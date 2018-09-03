Сотрудник акимата Алматы выиграл бронзу на Азиатских играх по джиу-джитсу

13:10 04.09.2018

Бронза на вес золота.



Государственный служащий из акимата города Алматы Ризат Махашев стал бронзовым призером XVIII летних Азиатских игр-2018 по джиу-джитсу, которые проходили в городах Джакарта и Полембанг (Индонезия), сообщает информационно-спортивный ХАБ.



Ризат вот уже как 3 года работает в Управлении экономики и бюджетного планирования города Алматы. Он совмещает работу на государственной службе с активными тренировками, что требует от человека железной дисциплины, сильной воли и грамотного тайм-менеджмента. Во время подготовки Ризат с утра до вечера работал в акимате в сфере бюджетного планирования развития транспортной инфраструктуры и энергетики, а вечером тренировался в своем родном клубе Checkmat Kazakhstan под руководством своего личного тренера обладателя черного пояса по Джиу-джитсу Бек Али Ержан.



В схватке за бронзу Ризат уступая походу встречи сильнейшему борцу из Узбекистана Илхому Джуроеву, сумел вырвать волевую победу и пробиться на пьедестал Азиатских игр (до 94 кг).



Стоит отметить, что это не первая высокая награда Ризата. Он также является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года в Абу-Даби, становился неоднократным чемпионом и призером чемпионата Казахстана, победителем международных турниров.



Он является ярким примером современного государственного служащего, доказав, что при большом желании и стремлении, можно совмещать ответственную работу и профессиональный спорт, достигать поставленной цели, принося медали с соревнований таких больших масштабов.