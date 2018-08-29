Скончался советский-российский певец Иосиф Кобзон

13:20 30.08.2018

Мужественный человек. С четкой гражданской позицией.

Соболезнуем и скорбим



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Иосиф Давыдович Кобзон (11 сентября 1937 года, Часов Яр, Сталинская область, Украинская ССР, СССР - 30 августа 2018, Москва, Россия) - российский политик, эстрадный певец, музыкально-общественный деятель, педагог.



Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации II - VII созывов (1995 - 2018). Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре (2011 - 2018). Член партии "Единая Россия" (2003 - 2018).



Герой Труда Российской Федерации (2016). Народный артист СССР (1987). Лауреат Государственной премии СССР (1984), премии Ленинского Комсомола (1976), премии Правительства РФ (2011). Герой ДНР (2015)