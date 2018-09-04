Бизнес-леди Афганистана и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве

15:06 05.09.2018

Совет деловых женщин при НПП РК "Атамекен" первым поддержал региональную инициативу Главы государства по оказанию содействия Афганистану, подписав меморандум о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой женщин этой страны, сообщает Атамекен.



Церемония состоялась в Астане в рамках региональной конференции "Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане".



Подписывая меморандум, председатель Совета деловых женщин "Атамекен" Лаззат Рамазанова отметила, что это событие является важным и перспективным шагом в процессе установления прямых деловых контактов между женщинами-предпринимателями двух государств.



"Сегодня региональная инициатива, которую выразил Глава государства, поддержана НПП "Атамекен" в лице Совета деловых женщин. Я уверена, что спокойствие и экономическая безопасность в отдельно взятой стране является залогом региональной стабильности. Мы убеждены, что меморандум, который мы с госпожой Уафек (Манижа Уафек - президент Торгово-промышленной палаты женщин Афганистана, - прим.авт.) подписали, внесет свою лепту в формирование деловых контактов. На конференции прозвучала мысль о том, что наши государства сотрудничают в лице мужчин-предпринимателей. Уверена, что меморандум исправит эту ситуацию", - заявила Лаззат Рамазанова.



В рамках меморандума деловые женщины Казахстана готовы делиться с афганскими коллегами передовым опытом в бизнесе, проводить информационные и образовательные мероприятия, технические тренинги для развития торговых связей между государствами. Особый акцент будет сделан на сотрудничестве в сельских регионах и распространение сельскохозяйственной продукции. Помимо этого, Казахстан заинтересован в обмене опытом по созданию мини-индустриальных парков, поскольку Афганистан уже создает подобный парк специально для деловых женщин.



"Мы благодарим наших казахстанских коллег за сотрудничество. Это правда, мы привыкли видеть, что между нашими странами в основном сотрудничают мужчины. Между женщинами как такового сотрудничества не было. Но это не значит, что у нас нет женского предпринимательства. Создание Торгово-промышленной палаты женщин Афганистана – свидетельство того, что женский бизнес в нашей стране развивается, набирает обороты. Можно сказать, что наш совместный меморандум – это первый опыт, который приведет к хорошим результатам", - сообщила президент Торгово-промышленной палаты женщин Афганистана Манижа Уафек.



В этот же день Торгово-промышленная палата женщин Афганистана заключила меморандум о сотрудничестве с общественным объединением "Ассоциация деловых женщин Казахстана", основная цель которого – расширение рынков сбыта производимой продукции.



В рамках конференции состоялась панельная сессия "Расширение экономических возможностей женщин через региональное сотрудничество", модератором которой выступила Лаззат Рамазанова. В мероприятии приняли участие политические и общественные деятели Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и США. На сессии неоднократно подчеркивалось, что в странах Центральной Азии формируется благоприятная правовая и социальная среда для комфортного развития деловых навыков женщин и их вовлечение в занятие предпринимательством и общественную деятельность.