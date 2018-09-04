Всемирные игры кочевников. В медальном зачете лидирует Кыргызстан

12:34 05.09.2018

После трех соревновательных дней Кыргызстан лидирует в медальном зачете III Всемирных игр кочевников.



Об этом сообщает официальный сайт соревнований.



Игры стартовали 2 сентября на Иссык-Куле.



Пока завершились турниры лишь по нескольким видам спорта, но уже немало медалей нашли своего владельца.



В активе сборной Кыргызстан по 15 золотых и серебряных и 13 бронзовых наград.



На втором месте идет Россия с 11 золотыми, 5 серебряными и 8 бронзовыми медалями.



Замыкает тройку лидеров Казахстан.



ВИК завершатся 8 сентября. Всего будет разыграно 594 комплекта наград.



На II Играх, прошедших в 2016-м, уверенно победила сборная Кыргызстана.



Фото worldnomadgames.com.

Положение стран в текущем зачете III Всемирных игр кочевников