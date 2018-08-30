7 сентября на Московскую книжную ярмарку (ММКВЯ) приедет Хэмингуэй (анонс)

12:36 31.08.2018

7 сентября в 19.00 на площадке КНИГИ В ГОРОДЕ на ММКВЯ пройдет открытое интервью с Джоном Патриком Хемингуэем, родным внуком знаменитого писателя Эрнеста Хемингуэя.



Джон Патрик представит российской публике свою книгу "Strange tribe" – скандальные семейные мемуары, в которых он рассказывает о непростых отношениях своего отца Грегори со знаменитым дедом.



Также Джон Хемингуэй подарит ручки бренда "Montegrappa" российским писателям, лауреатам премии КНИГА ГОДА 5 сентября в Театральном центре на Страстном. Ручкой этой марки солдат Эрнест Хэмингуэй когда-то писал свой роман "Прощай, оружие".



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Интервью с Хэмингуэем на ММКВЯ



7 сентября в 19.00 на площадке КНИГИ В ГОРОДЕ на ММКВЯ пройдет открытое интервью с Джоном Патриком Хемингуэем. Это не однофамилец, а родной внук знаменитого писателя Эрнеста Хемингуэя. Он представит российской публике свою книгу "Strange tribe" - скандальные семейные мемуары, в которых Джон рассказывает о непростых отношениях своего отца Грегори со знаменитым дедом.



Каким был легендарный Папа в семье? Почему Эрнест считал, что Грегори убил собственную мать? Как Грег всю жизнь боролся с собственным полом? Ответы на эти вопросы писатель пытается дать в своей книге, которая вышла в Америке и произвела настоящий фурор. Несколько лет спустя, популярность мемуаров продолжает расти. Книгу перевели на китайский, испанский, чешский, болгарский и итальянский языки. В следующем году планируется ее перевод на русский.



Секрет такого стойкого интереса понятен: в то время как почти все биографы Хемингуэя привыкли считать его младшего сына неким антиподом писателя, "паршивой овцой" в семье и даже маргиналом, Джон показал проблему их отношений с совершенно другой стороны. Он взглянул на отца через призму личности деда, и оказалось, что у него с сыном было гораздо больше общего, чем принято считать.



Книга "Strange tribe" и диалог с Джоном, безусловно, смогут удивить всех поклонников творчества Хемингуэя, показав скрытые стороны личности писателя. Эти мемуары - сложная история знаменитой семьи.



На ММКВЯ писатель приедет по приглашению бренда "Montegrappa". В годы первой мировой войны Эрнест Хемингуэй воевал в Италии в районе Бассано-дель-Граппа и бывал на мануфактуре компании. В романе "Прощай, оружие" много отсылок ко времени, проведенному в Бассано.



Сто лет спустя, Джон Хемингуэй подарит российским писателям ручки "Montegrappa" на церемонии вручения премии КНИГА ГОДА. Одной из них будет ручка "Hemingway" из лимитированной серии, очень похожая на ту, которой когда-то работал сам Эрнест.



Валерия Витвицкая

пресс-секретарь ММКВЯ