Икона Владимирской Богоматери и приход Тамерлана на Русь, - Бахромхонтура Махдумзод

12:49 03.09.2018 Бахромхонтура Махдумзод

Икона Владимирской Богоматери



1. Владимиро-Суздальская земля



Древняя Русь, Святая Русь, Белокаменная Русь, Волжско-Окская Русь, Владимиро-Суздальская Русь… Так величественно называли новое государство в Междуречье Оки и Волги со стольным городом – детищем самого великого князя Владимира Мономаха. Владимир на Клязьме – город Мономаха стал первой столицей Святой Руси на северо-востоке славянского мира с легкой руки великого князя Андрея Боголюбского, сына Юрия Долгорукого и внука Владимира Мономаха. Он оказался колыбелью, настоящим центром русской духовности и христианской культуры еще задолго до возвышения Москвы при княжении Ивана Даниловича Калиты, внука великого Александра Ярославича Невского. Чудесная земля эта воспета гениальным автором "Слова о полку Игореве". Услышьте ее !



Уникальна природа Владимиро-Суздальского края: бескрайнее золотое и раздольное на сколько хватит глаз человека Ополье плавно переходит на другом берегу светловодной широкой Клязьмы в дремучие непроходимые леса в изобилии грибов и ягод, создавая желто-зеленый природный контраст по извивающей ленте реки, если любоваться с птичьего полета пролетая над акваторией реки. Здесь обитает известный в Красной Книге выхухоль, переживший древних динозавров. Первая крепость Кидекша сохранила свои руины вблизи, удостоенного в 1982 году Золотого Яблока ЮНЕСКО сказочного Суздаля. Всякий суздалец вам покажет Золотые ворота Царьграда в Суздале. Однако не все знают, что прежде их называли Воротами Вещего Олега. Знаменитый советский археолог Марина Владимировна Седова свидетельствовала на наших лекциях и семинарах, что существует легенда о том, что князь Олег демонтировал червленные золотом ворота Константинополя и привез их в Суздаль, подарив местному Рождественскому храму. Есть здесь мужской Спас-Евфимьев и женский Покровский монастыри. Они знамениты в истории России. В мужском монастыре был похоронен геройски проживший свою ратную жизнь князь Дмитрий Пожарский, а во время Отечественной войны здесь содержался фельдмаршал Паулюс. В женском монастыре русские князья гноили своих законных жен как Василий Третий красавицу Соломонею Сабурову или Петр Первый свою непокорную Евдокию Лопухину в подполе флигеля. Несмотря ни на что женщины-затворницы умудрялись любить и быть любимыми, даже рожать. Соломонея Сабурова родила в монастыре мальчика, известного в истории России как славный разбойник Кудеяр. Данный факт открылся в период торжества пресловутого "воинствующего атеизма". Лидер этого движения Емельян Ярославский был одержим идеей вскрытия всех саркофагов нарративно зафиксированных православными архивами. Начиная с гробниц Чудова монастыря и Свято-Троицкой лавры святого Сергия Радонежского вплоть до мистической усыпальницы великого завоевателя Тамерлана Гур Амир… Однако, когда вскрыли могилу сына Соломонеи, в ней оказалась тряпичная кукла… Кудеяр-разбойник, прославленный на берегах Волги всю жизнь Ивана Грозного, писал ему прелестные письма с обещанием прийтиНастоящий мужчина майор Глебов влюбился в палаты Кремлязатворницу-жену Петра Евдокию и вместе править Московским царствомбыл награжден взаимностью. Он был приставлен охранять ее и строго следить за ней, а получился великий роман. Прознав про страсть жены-затворницы извращенный Петр велел пытать майора-романтика и сам лично этим занимался пока не отомстил за свои рога убийством настоящего мужчины.



