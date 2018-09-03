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Кыргызстан: религиозный экстремизм и криминал – чье влияние сильнее? - М.Кылжыев
08:48 04.09.2018

Власти республики обеспокоены тенденцией сращивания на ее территории запрещенных экстремистских движений с организованной преступностью. О специфике деятельности организованных преступных группировок в стране, их взаимоотношениях с радикальными исламистами и опасностях для евразийского пространства рассказывает член Экспертного совета по укреплению национального единства и религиозной политики при президенте КР Д. Бердаков.

Криминал в Кыргызстане довольно силен. Крупнейшие организованные преступные группировки (ОПГ) могут выставить до тысячи бойцов. В республике существуют три таких неформальных объединения. В основном, это этнические группировки, и там нет полноценного "смотрящего".

В силу того, что кыргызское общество – не в полной мере западного типа, здесь мы можем говорить о мафиозных структурах: "один брат в милиции, другой в прокуратуре, третий бандит, четвертый – депутат". Такие мафиозные структуры возникают в силу слабости государства – как, например, в Сицилии. Еще сильнее они на юге Кыргызстана. Там можно говорить о мафиозных структурах, кланах, родоклановых структурах, которые могут и из автомата стрельнуть, а могут и через суд Наши крупнейшие ОПГ дерутся больше за власть, потому что, получив власть, можно контролировать крупнейшие источники денег.

Еще есть наркопоток – это до $6 млн чистой прибыли в месяц.
Тема радикального ислама, причем различных толкований,
поднимается с конца 2000-х гг. и наиболее активно с 2010 г. Ситуация
крайне "запущена". Сейчас многие авторитеты строят мечети, активно
исповедуют исламские практики – не думаю, что там есть глубокое
содержание, но обрядовая сторона очень соблюдается. Этим они
"укрепляют силу духа", как они говорят. Несколько раз государственные
структуры пытались рассорить криминал и радикалов, но не всегда
Сейчас существует небольшой раскол. Но в силу того, что
радикальные религиозные экстремисты сильнее духом, в Кыргызстане
огромная проблема, потому что целый ряд тюрем уже, по сути,
исламизирован. Сажают в камеру одного-двух радикальных исламистов,
они там за полгода-год перевербовывают простых бандитов – если не
воров в законе, то уголовников точно.

Раскол между криминалом и экстремистами существует по поводу
идеологий, потому что те, кто живет по воровским понятиям, те, кто более
включен в эту среду, стараются быть подальше от религии. Они понимают, что если религиозные радикалы победят, то воров в законе они
зачистят в первую очередь. Потому что у них есть своя идеология, а эти
люди под нее не подпадают. Они боятся, так как видят там силу, потому
что сила не столько в деньгах, сколько в своей убежденности.
Те ОПГ, которые связаны с властью, не устраивает религиозность.
Речь идет о религиозных группах, которые имеют свои претензии в
депутатском корпусе, например. Одни мафиозные группы, клановые
структуры в большей степени ОПГ, другие – в меньшей степени ОПГ.
Некоторые имеют просто спортивный клуб, кто-то – небольшие
вооруженные отряды, ЧОПы, а кто-то – полноценную ОПГ.
Из этого формируется отношение к жизни. Если они в целом за то,
чтобы жить по понятиям криминального мира, их не совсем устраивает
такая радикальная религиозность. А те, кто изначально были
радикальными, могут поддерживать себя боевиками и молодежными
группировками религиозного толка.

Молодежь выбирает такой путь. Современный молодой человек не
очень хорошо понимает, кто он: кыргыз, кыргызстанец или мусульманин.
В этом треугольнике идет наиболее сильный поиск идентичности и
моральной шкалы. Поиск некого плеча, тех, кто поддержит и поможет,
потому что общество расколото на группы.
Здесь применяются те же самые методы, которые использовались в
сталинских ГУЛАГах – пытаются использовать преступный мир против
радикалов. Поблажки в обмен на то, чтобы давить экстремистов. Это
наиболее ярко было в 2014-2015 гг. Сейчас мне кажется, что здесь борьба
проиграна. Морального авторитета сейчас больше у исламских деятелей.
Так что, давить уже нет смысла.

Есть очень влиятельные исламские деятели, муфтии, не всегда
радикальные, которые выступают гарантом стабильности Кыргызстана, но
и у них свои клано-патронажные сети. Они тоже хотят получить свой
кусок "политического пирога".

Согласно статистическим данным, стабильно растет женская
преступность. Сейчас вовлеченность женщин в экстремистские
радикальные группировки доходит до 20%. Для Кыргызстана это
огромная проблема. Были примеры, когда женщины уходили в
радикальный ислам и увозили всю семью – до 20 человек – в Сирию.
Это связано с тем, что с помощью религии действительно можно
убедить женщину, что все в жизни будет хорошо, будет верный муж,
алкоголя там нет, дети не будут испытывать бедности. Через религию
гораздо глубже идет влияние на человека.

Мулдыгары Кылжыев

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536040080
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