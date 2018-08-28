На полигоне Чебаркуль завершились учения ШОС "Мирная миссия – 2018"

17:17 29.08.2018

Завершилось учение государств–членов ШОС "Мирная миссия – 2018", сообщает минобороны Казахстана.



На полигоне Чебаркуль Челябинской области Российской Федерации завершилось совместное антитеррористическое учение стран-участниц Шанхайской Организации Сотрудничества "Мирная миссия – 2018". В активной фазе учения принял участие первый заместитель Министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Майкеев.



Главными целями учения стали совершенствование слаженности органов управления объединенной группировки войск при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции, а также взаимное освоение основных тактических приемов и способов действий для обеспечения деятельности подразделений под руководством совместного органа военного управления. Военнослужащими практически были отработаны совместные действия вооруженных сил стран-участниц в случае захвата террористами власти или части территории одного из государств.



Как ранее сообщалось, в учении принимали участие более 3 тысяч военнослужащих вооруженных сил государств ШОС: Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также свыше 500 единиц вооружения и военной техники.



В настоящее время военнослужащие вооруженных сил государств–членов ШОС, участвовавшие в учении "Мирная миссия – 2018 возвращаются в пункты постоянной дислокации.



Отметим, что передвижение подразделений Народной освободительной армии Китая железнодорожным транспортом проходит, в том числе через территорию Республики Казахстан. Эшелоны на протяжении всей территории Республики Казахстан сопровождаются караулом регионального командования "Восток".