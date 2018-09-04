|Всемирные игры кочевников. В медальном зачете лидирует Кыргызстан
12:34 05.09.2018
После трех соревновательных дней Кыргызстан лидирует в медальном зачете III Всемирных игр кочевников.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Игры стартовали 2 сентября на Иссык-Куле.
Пока завершились турниры лишь по нескольким видам спорта, но уже немало медалей нашли своего владельца.
В активе сборной Кыргызстан по 15 золотых и серебряных и 13 бронзовых наград.
На втором месте идет Россия с 11 золотыми, 5 серебряными и 8 бронзовыми медалями.
Замыкает тройку лидеров Казахстан.
ВИК завершатся 8 сентября. Всего будет разыграно 594 комплекта наград.
На II Играх, прошедших в 2016-м, уверенно победила сборная Кыргызстана.
Фото worldnomadgames.com.
Положение стран в текущем зачете III Всемирных игр кочевников