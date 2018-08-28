Китай строит военную базу в кыргызском анклаве в Афгане? - С.Чериков

18:16 29.08.2018

СМИ сообщили о том, что Китай намерен в суперстратегическом Ваханском коридоре на севере Афганистане создать военную базу. Чтобы вкусить соль действа, надо знать, что такое Вахан и кто там живет.



Исторически в этой, расположенной на стыке границ Таджикстана, КНР, Индии и Пакистана афганской провинции жили и по сей день живут памирские кыргызы, впоследствии, с начала 20 века, также потомки последнего непокорного кыргызского хана Рахманкула, некогда бежавшего от натиска властей Советской России сначала в труднодоступный таджикский горный Бадахшан, затем - в афганский Памир. Правда, большая часть и ядро потомков Рахманкула затем, пережив мытарства драматичных переездов в Каракорум, Синцзян, Кашмир, переселилось в пограничную с Ираном турецкую провинцию Ван и обосновало там аил Улуу Памир (Великий Памир). До этого они даже попробовали по линии ООН поехать в Аляску, однако, тамошний климат и близость СССР их не устроила.



Оставшаяся в Памире часть потомков хана Рахманкула с тех пор живет в Вахане, в соседстве с другими афганскими племенами, в частности с вахками. Последние, согласно свежим сведениям, агрессивно покупают у ваханских кыргызов земли, потихонечку тесня их к востоку. Видимо, согласившись на размещение китайской военной базы у себя, наши сородичи-ваханцы надеются приостановить экспансию других на свою обитель. Попутно заметим, что в Ваханском коридоре кроются огромнейшие перспективы для геополитических усилий Кыргызстана. Нужны только грамотные, хорошие разведчики, дипломаты и думающее руководство.



Среди ваханских кыргызов несколько лет назад пожил, изучая их язык и историю, кыргызский ученый-филолог, мой универский друг Сулайман Кайыпов. Он категорически против авантюристской затеи кыргызских властей переселить тамошних сородичей в Нарынскую область и, наоборот, предлагает помочь им на месте, обосновывая свое мнение коренными различиями в менталитете, традициях, диалекте и главное - сфере обитания между кыргызами метрополии и Вахана. "Они (ваханцы) люди другой экосистемы", предупреждает друг-этнограф. Он за развитие всевозможных связей кыргызов-ваханцев с метрополией.



Если китайский план в Ваханском коридоре удастся, то последствия могут быть очень неожиданные. Вкупе с другой базой в Джибути, Поднебесная фактически будет держать под прицелом весь стратегический регион Ближнего Востока, Персидского залива, Африканского Рога и Центральной Азии до Восточной Сибири и Урала. Заодно возьмет под контроль североафганский наркотрафик. Не стоит также забывать, что один из главных источников существования ваханцев - выращивание и продажа опия.



Садырбек Чериков, журналист, блогер. Бишкек.