Настоящий мужчина майор Глебов влюбился в затворницу-жену Петра Евдокию и был награжден нетронутой никем другим и даже самим царским мужем вожделенной женской страстью Евдокии, ее взаимностью. Майор был приставлен по службе охранять ее и строго следить за ней, а получился великий роман. Прознав про страсть своей жены-затворницы извращенный голландцами-немцами Петр велел пытать майора-романтика и сам лично этим занимался как садист, пока не отомстил за оленьи рога убийством настоящего русского мужчины. Это все – историческая фактология русских царей.



2. Владимирские князья



Рюриковичи всегда дрались меж собой за власть, за земли, за невест, за престол великокняжеский. Вот и Юрий Владимирович Долгорукий всю жизнь стремился в Киев и наконец, когда занял великокняжеский престол, поплатился за него своей авантюрной жизнью. Извечно – извечно коварные клятвопреступники хитрованы-киевляне отравили его. Однако было кому мстить за своего отца. Андрей Юрьевич Боголюбский пришел в стольный град Киев со своей свирепой суздальской дружиной, наводившей страх и ужас от северного Балтийского до южного Черного моряморей. Князь Андрей как будто пришел в Киев на тризну своего отца великого князя Юрия Владимировича, случайно отравленного на престоле киевлянами. Однако готовые на все киевляне ожидали самого наихудшего. Дремучие обычаи варягов, из которых исконно происходили Рюриковичи, были тогда традиционно господствующими и приход владимирского князя Андрея в Киев был карательной мерой. Цельную неделю доблестные сыновья Ополья от души безобразничали в славном граде Киеве, не оставив не тронутой ни одной бочки вина, и ни одной особы женской. Киевляне хитрованы надеялись, успокоится суздальское войско, и харизматичный князь Андрей Юрьевич, еще недавно сидевший в недалеком Вышгороде удельным князем, наденет великокняжескую корону, станет для них отцом родным. Однако игра другая вышла. Отравители хотели купить князя короной, а у него были совсем другие планы. Решительный князь Андрей, насильно погрузив в обоз митрополита с его слугами и всей кафедрой, ночью покинул Киев, по пути разломав двери Вышгородской церкви и захватив икону Богоматери – первую святыню Древней Руси. Князь Андрей в 1155 году поместил ее в своей резиденции Боголюбове. Впоследствии, впоследствии после его гибели от рук Кучковичей уже при князе Всеволоде, его многодетном меньшом брате по прозвищу Большое Гнездо (родной дед Александра Невского), святая и знаменитая чудодейственная державная икона украсила самый богатый в Святой Руси иконостас Успенского собора в стольном граде Владимире-на-Клязьме. Доподлинно известно по летописям того периода, что первоначально хранимая в выстроенном самой княгиней Ольгой храме большого села Берестов под Киевом данная чудотворная икона была увезена князем Андреем Юрьевичем Боголюбским в Вышгород. Это зафиксированный летописью факт.



Однако как попала эта икона в домен Вышгород – отдельный вопрос. Считается, что бывший князем этого наследственного удела Андрей уже тогда готовил себе перспективу и замыслил взять с собой в северо-восточную Русь державную сакральную икону. Поэтому она чудесным образом была помещена под рукой князя в ближней церкви женского монастыря Вышгорода. Летописец зафиксировал: "Была в Вышгороде в женском монастыре икона Св. Богородицы привезенной из Цареграда, писаная как гласит предание Св. евангелистом Лукою…"



Теперь у великого князя Андрея после смерти величественного отца была своя столица Владимир-на-Клязьме, стольный митрополит и главная святыня Руси икона – основные державные символы легитимной великокняжеской власти для удельных его вассалов. Теперь уже не Киев был центром Русской Земли, а стольный град Владимир-на-Клязьме. Передача власти в тот период истории осуществлялась по лествичной схеме. Правда, после гибели Андрея Юрьевича Боголюбского его единственный сын Юрий не выступил в качестве претендента на княжение по древнему лествичному праву. Он женился на известной грузинской царице Тамар и оказался непутевым примаком грузинского двора, где пропал без вести, хотя и неоднократно пытался бороться за грузинский престол с помощью византийцев (Считается что Тамар его отравила, возлюбив двухметрового осетина с которым соединила свою жизнь. Получается, не зря Лермонтов писал про нее.) Однако приход на русские земли монголов нарушил традиционную легитимизацию власти белокаменной Руси, называемую Святой Русью. Взяв Владимир, ордынцы сожгли Успенский Собор, предварительно разграбив его и изнасиловав всех укрывшихся в нем. Только дружественные отношения первого великого князя Руси Ярослава Всеволодовича с Батуханом позволили вернуть ему державную святую икону Владимирской Богоматери на ее исконное место в иконостас Успенского Собора стольного Владимира-на-Клязьме.



