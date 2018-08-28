Музей в бывшем посольстве США в Тегеране (фото), - П.Густерин

12:15 29.08.2018

Был немало удивлен, не найдя в Интернете ни одной фотографии или какого-либо изображения внутри бывшего посольства США в Тегеране, хотя знал, что там действует музей.



Поэтому решил отправиться в столицу Ирана и сделать столь интересующие меня кадры самому.



Рисковал, конечно, поскольку знал, что результата может и не быть, если бы мне не разрешили фотографировать.



Кстати, в музеях Саадабада (резиденция иранских шахов династии Пехлеви) фотографировать, как выяснилось в этой же поездке, нельзя.



Но удача на этот раз от меня не отвернулась, и теперь каждый желающий может увидеть здесь результаты моей командировки.



В экспозиции музея представлена "святая святых" любого посольства - референтура.



Это место, где зашифровывается, отправляется, принимается и расшифровывается информация из посольства и для посольства.



"Залы" музея находятся на 2-м этаже левой половины главного здания.



Удивительно, что столь значительная часть спецоборудования не была раскорежена ворвавшейся толпой.



Это наводит на мысль, что нападением на посольство 4 ноября 1979 г. руководили подготовленные лица, которые знали, что представляет интерес для новых иранских властей.



П.В. Густерин