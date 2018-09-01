 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 03.09.2018
17:12  Кто входит в "ближний круг" президента Узбекистана Мирзиеева (список)
15:26  Туркменско-афганская граница практически открыта, - Мулдыгары Кылжыев
15:14  В Таджикистане 60% детей-инвалидов рождаются из-за родственных браков
14:00  Библиографическое описание исламоведческих работ академика И.Ю. Крачковского, - П.Густерин
13:13  Бунт против гегемонии США, - Франко Солиан
13:11  Русский дух и Тюркский мир. Размышления о саммите глав тюркоязычных государств в Киргизии, - С.Тарасов
13:09  Барханный шумахер. Аркадагу вручили права и техпаспорт на автомобиль для участия в ралли
13:08  Все виды состязаний Всемирных игр кочевников
13:01  Открытие III Всемирных игр кочевников. Текстовая трансляция и видео
12:56  Поможет ли Транскаспийский газопровод экономике Туркмении? - В.Волков
12:55  Итоги Азиатских игр. Кыргызстан превращается в спортивную державу?
12:49  Икона Владимирской Богоматери и приход Тамерлана на Русь, - Бахромхонтура Махдумзод
12:29  Новая революция уже началась. Остановите роботов-убийц! - Дамир Фрас
12:22  Туркменистан уже неделю не пропускает через границу фуры с грузом для Таджикистана
11:07  Сирия как повторение Гренады, - А.Халдей
11:05  Жителям бывшей Украины поможет только ее ликвидация, - К.Мочар
10:58  Кавалерственный кавалер. Рос-буржуй Алишер Усманов получил узбекский орден "Эл-юрт хурмати"
10:55  В МВД Туркменистана опровергли информацию о ДТП с автобусом, перевозившим учителей на сбор хлопка
10:51  "Сто дней" для храбрости Эрдогана: США атакуют экономику Турции, - EADaily
10:49  Афганистан: Война без победителей и побежденных, - С.Мануков
10:39  "Не мог дальше маршировать и вышел из строя...". За избиение экс-главы КазМВД Баймаганбетова осужден на 5 лет сотрудник колонии
10:38  Объединить институты тюркской культуры под эгидой ТЮРКСОЙ и упразднить ТюркПА, - предложил Назарбаев
10:37  Объявить Хиву столицей Тюркского совета, - предложил Ш.Мирзиеев
10:19  Венгрия уважает и хранит свои тюркские корни, - премьер В.Орбан
09:56  Дуристический потенциал Казахстана, - Т.Байтукенов
09:45  В рухнувшем в Афгане военном вертолете был украинский экипаж - 12 трупов
09:30  В кыргызской Чолпон-Ате стартовал саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств
08:36  В узбекском Хорезме власти конфисковали дома бежавших на Запад неправильных журналистов Бабаджановых
07:42  Осень в Центральной Азии – туман и ветры отовсюду, - Игорь Панкратенко
07:39  США–Китай: идет война гибридная, - Юрий Тавровский
07:37  В Сирии надеются на иранские ракеты и авиацию, - В.Мухин
02:31  Популист-самокатчик. Аким Астаны Исекешев пересел на такси
00:04  Турция построила в Бишкеке крупнейшую мечеть в Центральной Азии (видео)
Воскресенье, 02.09.2018
21:03  В Таджикистане блогера Худоерова посадили по обвинению в салафизме
13:10  Проститься с убитым в пятницу главой ДНР Захарченко пришли 120 тыс. человек (видео)
11:38  УзбСГБ задержала 3-х популярных ислам-активистов - Олимова, Усманова и Рахима
11:17  Великая китайская вырубка. Что реально угрожает сибирскому лесу, - В.Спивак
11:15  Кому и зачем нужна битва за сирийский Идлиб? - М.Беленькая
09:42  Памяти Захарченко. Шансы на вечность, - Э.Лимонов
07:50  На авиабазе Шахин разбился вертолет ВВС Афганистана
06:46  На Украине зарезали известного "ученого голодоморщика" Шитюка
06:02  Курды ликвидировали одного из командиров т.н. "Сирийской свободной армии" Домани
00:54  Война в Сирии: Все таки из-за нефти, - В.Васильев
00:14  Имена победителей Игр кочевников будут внесены в "Особую книгу"
00:11  Огромный корабль-призрак нашли у берегов Мьянмы
00:10  Бразилия: капитал жаждет диктатуры, - С.Кожемякин
Суббота, 01.09.2018
23:26  Президент Жээнбеков заверил, что обеспечит изменения в системе власти Кыргызстана
23:12  В Бишкек прилетел Эрдоган
18:33  Как умирал Ислам Каримов, - Д.Кислов
18:29  Судьба Бакиева промелькнула у Рахмона перед глазами, - М.Князева
18:23  В России полыхает информ-война. Почему не хватает Сталина? - А.Халдей
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Библиографическое описание исламоведческих работ академика И.Ю. Крачковского, - П.ГустеринБиблиографическое описание исламоведческих работ академика И.Ю. Крачковского, - П.Густерин
14:00 03.09.2018