Поднятая младшим сыном Александра Невского Даниилом Московским новая удельная земля между Волгой и Окой (которую номинально застолбил во время похода на вятичей всеядный сын Мономаха Юрий), стала претендовать на статус центральной власти уже при его талантливом и хозяйственном сыне Иване Даниловиче по прозвищу Калита. Последовательно добиваясь централизации русской государственности в период ордынской зависимости правдой и неправдой, силой и хитростью князь Иван опередил других русских князей в борьбе за верховную власть великого князя Владимирского. Для достижения своей цели ему удалось наладить дружбу со святым митрополитом Петром и его учениками, что позволило перенести кафедру митрополита из Владимира в Москву. Однако Калита добился только номинального статуса стольного града пока без главной державной святыни – той самой священной державной иконы Владимирской Богоматери.



3. Митрополит Киприан



Есть в Москве Сретенский монастырь. Теперь это между Большой Лубянской улицей и Сухаревкой. Он основан в честь встречи испуганными нашествием Теъмура насмерть москвичами под водительством святого митрополита Киприана иконы Владимирской Божьей Матери 26 августа 1395 года.. С этим историческим фактом связано множество средневековых русских летописей, иногда безобразно мистических и противоречивых. Например, во Владимирской газете ПРИЗЫВ советских времен ежегодно публиковались статьи, посвященные этому событию, и в них делался акцент на то, что ТеъмурТимур якобы стоявший под стенами Кремля иконы Владимирской Богоматери испугавшись, трусливо сбежал с поля битвы. А была эта история совсемнемного в другом виде если мы внимательно прочитаем исторические источники.

.

Когда Сохибкиръан Теъмурбек был на подходе к Москве (примерно более 100 км.) святой митрополит Московский Киприан (а не трусливый князь Василий 1 как утверждают неграмотные попы) бывший в тот период главным духовником Руси, ее первосвященником срочно вызвал чудотворную икону из недавней бывшей столицы Владимира-на-Клязьме в Москву, потребовав привезти ее в Кромник Москвы. С тех пор она не покидала стен Кремля и только в советское время была перенесена в Третьяковскую галерею. Сейчас она находится в специальной часовне, построенной для нее у входа в Третьяковку. С сентября 1999 года она называется храм-музей Святителя Николая в Толмачах. Владимирские патриоты за наглое присвоение державной иконы всегда критикуют москвичей за ту подлость и до сих пор держат справедливую обиду на них, отнявших у славного и могучего Владимира главную святыню Русской Державы.



Ведь митрополит-первосвященник Киприан после благополучного исхода Железного Хромца на священном слове своем обязан был возвернуть икону Владимирской Богоматери назад на ее исконное место в Успенском Соборе когда-то стольного Владимира-на-Клязьме. Именно освежая ежегодно эту застарелую память владимирских и суздальских патриотов областная газета "Призыв", увлекаясь местничеством, ежегодно публиковала материал о нашествии на Москву ТеъмураТимура и чудесном спасении столицы Руси благодаря знаменитой иконе Владимирской Богоматери.



