Туркменско-афганская граница практически открыта, - Мулдыгары Кылжыев

15:26 03.09.2018

Депутат Государственной думы РФ Сергей Железняк считает, что перемещение боевиков из Ирака и Сирии в Афганистан не происходит само по себе. "Мы должны понимать, что имеем дело не с самовозникшим феноменом. Этот процесс организован и достаточно хорошо модерируется", - заявил Железняк.



"В Афганистане присутствует американская военная группировка. За время ее пребывания там больше чем в 30 раз увеличились площади посевов опийного мака", - сказал депутат Госдумы.



Он добавил, что афганские дети лишаются возможности учиться, им навязывают чуждые религиозные догмы и готовят из них смену для боевиков, погибающих на Ближнем Востоке.



Эксперт Таалатбек Масадыков сообщил, что изучает проблемы афгано-пакистанского региона. По его словам, есть два мнения о роли России в событиях, которые происходят в Афганистане. Согласно первому, Россия преувеличивает опасность ИГ для региона, чтобы держать его под контролем. Согласно второму, РФ говорит о реальной угрозе и необходимости совместной борьбы с ней. Масадыков считает, что проблема серьезнее, чем предупреждают российские власти.



"У "Талибана" нет задач за пределами Афганистана, и только малая часть афганцев примкнула к ИГ, для них это что-то непонятное. С ИГ в Афганистане серьезно воюют не армия и не НАТО, а именно Талибы", - сказал эксперт.



По его данным, террористическая организация "Исламское государство" имеет базы в десяти-одиннадцати из 34 провинций Афганистана.



Каким путем могут попасть в Центральную Азию боевики ИГ?



Масадыков отметил, что, по разным оценкам, в афгано-пакистанском регионе от 2 до 8 тысяч боевиков ИГ. Он полагает, что вряд ли все эти силы будут направлены в Центральную Азию, но исключать такого развития событий нельзя.



"Афганско-узбекская граница защищена достаточно серьезно, попытки пересечь ее со стороны разных структур были и есть, но силовики Узбекистана их успешно отражают. Туркменско-афганская граница практически открыта, но туркменская сторона предпочитает договариваться с теми, кто ее переходит. На афганско-таджикских рубежах ситуация сложная из-за горного рельефа, поэтому проникновения продолжаются. В том числе из-за коррупции", - заявил эксперт.



Масадыков рассказал, что несколько лет назад некий инструктор из Пакистана нелегально приехал в Кыргызстан через Афганистан и Таджикистан, провел переговоры и вернулся. За все это он заплатил всего тысячу долларов.



"Поэтому лидерам наших стран надо дать задание силовикам объединить усилия. Сейчас у профильных органов есть проблемы даже с обменом информацией", - добавил он.



Мулдыгары Кылжыев