П.В. Густерин

Библиографическое описание исламоведческих работ
академика И. Ю. Крачковского
(в хронологической последовательности)

1. Новый труд по истории мусульманства // Туркестанские ведомости. - 1904. - 9 (22) ноября. - С. 764–765; 14 (27) ноября. - С. 780–781. - Рецензия на кн.: Глаголев С. Ислам. - Сергиев Посад: Троицко-Сергиева лавра, 1904. - 204 с.

2. Рецензия на статью: Аттая М. Описание арабской противомусульманской рукописи из собрания профессора А.Е. Крымского "Беседа монаха Георгия с улемами" // Древний Восток. - 1907. - Т. 3, вып. 1. - С. 31–33. - Протоколы.

3. Рецензия на статью: Аттая М. Описание арабской противомусульманской рукописи из собрания профессора А.Е. Крымского "Беседа монаха Георгия с улемами" // Византийский временник. - 1909. - Т. 14, вып. 4. - С. 651. - Раздел "Aгabica": рецензии.

4. Новая мусульманско-арабская версия легенды о Георгии Победоносце // Западное и Восточное отделения Русского археологического общества. - 1910 (1909). - Т. 19, вып. 2/3. - С. IX–X. - Реферат доклада.

5. Goldziher I. Die Religion des Islams = Гольдциер И. Ислам / перевод И.Ю. Крачковского; под редакцией и с предисловием приват-доцента А.Э. Шмидта. - СПб.: Восточная типография И. Бораганского, 1911. - 51 с.

6. Библиография: [обзор литературы по исламу, вышедшей в России] // Goldziher I. Die Religion des Islams = Гольдциер И. Ислам / перевод И.Ю. Крачковского; под редакцией и с предисловием приват-доцента А.Э. Шмидта. - СПб.: Восточная типография И. Бораганского, 1911. - С. 48–51.

7. "Благодатный огонь" по рассказу аль-Бируни и других мусульманских писателей Х–ХШ вв. // Христианский Восток. - 1915 (1914). - Т. 3. - С. 225–242.

8. Упоминание Феодора Абу-Курры (Авукары) у мусульманских писателей IX–X веков // Западное и Восточное отделения Русского археологического общества. - 1916 (1915). - Т. 23. - С. 19–20.

9. Федор Абу-Курра у мусульманских писателей IX–X вв. // Христианский Восток. - 1916 (1915). - Т. 4, вып. 3. - С. 301–309.

10. Описание собрания Коранов, привезенных из Трапезунта академиком Ф.И. Успенским // Известия АН. Серия 6. - 1917. - Т. 11, № 6. - С. 346–349.

11. Новые работы акад. В.В. Бартольда по мусульманской архитектуре // Восток. - 1922. - Кн. 1. - С. 117.

12. Христиане и христианские термины у мусульманского поэта XII века в Багдаде // Христианский Восток. - 1922 (1917–1920). - Т. 6, вып. 3 (1922). - С. 273–280.

13. Заметка о статье П. Жузе "Из истории коммунистического движения в Исламе" // Восток. - 1924. - Кн. 4. - С. 187.

14. Рукопись Корана в Пскове // Доклады Российской АН. Серия В. - 1924. - C. 165–168.