По настоящему стольным градом Москва стала только с приходом иконы Владимирской Богоматери. Этому перемещению державной иконы из Владимирского Успенского собора в Московский Успенский собор русская держава обязана святому митрополиту Киприану, который не раз спасал своим подвигом столицу Руси. Самые выдающиеся его подвиги были налицо в 1382 году при нашествии хана Тохтамыша и через тринадцать лет при подходе Сохибкиръана Теъмура. При нашествии Тохтамыша Киприан самоотверженно спасал семью великого князя прежде всего от бражного московского быдла, взошедши на стену Кремля, показывающего срамные места свои ордынцам, не выпускающего великую княгиню с детьми по своей похоти, возжелавшего совершить над ней насилие. Искусство церковного дипломата Киприана позволило уговорить москвичей позариться на княжий винный погреб оставив на потом княжескую семью, что позволило митрополиту вывезти детей и жену Донского тайными ходами под Тайницкой башней и потом спасти, правдами и неправдами провезя ее через татарские посты и засады, через дремучие леса и болота. Великий князь Дмитрий Иванович Донской был героем Куликова поля для русского народа, а в Орде он был вассалом своего сюзерена – великого хана Тохтамыша. Поэтому не имел легитимного права противостоять против великого хана Джучиева улуса, частью которого была Москва – таковы установления великого закона Ясы Чингиса. Поэтому и прятался князь тайком в вотчинных Коломне и Костроме от дурного людского глаза. Начиная с Александра Ярославича Невского члены его семьи и потомки – были членами Дома чингисидов, все Александровичи были легитимными чингисидами. Поэтому и ломают историки голову, почему при монголах поднялась Москва, а не Рязань либо Тверь, стратегически более выгодныевыгодная.



Потому что прямые потомки приемного сына самого Бату – Александра Невского (после отравления Ярослава Всеволодовича и возвращения его сыновей из Каракорума Бату назвал Невского приемным сыном): Даниил Александрович, Юрий Данилович, Иван Данилович Калита, Симеон Гордый, Иван Иванович – сын Калиты, Дмитрий Иванович – внук Калиты, Василий Дмитриевич вплоть до Ивана Васильевича Грозного (которому никто из чингисидов не помешал взять Казань и Астрахань) – суть легитимные чингисиды по установкам Ясы. Поэтому князь Дмитрий считался легитимнее узурпатора темника-полководца мурзымирзы Мамая и только по этой причине на Куликовом поле чистокровные чингисиды, оказавшиеся свободными от юрисдикции Орды, участвовали в смертельной битве на стороне Москвы – по правилам Ясы. Святой митрополит Киприан и здесь существенно помог Москве в победе над ордынцами. Он провел достойную духовную работу с князьями православной Литвы. Поэтому литовские князья не участвовали в битве на Непрядве. Многие вообще не прибыли, а пришедшие – опоздали к бою.



Василий Дмитриевич будучи долгое время заложенным пленником в Орде давал кровную клятву никогда не противостоять против мусульманских царей. Поэтому не мог что-либо предпринимать против Теъмура как об этом разглагольствуют невежественные попы в своих неграмотных опусах. Получается, что подлинная академическая историография еще более религиозна и сакральна нежели дурацкие выдумки православных попов о том, что икону принесли на Русь какие-то греки в свите греческого митрополита Михаила в подарок от патриарха Луки Хрисоверта князю Мстиславу в 1331 году. Об этом почему-то светская историография умалчивает, а православная не глаголет для мира и не окормляет паству интеллектуально как прежде, укрывшись коконом собственной лжи.



Однако какое чудо связано с иконой Владимирской Божьей Матери и почему народ русский считает ее своей главной державной святыней?!



