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Узбекистан. Дела и Слова "Команды Триумфаторов", - Б.Мусаев
10:32 31.08.2018

Бахадыр Ф. Мусаев УЗБЕКИСТАН: Дела и Слова "Команды Триумфаторов".

"Тот, кто ищет в свободе нечто иное, чем она сама, тот рожден быть рабом".
Алексис де Токвиль

Хотел написать к Дню Независимости нечто доброе, позитивное о делах и словах..., как на глаза попалась статья "Твои деньги - мои деньги. Почему инвестиционный климат в Узбекистане не улучшится после президентского указа" (см. www. ferghana.ru30.08.2018). Ее автор Алексей Волосевич, независимый журналист из Ташкента. К Дню Независимости хотел написать, но ознакомился с содержанием и сразу отпала охота.

Все же есть желание сделать отклик в адрес журналиста и его работы .
Хвала ему и слава. Она (статья), мало сказать является отчаянно смелой. На мой взгляд, так еще открыто не писали после смерти известной персоны власти, в частности, и о том, что в своих действиях институты государственности, включая и главу государства, по большому счету не вполне выполняют свою первостепенную задачу, связанную, как известно, с защитой и соблюдением права.

Впрочем, лучше заглянуть в текст названной статьи, которая, рассказывая о настоящем инвестиционном климате Узбекистана, по сути, раскрывает содержание, происходящих сегодня социальных процессов.

Вот, например, возьмем следующую цитату:
"...первого августа был издан президентский указ "О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан", направленный на, как говорится в его преамбуле, "дальнейшее улучшение инвестиционного климата, стимулирование привлечения прямых инвестиций, укрепление доверия инвесторов к последовательности государственной политики в данном направлении и повышение ответственности государственных структур в работе с инвесторами". Но согласно справедливому замечанию А. Волосевича, этот указ оставляет двойственное впечатление. Почему?

Журналист, считает, что здесь, -
" С одной стороны, при всех своих недостатках, он (документ – Б.М.) все-таки смягчает или отменяет часть мешающих запретов и ограничений. С другой – демонстрирует абсолютное непонимание руководством страны того, что такое рынок и что такое законность вообще. О главном: фундаментальном праве как граждан Узбекистана, так и иностранных инвесторов на неприкосновенность частной собственности - в нем нет ни слова. Более того, из текста ясно видно, что никакой защитой собственности в стране даже и не пахнет".

Как понимаю я, в Узбекистане пока царят дурные нравы, которые довлеют над законами.

Подтверждением тому социальная ситуация , когда "Твои деньги – мои ...,",.. И потому "Твои деньги- мои, ибо, как воспринимается, понимается и объясняется все и вся с этими деньгами, что попросту происходит становлении новой команды бояр (Бой Ота и иже сними ...+ нравах, которые с опричниной продолжают Дело Здесь и Сейчас(1989-2016) .. Где уж тут говорить о законах , если обнажается, по меньшей мере, неприглядная картина, как вот эта, зримая нами из той же статьи журналиста:
"Когда в апреле-мае сносили дома ради строительства никому, кроме самого Мирзиеева, не нужного комплекса Ташкент-Сити, выяснилось, что рыночная стоимость земли в этой центральной части города – около 60 тысяч долларов за "сотку". А у многих были дворы в 10-20 "соток". Взамен им дали одно-, двух- или трехкомнатные квартиры стоимостью от 20 до 60 тысяч долларов (это если новые). Ни о каком возмещении по рыночной цене не шло и речи – чиновники сразу же заявили, что, мол, земля не ваша, а государственная. Хотя жители десятилетиями уплачивали за нее земельный налог и имели все необходимые кадастровые документы. Их цинично и нагло ограбили, каждую семью, - на десятки или сотни тысяч долларов. И сделали это не террористы и не интервенты, а президент Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Абдулла Арипов, плюс, возможно, нынешний хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, до своего последнего назначения являвшийся руководителем ГУП "Tashkent City". И напоследок Алексей Волосевич делает следующую ремарку,

Главное неизменно

К сожалению, в указе главы государства не выражаются намерения гарантировать права частных собственников, а ведь их нарушения – одна из главных проблем современного Узбекистана. Возможно, потому, что их самые злостные нарушители, отпугивающие любых инвесторов, - это сами Мирзиеев и Арипов, подчиненный им административный аппарат, связанные с ними застройщики и силовые структуры.

Проблема не только в законодательстве, а, прежде всего, в том, что руководство страны и вся "вертикаль власти" выступают как мафия, запугивая людей, и одновременно уверяя общественность, что все законно".

Должно признать: после данного сногшибательного (и вполне оправданного)
замечания излишни слова, пространные рассуждения о Свободе, Независимости, болоте конформизма, рабстве и холуйстве, о Произволе, о том, кто прав, кто виноват, о том, что Свобода от принуждения может быть только там, где нет произвола остальных. Это значит, по моему разумению, что не сделаны пока решительные шаги на пути наших соотечественников к Свободе и Независимости, кооторые связаны с решением Политических задач, регулирующих взаимоотношения между ними.

Бахадыр Ф. Мусаев 31 08 2018 Ташкент Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535700720
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