15. Zur Bedeutung von an-na m im Koran, Sure 55. = Значение слова "ан-наджм" в Коране, сура 55 // Доклады АН СССР. Серия В. - 1930. - № 10. - C. 181–185. Рецензия: 1) // Лугат ал-араб [Язык арабов]. - 1931. - 9. - С. 148; 2) Fischer // Islamica. - 1930. - 5. - S. 198–210, 376–378.

16. В.В. Бартольд в истории исламоведения // Известия АН СССР. Серия 7. Отделение общественных наук. - 1934. - С. 5–18.

17. Русский перевод Корана в рукописи ХVIII века // Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А.С. Орлова / Институт русской литературы АН СССР. - Л., 1934. - С. 219–226.

18. Дополнение к статье: Ванин С.И. О применении древесины в книжном производстве // Сборник трудов Кафедры строительной механики и древесины. [Б. м.]. - 1941. - На с. 62–63 отзыв И.Ю. Крачковского о Коране на деревянных дощечках, принадлежавшем Б.Н. Кастальскому.

19. Перевод Корана Д.Н. Богуславского // Советское востоковедение. - 1945. - Т. 3. - C. 293–301.

20. Коран / перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. - М.: Издательство восточной литературы, 1963. - 714 с.

21. Коран / перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. - 2-е изд. - М.: Наука, 1986. - 727 с.

22. Коран / перевод и комментарии И.Ю. Крачковского; предисловие П. Грязневича и В. Беляева; послесловие Р. Алиева. - 2-е изд. - Баку: Язычи, 1990. - 736, 6 с.; илл. - Библиографический обзор: с. 689–694. - Библиография и примечания: с. 515 - 657, 698–721. - Приложение: Описание материалов И.Ю. Крачковского, использованных при подготовке настоящего издания.

23. Коран / перевод и комментарии И.Ю. Крачковского; вступительная статья П. Грязневича и В. Беляева. - 2-е изд. - М.: Физкультура и спорт, 1990. - 727 с.: илл. - Библиография и примечания: с. 615–657, 718–726. - Приложение: Описание материалов И.Ю. Крачковского, использованных при подготовке настоящего издания.

24. Коран / перевод И.Ю. Крачковского. - Душанбе: Таджикское республиканское отделение Советского фонда мира, 1990. - 447 с.

25. Коран / перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. - 2-е изд. - М.: Наука, 1990. - 727 с.

26. Коран / перевод И.Ю. Крачковского. - М.: Маджесс, 1990. - 368 с.

27. Коран / перевод И.Ю. Крачковского; предисловие П. Грязневича и В. Беляева. - М.: Ассоциация "Новый стиль"; Издательско-полиграфическая фирма "АНСПринт", 1990. - 510 с.

28. Коран: Перевод / перевод И.Ю. Крачковского; предисловие П. Грязневича и В. Беляева. - М.: Совместное советско-финляндское предприятие "АКПА", 1990. - 510, 1 с., 8 л. илл.

29. Коран / перевод И.Ю. Крачковского; предисловие П. Грязневича и В. Беляева. - М.: МНПП "Буква", 1991. - 527 с., I. - Библиография и примечания: с. 501–525.

30. Коран / перевод И.Ю. Крачковского. - Уфа: Башкирское книжное издательство, 1991. - 439 с.

31. Коран / перевод И.Ю. Крачковского; предисловие П. Грязневича и В. Беляева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 544 с.

Примечание: в 1955–1960 гг. Издательством Академии наук СССР (М.-Л.) были выпущены в свет "Избранные сочинения" И.Ю. Крачковского в 6-ти томах, в которые вошли и некоторые из перечисленных работ.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535972400
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- 5 октября 2018 года состоятся выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкент
- О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне
- Доклад Министра образования и науки Республики Казахстан о начале учебного года
- Конфуз с цифрами
- Аким Алматы поручил ускорить темпы реконструкции пешеходной и транспортной инфраструктуры города
- В УДП РК состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Конституции
- Треть всего уличного освещения обновят до конца года в Алматы
- О переходе регионов первого этапа на Цифровое эфирное телерадиовещание
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  