4. Происхождение иконы



Икона эта была написана врачом сирийского происхождения, уверовавшим в Спасителя и обретшим веру через святого апостола Павла и всю последующую жизнь служившим ему секретарем, повсюду сопровождая и заботясь о нуждах апостола. Впоследствии этот чрезвычайно грамотный и талантливый выдающийся человек прославился, как святой евангелист Лука и написанное им Евангелие было канонизировано наряду с подобными творениями библейских авторов Иоанна, Марка, Матфея. Можем прочитать его творение в Новом Завете. Наступил 450-год и в окрестностях Константинополя 26 июля император Феодосий Второй упал в реку с лошади во время охоты и, сломав позвоночник, умер на следующую ночь. Ромеи мистически вспомнили проклятие патриарха Константинополя Нестория. Когда патриарха-ересиарха соборно анафематствовали с легкой руки коварного императора Феодосия его верными продажными клириками на Вселенском Эфесском Соборе 431 года, несправедливо наказанный патриарх Константинополя от души проклял императора Феодосия горячим пожеланием, чтобы он свернул себе шею. Сестра царя Пульхерия похоронила его 30-июля в могиле их отца императора Аркадия, на южной стороне церкви Апостолов. Феодосий Набожный умер на 50-году, процарствовав 42 года и оставив бразды правления в руках своей сестры Пульхерии Августы. Императрица первым делом выгнала всех евнухов, а их главу Хризанфия отдала на растерзание в руки безжалостного славянина Иоанна Вандала и эпитафией гомосексуальному царственному евнуху служили знаменитые среди византийских граждан слова: "Хризанфий умер, а вместе с ним умерло и его корыстолюбие".



Вдовствующая императрица Евдокия, поразмыслив, что среди этой реакции против прежнего режима ей не уместно более оставаться во дворце, попросила у своей золовки позволения возвратиться снова в Иерусалим. Пульхерия незамедлительно отправила ее в Палестину. В изъявление своей благодарности, Афанаис прислала ей из Святых мест чудотворную икону пресвятой Девы Марии, писанную по преданию Евангелистом Лукой, святыню, которой верил весь свет тогдашней Ойкумены (Церковь была единой, а люди с верой в душе). Благочестивая Августа, велела построить для иконы великолепный храм в том квартале портового города-мегаполиса, который возвышался над всем окружающим миром и был виден далеко с моря, она установила там церковное служение днем и ночью.



Величайшее творение водимого Святым Духом писателя и художника – чудотворная икона Богоматери с самого своего созидания хранилась в Иерусалимском Храме Господнем и принадлежала царствующему дому, пока овдовевшая Евдокия – супруга императора Феодосия Второго, не прислала ее в дар своей властной золовке царствующей императрице Пульхерии Августе. Афанаис имела ее в собственности, она в Иеру-Шалом построила на свои средства много монастырей и храмов, даже неприступные крепостные стены священного города, наглядно демонстрируемые нам в современных исторических фильмах Голливуда. Дочь Леонтия, сноха Аркадия, жена Феодосия Второго, несчастная мать Римской императрицы-распутницы Евдоксии – она свое забальзамированное тело завещала похоронить в том же храме Спасителя.



5. Дар княгине Ольге



Прошли века и великая княгиня Ольга – императрица могущественного языческого государства руссов, сноха самого легендарного Рюрика – прибыла в Константинополь, чтобы принять таинство крещения от руки царствующего басилевса Константина и патриарха Царьграда. Крестили ее в той самой церкви, где императрица Пульхерия в свое время велела хранить чудотворную икону пресвятой Девы Марии. Багрянородный Константин настолько был восхищен своей крестной дщерью как женщиной, хотя ей было за шестьдесят лет (вот что значит неувядающие русские северные женщины!), что подарил ей святую икону – истинное сокровище для любого верующего христианина. Княгиня Ольга долго и терпеливо дожидалась в Константинополе пока Багрянородный император, лично вместе с патриархом Константинопольским совместно не соизволил ее крестить. Для признания Византией обособленной Руси и политического становления ее исторической будущности это было важно и выгодно для перспективы обеих сторон в качестве геополитического союза. Царствующий крестный отец одарил крещенную в православии Елену-Ольгу поистине царским подношением – знаменитой иконой евангелиста Луки. Историки утверждают, что он преследовал политические цели, будучи заинтересован в военной помощи молодого могучего государства руссов. Как бы там ни было святая Елена, как теперь называют в церкви бывшую язычницу Ольгу, вернулась в Киев с чудотворной иконой и передала ее в дар построенной ею самой первой церкви в большом селении Берестов. Цареградская икона сразу стала главной державной святыней древней Руси. Возможно потому, что еще не было своих отечественных богомазов. Внук святой Елены равноапостольный святой князь Владимир Святославович крестил мечом непокорный народ киевский в окровавленных водах Днепра, и государство приобрело статут христианского с легитимно оформленной кафедрой митрополита в столице. Правда, более поздние средневековые апокрифы намекали на то, что ту самую икону Богоматери Русь получила вместе с византийской женой Анной великого князя Владимира Киевского – внука святой княгини Ольги. Ему греческая жена якобы привезла икону в качестве приданого. Однако это байки безграмотных попов, способных на хитроумные выдумки. Появилась даже идеологема союза власти и церкви, подхваченная лживыми попами, четко выраженная в символике жезла и скипетра. Двуглавый орел византийский означал, что престол и церковь находятся на одной шее и служат одной и той же цели, хотя и обязаны смотреть в разные стороны. Это значит, что православная церковь всегда была, есть и будет служанкой существующей власти.



