В результате теракта убит глава ДНР Александр Захарченко

18:47 31.08.2018

Глава Донецкой Народной Республики​ Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на бульваре Пушкина в Донецке.



Взрыв прогремел когда глава ДНР и сопровождающие лица выходили из кафе.

Он был оперативно доставлен в больницу, но скончался на операционном столе. Погиб также телохранитель А.Захарченко.



Также при взрыве получили тяжелые ранения заместитель председателя Совета министров - глава Службы налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев и его телохранитель.



Взрыв вероятно был осуществлен дистанционным зарядом, закрепленным в одной из клумб у кафе.



В центре Донецка идут задержания подозрительных лиц.