Таджикистан. Международное сообщество признало ТЭО ПИВ террористической организацией. Однако…

20:42 30.08.2018

9-21 сентября с.г. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе планирует провести в Варшаве ежегодную конференцию "О выполнении мер в области человеческого измерения". И по старой "доброй" традиции в ней намерены участвовать члены террористическо-экстремисткой организации Партия исламского возрождения (ТЭО ПИВ), запрещенной Верховным Судом Республики Таджикистан. Ее руководитель М.Кабири, находящийся в розыске, вошел во вкус, задумал "осчастливить" личным присутствием организаторов и гостей. Передать свой большой террористический опыт международному сообществу на полях этого мероприятиях.



Парадокс заключается в том, что из 57 государств-участников ОБСЕ, тринадцать стран входят также в другие международные политические и правоохранительные структуры (РАТС ШОС, АТЦ СНГ, ОДКБ, Интерпол), которые признали названную партию террористической и экстремистской организацией. Данные о членах ТЭО ПИВ, наряду с ИГИЛ, "Аль-Каидой", движением "Талибан" и др., занесены под номером 79 в единый Перечень террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств-членов ШОС (Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан), вместе занимающих территорию в 4,4 млн. км2, населенную более 3,3 млрд. человек, что составляет около половины (от 7,6 млрд.) населения планеты (http://ecrats.org/ru/news/6910). Руководитель ТЭО ПИВ М.Кабири является одним из трех тысяч террористов, вошедших в Единый розыскной реестр РАТС ШОС.



В соответствии с Решением Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, ТЭО ПИВ также внесена в единый Реестр организаций, признанных террористическими и экстремистскими в государствах-членах ОДКБ. Реестр учитывается их компетентными органами при взаимодействии в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Поэтому, к вышеуказанным территориям прибавились Армения и Беларусь. Кроме того, ТЭО ПИВ внесена в общий Банк данных АТЦ СНГ, имеющий широкий состав (Белоруссия, Россия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) и тесное взаимодействие с партнерами - Контртеррористическим комитетом СБ ООН, Интерпол, РАТС ШОС, ОДКБ, Комитетом экспертов по борьбе с терроризмом Совета Европы (CODEXTER), Евразийской группой по противостоянию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также сотрудничество с международными организациями в странах ЕС, Израиле, Турции, Иране и Саудовской Аравии. То есть, географический список государств, на территории которых названная партия считается террористической, а ее члены - вне закона еще более расширился за счет Азербайджана, Молдовы, Туркмении и указанных стран дальнего зарубежья.



Государственный министр иностранных дел Республики Индия (член ШОС) Мубашар Джовид Акбар, выступая на Международной конференции высокого уровня на тему "Противодействие терроризму и насильственному экстремизму", прошедшей в мае с.г. в Душанбе, где среди более 400 участников из 48 стран мира и 31 международной и региональной организации присутствовали члены ОБСЕ, высоко оценил роль Таджикистана в борьбе с проявлениями терроризма. Индийский дипломат назвал ТЭО ПИВ серьезной угрозой для безопасности региона.



В августе с.г. в Каире состоялась Международная научно-исследовательская конференция о деятельности террористических организаций Партия исламского возрождения и "Ихвон-уль-муслимин", прошедшая под названием "Египет и Таджикистан в борьбе против террористических организаций. Подробное изучение деятельности "Ихвон-уль-муслимин" и террористическо-экстремистской организации Партия исламского возрождения". В ходе конференции было отмечено близкое сходство истории названных террористических организаций, взаимосвязь и единство в их попытке дестабилизировать обстановку в Республике Таджикистан и Египте, а также доказана поддержка этих террористических организаций со стороны Исламской Республики Иран.



Сегодня ТЭО ПИВ при участии, финансировании и под непосредственным руководством иранских спецслужб продолжает преступную деятельность на территории Таджикистана. В текущем году правоохранительные органы республики предотвратили теракт в районе дислокации 201-ой РВБ в Душанбе, который планировали совершить 13 членов ТЭО ПИВ, прошедшие диверсионную подготовку у иранских инструкторов. 29 июля с.г. членами ТЭО ПИВ совершен жесточайший теракт в отношении иностранных туристов.