6. Как Богородица спасла Русь от ТеъмураТимура



Считается, что державная икона Владимирской Богоматери неоднократно спасала Русь в самые критические судьбоносные моменты ее истории например имеется такой перечень: 26 августа 1395 года на месте "сретения" (встречи) Владимирской Богоматери основан Сретенский монастырь, где настоятелем Тихон (Шевкунов) духовник президента Путина; 1408 год – избавление от Едигея; 1459 год – избавление от Седи Ахмета; 23 июня 1480 года – избавление от последнего хана Орды Ахмата; 21 мая 1521 года – избавление от Мехмет-Гирея…



На Руси свято верили в приобретенную исторической практикой формулу: где главная святыня – икона Владимирской Богоматери с кафедрой митрополита-патриарха Руси, значит там и стольный град. Хитроумный Иван Данилович Калита, быстро провернув изящную хитрую комбинацию, добился, чтобы кафедра митрополита была перенесена из Владимирского Успенского Собора в Московский Кремль. Но даже он не посягнул на главную святыню Руси.



По стечению обстоятельств то, что не удалось сделать могущественным князьям, удалось Божьему человеку – это сделал за всех князей болгарин-митрополит Киприан. Возможно, болгарин-схимник этим своим достижением хотел утереть нос Дмитрию Донскому, который под всяким предлогом не пускал Киприана на Москву, а потом, когда тот нес здесь служение, обращался с ним как с каким-то ордынцем. Однако теперь Москва обладала легендарной во всем христианском мире святой и чудотворной иконой, вдохновляя митрополита Киприана на подвиги вдобавок ко всему тому, что уже отстоял при помощи данной иконы (в то время все так считали): Москву, народ русский, даже семью великого князя. Как бы там ни было, митрополит Киприан оказался достойным священнослужителем и своего добился – защитил всех.



Через два года после Куликова Поля верховный хан Орды Тохтамыш пришел под стены Кремля. До него приходил литовский князь со своими дикарями-разбойниками и не смог преодолеть каменных стен московского Кремля. Поэтому московский сброд, пользуясь случаем попавший в неприступную крепость, всячески изголялся перед ордынцами со стен. Выстраиваясь в ряд, полупьяные смерды и холопы показывали передние и задние срамные части тела смотрящим снизу степнякам, при этом кричали всевозможную ругань. Босота эта сразу же после закрытия ворот проникла в хранилища княжеского дома и без какого-либо стеснения стала не в меру бражничать и безобразничать. Только личное мужество митрополита Киприана позволило спасти княжескую семью от насилия этих маргиналов Москвы. Киприану удалось вывести семью князя потайным ходом и спасти. Поэтому, когда пьяные москвичи, поддавшись коварному обману нижегородских князей-толмачей, открыли Кремль ордынцам, семьи Дмитрия Донского там не оказалось, а все находящиеся в осаде были вырезаны. Десять месяцев трупы лежали неубранными как свидетельствуют источники. Современный Китай-Город был пропитан зловонием разлагающих тел, пока не были выпущены все преступники-тати только для уборки тел. Их просто сносили в Москву-реку крючьями и долго-долго вода в ней была жирная-прежирная. Летописи свидетельствуют, что на стол Иван Васильевичу Грозному подавали самых роскошных удивительно крупных раскормленных раков прямо из-под стен Кремля. Дмитрию Ивановичу Донскому пришлось перестраивать сожженный Кремль, а Москве заново отстраиваться на пепелище ордынском.



