литературу, своей из пальца высосанной убогой дезинформацией. В этом отношении проявила себя группа Кармышевой Болтыш Халиловны, которая лично сама является виновницей гипертрофированного закрепления за оседлыми цивильными народами Трансоксании искусственно надуманного для них нелепого чуждого кочевого шейбанидского термина этнонима "узбек". Например, ее ушлая ученица по ее протекции свыше обитавшая в Узбекистане постаралась выпустить несколько абсолютно безобразных невежественных книжек в примитивном издательстве ФАН. Между прочим, это издательство самой Академии Наук республики Узбекистан. Однако оно оказалось настолько безалаберно-безграмотным, что пропустило в печать и выпустило в продажу насквозь лживые антинаучные книжки тысячными тиражами. Неужели нельзя было хотя бы одному сотруднику узбекского издательства прочитать примитивную книжку о себе и своем племени всего лишь из полутора сотен страниц?! Поэтому теперь узбеки наслаждаются, прочитав о том, что до сих пор жители республики исповедуют анимизм, бурханизм, тотемизм, шаманизм и т.д. и т.п… Далее автор лживого неграмотного произведения утверждает свой тезис о том, что все просвещение и культуру в Среднюю Азию привнесли русские с татарами и захват земель Туркестана империей был истинным благом для всех без исключения диких аборигенов, ставших благодаря русской колонизации края вообще похожими на людей и в частности только таким образом приобщенными к высокой европейской культуре. При чтении лживых книжек этого автора даже далекий от исторической науки человек обнаружит много оскорблений и грязи, опрокинутых на несчастных автохтонов - коренных жителей. Интересный тезис она выдвинула в своей книжонке, изданной в 1991 году, в которой без каких-либо аргументов утверждает, что так называемые "ходжи" - это особый отдельный этнос республики Узбекистан, которым узбеки не разрешают самоидентифицироваться и к аборигенам Средней Азии эти "ходжи" не имеют абсолютно никакого отношения.



Однако если ходжи прямые потомки арабов, какие же это узбеки?! Однако в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и даже в Восточном Туркестане не меньше "ходжей" чем в Узбекистане! Однако в Европе также присутствуют "ходжи" как лидер Албании Энвер Ходжа, герой турецкого фольклора любимый во всем мире Ходжа Насретдин!!



Интересно куда смотрели зажравшиеся злые толстопузые инквизиторы Ферганского университета с зелеными плющевыми тюбетейками на своих лысых головах динозавров?! Между прочим, рецензентами тех невежественных книжек, написанных для узбеков отъехавшей от них сотрудницей пресловутого института им. Миклухо-Маклая Н.Н. являются Абдугаффор Шарафутдинов, Акбарали Умаралиев, Хасанали Рахматуллаев. Возможно ушлая преподавательница Ферганского университета использовала этих домляшек в темную и они как всегда из природной восточной лени не удосужившись прочитать ее невежественные рукописи подмахнули их как ответственные рецензенты… Стыдно быть такими невеждами господа узбеки! Неужели, чтобы угодить какой-то подружке покойной Кармышевой вам следовало предать и продать свою Родину, свой народ, своих предков наконец, включая родных отца и мать?!



Бахромхонтура Махдумзод

Красная Пресня

29.08.2018. Источник - ЦентрАзия

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