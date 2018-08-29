 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 30.08.2018
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11:51  Глава российского "Лукойла" Алекперов удостоился узбекского ордена "Дустлик"
11:36  В Бишкеке горит здание филармонии (видео)
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10:38  Наполеоны на подходе. Воюя с Китаем, США отвлекаются на ложную цель, - И.Шишкин
10:05  В Узбекистане создают Министерство транспорта
09:40  Мирзиеев наградил орденами политиков и "общественных деятелей" Таджикистана
09:35  Иран обвинили в масштабной государственной интернет-пропаганде
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08:24  Пекин не хочет наступать американцам на пятки в Афганистане, - В.Скосырев
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04:42  Ученые утверждают, что обнаружили остатки Вселенной, которая была предшественницей нашей, - АВС
03:38  В Египте перевернулся автобус с 22 туристами из Казахстана
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Среда, 29.08.2018
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Скончался советский-российский певец Иосиф Кобзон
13:20 30.08.2018

Мужественный человек. С четкой гражданской позицией.
Соболезнуем и скорбим

Справка Википедии

Иосиф Давыдович Кобзон (11 сентября 1937 года, Часов Яр, Сталинская область, Украинская ССР, СССР - 30 августа 2018, Москва, Россия) - российский политик, эстрадный певец, музыкально-общественный деятель, педагог.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации II - VII созывов (1995 - 2018). Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре (2011 - 2018). Член партии "Единая Россия" (2003 - 2018).

Герой Труда Российской Федерации (2016). Народный артист СССР (1987). Лауреат Государственной премии СССР (1984), премии Ленинского Комсомола (1976), премии Правительства РФ (2011). Герой ДНР (2015)

Источник - ЦентрАзия
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