Князем стал Василий Дмитриевич, и опять неисчислимая могучая рать шла на Москву. Двести тысяч отборных джигитов-чигатайцев пришли во главе с ТеъмуромТимуром на Русь. Ополчение Москвы с косами, вилами и топорами собралось было выйти ему навстречу. Однако неожиданно для всех войско снялось в предрассветном тумане со своего места и исчезло, как будто и не приходила на землю русскую несметная сказочно страшная рать. Богородица пришла во сне Железного Хромца и просила его не проливать невинную кровь ее детей. Во сне Богородица показала ему, как против него противостоит жалкая кучка смердов и дворовых людей, одетых в лапти и холщовые штаны, вооруженные домашним инструментом: вилами, косами, топорами… Сохибкиръан Теъмур проснулся в смятении духа и поделился увиденным во сне со своим духовным наставником – прямым потомком Пророка Мухаммада суфием Сайид Барака Ишаном. Барака Ишан посоветовал прислушаться просьбе Пресвятой Девы и уважить неслучайный приход Биби Марьям.



Надо было достойно выйти из положения. Ведь Джахонгир никогда не знал поражения после знаменитого Лой-Джанги (Грязевой Битвы) на лессовых берегах реки Чирчик. Имея двести тысяч отборных головорезов-чигатаев, непобедимых в Дашти КипчакеКыпчаке, Индии, Месопотамии – Джахонгир понимал, что его джигиты порвут эту горстку плохо вооруженных, необученных воевать против профессиональных наездников-чавандоз простолюдинов еще до полуденного намаза. Однако по священному шариату большой грех проливать невинную кровь людей просто так в неравной схватке. Даже если впереди соблазнительно сверкает, ожидая нашего прихода, славная добыча-олджа – богатый град Масков. Всевышний запрещает такой страшный грех и учит избегать его всячески. Если бы они были не сдержанными на язык хулителями его чести как Йылдырым БоязидБаязид или их было больше, чем чигатаев – тогда было бы по-другому. При мысленном упоминании Молниеносного БоязидаБаязида, решение вопроса пришло само собой. Джахонгир позвал к себе любимого внука Халиль-Султана, возглавляющего кавалерию и велел немедленно снять войско и вести его на Кавказ, чтобы упасть небесными ангелами с Армянских гор неудержимой лавиной на османов турок. Точнее на голову сына Мурада, зарезанного сербским киллером на Косовом поле – хвастливого султана османов БоязидаБаязида. Чтобы разгромить в пух и прах его хваленную полумиллионную армию венецианцев, генуэзцев, османов, югославов, а самого возить в позорной клетке по городам и селениям Малой Азии как диковинного зажравшегося зверя…



Христос – Масих в исламе почитается выше самого Пророка Мухаммада и правоверные свято верят, что именно Иса Алайхсалам в День Машхар – Судный День спустится с того самого Четвертого неба, чтобы судить людей когда Расулульлах (Посланник) всего лишь будет стоять у Престола, взяв на себя функции адвоката. Эта мусульманская философема и экзега обязательна для всех правоверных, не знакомы с ней только невежды.



Бахромхонтура Махдумзод, Москва, Красная Пресня Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535968140

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- 5 октября 2018 года состоятся выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкент

- О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне

- Доклад Министра образования и науки Республики Казахстан о начале учебного года

- Конфуз с цифрами

- Аким Алматы поручил ускорить темпы реконструкции пешеходной и транспортной инфраструктуры города

- В УДП РК состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Конституции

- Треть всего уличного освещения обновят до конца года в Алматы

- О переходе регионов первого этапа на Цифровое эфирное телерадиовещание

