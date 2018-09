Библиографическое описание исламоведческих работ академика И.Ю. Крачковского, - П.Густерин

14:00 03.09.2018

П.В. Густерин



Библиографическое описание исламоведческих работ

академика И. Ю. Крачковского

(в хронологической последовательности)



1. Новый труд по истории мусульманства // Туркестанские ведомости. - 1904. - 9 (22) ноября. - С. 764–765; 14 (27) ноября. - С. 780–781. - Рецензия на кн.: Глаголев С. Ислам. - Сергиев Посад: Троицко-Сергиева лавра, 1904. - 204 с.



2. Рецензия на статью: Аттая М. Описание арабской противомусульманской рукописи из собрания профессора А.Е. Крымского "Беседа монаха Георгия с улемами" // Древний Восток. - 1907. - Т. 3, вып. 1. - С. 31–33. - Протоколы.



3. Рецензия на статью: Аттая М. Описание арабской противомусульманской рукописи из собрания профессора А.Е. Крымского "Беседа монаха Георгия с улемами" // Византийский временник. - 1909. - Т. 14, вып. 4. - С. 651. - Раздел "Aгabica": рецензии.



4. Новая мусульманско-арабская версия легенды о Георгии Победоносце // Западное и Восточное отделения Русского археологического общества. - 1910 (1909). - Т. 19, вып. 2/3. - С. IX–X. - Реферат доклада.



5. Goldziher I. Die Religion des Islams = Гольдциер И. Ислам / перевод И.Ю. Крачковского; под редакцией и с предисловием приват-доцента А.Э. Шмидта. - СПб.: Восточная типография И. Бораганского, 1911. - 51 с.



6. Библиография: [обзор литературы по исламу, вышедшей в России] // Goldziher I. Die Religion des Islams = Гольдциер И. Ислам / перевод И.Ю. Крачковского; под редакцией и с предисловием приват-доцента А.Э. Шмидта. - СПб.: Восточная типография И. Бораганского, 1911. - С. 48–51.



7. "Благодатный огонь" по рассказу аль-Бируни и других мусульманских писателей Х–ХШ вв. // Христианский Восток. - 1915 (1914). - Т. 3. - С. 225–242.



8. Упоминание Феодора Абу-Курры (Авукары) у мусульманских писателей IX–X веков // Западное и Восточное отделения Русского археологического общества. - 1916 (1915). - Т. 23. - С. 19–20.



9. Федор Абу-Курра у мусульманских писателей IX–X вв. // Христианский Восток. - 1916 (1915). - Т. 4, вып. 3. - С. 301–309.



10. Описание собрания Коранов, привезенных из Трапезунта академиком Ф.И. Успенским // Известия АН. Серия 6. - 1917. - Т. 11, № 6. - С. 346–349.



11. Новые работы акад. В.В. Бартольда по мусульманской архитектуре // Восток. - 1922. - Кн. 1. - С. 117.



12. Христиане и христианские термины у мусульманского поэта XII века в Багдаде // Христианский Восток. - 1922 (1917–1920). - Т. 6, вып. 3 (1922). - С. 273–280.



13. Заметка о статье П. Жузе "Из истории коммунистического движения в Исламе" // Восток. - 1924. - Кн. 4. - С. 187.



14. Рукопись Корана в Пскове // Доклады Российской АН. Серия В. - 1924. - C. 165–168.



15. Zur Bedeutung von an-na m im Koran, Sure 55. = Значение слова "ан-наджм" в Коране, сура 55 // Доклады АН СССР. Серия В. - 1930. - № 10. - C. 181–185. Рецензия: 1) // Лугат ал-араб [Язык арабов]. - 1931. - 9. - С. 148; 2) Fischer // Islamica. - 1930. - 5. - S. 198–210, 376–378.



16. В.В. Бартольд в истории исламоведения // Известия АН СССР. Серия 7. Отделение общественных наук. - 1934. - С. 5–18.



17. Русский перевод Корана в рукописи ХVIII века // Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А.С. Орлова / Институт русской литературы АН СССР. - Л., 1934. - С. 219–226.



18. Дополнение к статье: Ванин С.И. О применении древесины в книжном производстве // Сборник трудов Кафедры строительной механики и древесины. [Б. м.]. - 1941. - На с. 62–63 отзыв И.Ю. Крачковского о Коране на деревянных дощечках, принадлежавшем Б.Н. Кастальскому.



19. Перевод Корана Д.Н. Богуславского // Советское востоковедение. - 1945. - Т. 3. - C. 293–301.



20. Коран / перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. - М.: Издательство восточной литературы, 1963. - 714 с.



21. Коран / перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. - 2-е изд. - М.: Наука, 1986. - 727 с.



22. Коран / перевод и комментарии И.Ю. Крачковского; предисловие П. Грязневича и В. Беляева; послесловие Р. Алиева. - 2-е изд. - Баку: Язычи, 1990. - 736, 6 с.; илл. - Библиографический обзор: с. 689–694. - Библиография и примечания: с. 515 - 657, 698–721. - Приложение: Описание материалов И.Ю. Крачковского, использованных при подготовке настоящего издания.



23. Коран / перевод и комментарии И.Ю. Крачковского; вступительная статья П. Грязневича и В. Беляева. - 2-е изд. - М.: Физкультура и спорт, 1990. - 727 с.: илл. - Библиография и примечания: с. 615–657, 718–726. - Приложение: Описание материалов И.Ю. Крачковского, использованных при подготовке настоящего издания.



24. Коран / перевод И.Ю. Крачковского. - Душанбе: Таджикское республиканское отделение Советского фонда мира, 1990. - 447 с.



25. Коран / перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. - 2-е изд. - М.: Наука, 1990. - 727 с.



26. Коран / перевод И.Ю. Крачковского. - М.: Маджесс, 1990. - 368 с.



27. Коран / перевод И.Ю. Крачковского; предисловие П. Грязневича и В. Беляева. - М.: Ассоциация "Новый стиль"; Издательско-полиграфическая фирма "АНСПринт", 1990. - 510 с.



28. Коран: Перевод / перевод И.Ю. Крачковского; предисловие П. Грязневича и В. Беляева. - М.: Совместное советско-финляндское предприятие "АКПА", 1990. - 510, 1 с., 8 л. илл.



29. Коран / перевод И.Ю. Крачковского; предисловие П. Грязневича и В. Беляева. - М.: МНПП "Буква", 1991. - 527 с., I. - Библиография и примечания: с. 501–525.



30. Коран / перевод И.Ю. Крачковского. - Уфа: Башкирское книжное издательство, 1991. - 439 с.



31. Коран / перевод И.Ю. Крачковского; предисловие П. Грязневича и В. Беляева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 544 с.



Примечание: в 1955–1960 гг. Издательством Академии наук СССР (М.-Л.) были выпущены в свет "Избранные сочинения" И.Ю. Крачковского в 6-ти томах, в которые вошли и некоторые из перечисленных работ.