За год, прошедший со дня предыдущей аналогичной конференции ОБСЕ, в СМИ опубликован ряд материалов и продемонстрировано несколько документальных фильмов, где непосредственные участники и свидетели преступлений ТЭО ПИВ рассказывают о содеянном, подтверждают вину ее членов ("Невидимые корни", "Теракт - 1996", "Садокати разолатпуш" (Мнимая верность), "Изменник Абу Усома Нораки - активный член ПИВТ", "Возвращение из ада" и др.) Видимо ОБСЕ стало коммерческой организацией. Работает теперь по субсидиям. ТЭО ПИВТ располагает достаточными ресурсами. Источники известны. Поэтому активисты этой экстремистской организации спокойно регистрируются на конференциях ОБСЕ.



Ранее, чтобы связаться с организаторами подобных мероприятий, проводимых ОБСЕ, зарегистрироваться в качестве их участников, необходимо было заранее пройти ряд строгих процедур. Кандидатуры тщательно отбирались, рассматривались и оценивались. Участников на это время обустраивали и платили "командировочные". За несколько месяцев до начала конференции авторитетные персоны грата (желаемые лица), соответствующие статусу ОБСЕ, получали именные приглашения. И только в случае одобрения их заявленного выступления вносились в список ключевых докладчиков. Похожая процедура отбора касалась и аккредитации журналистов.



Сейчас ситуация в ОБСЕ, действующей по принципу проходного двора, изменилась в корне. Возможность присутствовать и даже выступать с высокой международной трибуны на ее конференциях получили все желающие, независимо от их репутации, социального положения, законопослушности, причастности к терроризму или криминалу.



Участие Таджикистана в ОБСЕ продиктовано необходимостью поддерживать и укреплять безопасность на национальном, региональном и международном уровнях. Прочные связи, развитие сотрудничества с ОБСЕ соответствовало целям и принципам проводимой Таджикистаном внешней политики, отвечало интересам укрепления его суверенитета, государственности и национальной безопасности. Но до того прецедента, когда в сентябре 2016 г. в Варшаве, на форуме ОБСЕ члены и сторонники ТЭО ПИВ, надев футболки с изображением своих руководителей, устроили акцию в их поддержку. Тогда отчетливо выявились истинные намерения ОБСЕ, грубо нарушающей существующие законодательные нормы и предписанные договоренности в области обеспечения безопасности в регионе, действующей в обход общепризнанных конвенций и решений. В то время, когда антитеррористические задачи, согласованные РТ и ОБСЕ, должны решаться в тесном взаимодействии, на основе консультаций с властями Таджикистана, при полном соблюдении законов и правил этой страны.



Известны многочисленные примеры деструктивной деятельности ОБСЕ в отдельных постсоветских государствах и конфликтных регионах. Ранее офисы ОБСЕ окончательно закрыты на территории России, Белоруссии, Азербайджана, других республик СНГ, так как их руководство не видит целесообразности и необходимости в деятельности ОБСЕ в своей стране, не желает привечать у себя ее "независимых" представителей.



После того, как БДИЧ ОБСЕ допустило на свое заседание в Варшаве сторонников ТЭО ПИВ понижение мандата, статуса этой организации - от Бюро до Программного офиса в Таджикистане явилось закономерной, ответной, симметричной мерой. Тем самым, деятельность этой международной организации в РТ была ограничена, ее офисы в гг. Гарм, Худжанд, Курган-Тюбе, Куляб и Шаартуз свернуты. При этом за ОБСЕ пока оставлено право осуществлять в республике некоторые проекты.



Одним из пунктов деятельности ОБСЕ заявлена борьба (не сотрудничество!) с международным терроризмом, реализация проектов по вопросам борьбы с такими угрозами. На деле ОБСЕ только "ставит палки в колеса". Очевидно, что она перестала быть независимой международной организацией, какой пытается себя позиционировать.



Таджикистану чужда "демократия" ОБСЕ, соратники, партнеры и правозащитники, которые не выполняют международные соглашения. Разрешение участия в своих конференциях членов ТЭО ПИВ Миссией, призванной работать на урегулирование конфликтов и борьбу с терроризмом, стало порочной нормой, непозволительной практикой. Очевидно, что у генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера имеются веские основания констатировать: "серьезные разногласия вокруг функций организации существовали и раньше, но сегодня они значительно усилились, возник глубокий кризис доверия". Со стороны Таджикистана это - полная утрата доверия к Организации, ее статусу и авторитету. Так как инцидент 2016 года не стал поучительным уроком для ОБСЕ. Организация стала проходным двором, в котором каждый желающий, как в подворотне, может справлять свою большую и малую нужду.



Сегодня, когда ситуация с ТЭО ПИВ может повториться - возможное окончательное закрытие Миссии ОБСЕ в Таджикистане стало бы адекватной, симметричной мерой на ее деятельность.



Юрий Макеев