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|В результате теракта убит глава ДНР Александр Захарченко
18:47 31.08.2018
Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на бульваре Пушкина в Донецке.
Взрыв прогремел когда глава ДНР и сопровождающие лица выходили из кафе.
Он был оперативно доставлен в больницу, но скончался на операционном столе. Погиб также телохранитель А.Захарченко.
Также при взрыве получили тяжелые ранения заместитель председателя Совета министров - глава Службы налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев и его телохранитель.
Взрыв вероятно был осуществлен дистанционным зарядом, закрепленным в одной из клумб у кафе.
В центре Донецка идут задержания подозрительных лиц.