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Лидер движения Алга, Каракалпакстан объявлен в розыск! Давно пора, - М.ЗахидовЛидер движения "Алга, Каракалпакстан" объявлен в розыск! Давно пора, - М.Захидов
23:57 07.09.2018

"В Каракалпакстане объявлен в розыск Аман Сагидуллаев". Давно пора. М.Захидов.

Лидер движения "Алга, Каракалпакстан" объявлен в розыск! С таких слов начинается инфо с сайта "ЦЕНТР – 1" сегодня, 7 сентября. Для информативности приведу текст полностью, со своими предварительными вставками – комментами. " В Нукусе и других городах республики развешаны объявления с фото Амана Сагидуллаева с просьбой сообщить о его местонахождении.

51-летний Аман Сагидуллаев, лидер движения "Алга, Каракалпакстан" ("Вперед, Каракалпакстан"), проживающий в Норвегии, объявлен в розыск у себя на родине, в Каракалпакстане.

По всей республике, входящей в состав Узбекистана, развешаны объявления, что он обвиняется в совершении ряда преступлений, а именно по статьям Уголовного кодекса: 167 – "Хищение путем присвоения и растраты", 209 – "Должностной подлог". (ПО ТАКИМ СТАТЬЯМ, КАК ПРАВИЛО, СТОЛЬ СЕРЬЕЗНЫЙ РОЗЫСК НЕ ОБЪЯВЛЯЮТ. – м.з.).

В ориентировке указываются номера телефонов, по которым можно позвонить, если кому-то станет что-то известно о Сагидуллаеве.

В интервью Ц-1 лидер движения "Алга, Каракалпакстан" (Аман. – м.з.) говорит, что властям в Республике Каракалпакстан известно, что его нет в стране, но они развесили такие объявления для устрашения людей, которые с ним сотрудничают или же могли познакомиться и начать работу. Сагидуллаев связывает начавшееся давление (по его словам, о нем как о преступнике сообщают и с экранов ТВ) с попытками его движения организовать в Нукусе акции протеста. (УВАЖАЕМЫЙ АМАН, НАДО ДОГОВАРИВАТЬ. ПРОТЕСТЫ РАЗНЫЕ БЫВАЮТ, ПРООТЕСТЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ. - м.з.).

Последняя из них, запланированная на 31 августа, не состоялась, так как до ее начала многие участники были арестованы, большинство активистов захватили в их домах ночью 30 августа. (АМАНЖОН, КАК? НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА НЕЗАВИСИМОСТИ? МОЛОДЕЦ. ПОЧЕМУ МОЛОДЕЦ? ОТКРОЮ СЕКРЕТ. В 2002 ГОДУ, КОГДА ШЛА УСИЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА СО СТОРОНЫ ПОСЛА США ХЕРБСТА В УЗБЕКИСТАНЕ, ПОСЛИХИ США ИВОНКИ В КЫРГЫЗСТАНЕ, КОМПЕТЕНТНОГО СОРУДНИКА ЦРУ, БУДУЩЕГО ПОСЛА США В РОССИИ МАКФОЛЛА, ПО ОРГАНИЗАЦИИ (ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ РОЗ В КЫРГЫЗСТАНЕ) ЦВЕТИСТОЙ РЕВОЛЮЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ, ТАКИЕ ЛИДЕРЫ, КАК ВЫ, В ЛИЦЕ КРАСНОВОЙ, УРЛАЕВОЙ, СТЕПАНОВА ОРГАНИЗОВАЛИ С 20.08.2022 ДО 31.08.2022 СЕРИЮ ПИКЕТОВ У ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ТАШКЕНТА НА ТЕМУ "ГЕНОЦИД РУССКОЯЗЫЧНЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ". 31.08.2002 г. ПОД ЗАВЯЗКУ РАСПРОСТРАНИЛА ЛИСТОВКИ ЗА ПОДПИСЬЮ КиС В ЗАЩИТУ Е. УРЛАЕВОЙ, КОТОРУЮ СТРАНИЦА ЭТОГО НЕЧИСТОПЛОТНОГО ОБРАЩЕНИЯ ПОДОНКОВ НА ФОТО 1.

УЗБЕКСКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ, ОКЗЫВАЮТСЯ ОЧЕНЬ БОЯТСЯ УРЛАЕВУ И СОБРАЮТСЯ ЕЕ УНИЧТОЖИТЬ. Я ТОГДА И В ПОСЛЕДЛУЮЩИЕ ГОДЫ ВЫСТУПАЛ С КРИТИКОЙ ЭТИХ ПЛОХИХ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ. С СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА ЭТИ ПРАВОЗАЩИТНИКИ СТАЛИ ХОРОШИМИ ДЛЯ УЗБЕКСКИХ СУДЕЙ, ПРОКУРОРОВ, МИЛИЦИОНЕРОВ, СУДИСПОЛНИТЕЛЕЙ И МЕНЯ ДО 1916 ГОДА ТАСКАЛИ ПО СУДАМ, ПЕРИОДИЧЕСКИ ШТАФОВАЛИ. С 2009 ГОДА ЛИШИЛИ ПЕНСИИ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ, КАК … ПРЕДАТЕЛЯ РОДИНЫ. НО ПОТОМ ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ ПРИДУМАТЬ, ЧТО Я ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПЕНСИИ САМ. НО ВЫ, ГОСПОДИН АМАНЖОН, ПОВТОРИЛИ СВОИ ПИКЕТЫ – ПРОТЕСТЫ НЕ ТОЛЬКО ПО ПРОВОКАЦИОННОЙ СХЕМЕ "НАКАНУНЕ НЕЗАВИСИМОСТИ". ЗАВИДНОЕ И СТРАННОЕ ЕДИНСТВО). Далее.

О местонахождении большинства (люди узнали лишь об исчезновении как минимум пятерых – брата и сестры Ермана и Фариды Искандеровых, Сарбиназ Утепбергеновой, Гульзиры Курбаниязовой и Миригуль Сабуровой) до сих пор практически ничего неизвестно.

Сарбиназ Утепбергенова, лишь вчера, 6 сентября, вернулась на место учебы и сообщила об этом своему другу. Рассказывать подробности своего задержания и о месте нахождения студентка не могла, но сообщила, что ее мучили и грозились изнасиловать. С этого момента связь с ней оборвалась, на телефонные звонки девушка не отвечает.

Сарбиназ хотела выйти на акцию протеста 31 августа в связи со сносом в Нукусе ее дома и выплатой ее семье мизерной компенсации, на которую они не смогли приобрести новое жилье. (ЗАБОТЛИВЫЙ АМАН, НА САЙТЕ: https://centrasia.org/newsA.php?st=1534529700, ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧЕСТЬ, КАК КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ УЗБЕКИСТАНА – ННО КЗПЛ ВМЕШАЛСЯ В АНАЛОГИЧНЫЙ КОНФЛИКТ ЖИТЕЛЕЙ С ХОКИМИЯТОМ И ВОПРОС БЫЛ РЕШЕН В ПОЛЬЗУ ЖИТЕЛЕЙ. ПОНЯЛ, СКАЗОЧНИК. Далее Ц – 1 заливает так.

Аман Сагидуллаев говорит, что на акцию протеста намеревались выйти люди с аналогичными проблемами, которые можно объединить словом "бесправие".

"Мы хотели потребовать свои конституционные права, но из нас делают преступников", – говорит Сагидуллаев". (АМАН, ОБЪЕДИНИТЕЛЬ БЕСПРАВНЫХ, НЕ СТЫДНО? О КАКИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВАХ ТЫ ПЕСЕНКУ ПОЕШЬ?– м.з.). Я пока опускаю выступление Аманбая на конференции БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве 2 – 3 года назад на фоне одетых в узбекские чапаны с тюбетейками мигрантов, которые изображали пикет. Но только пока. А вот пикет 31 августа с.г. не был посвящен домам под снос. Статья к дню Независимости Узбекистана под названием: " Причина Аральской катастрофы Правительство Узбекистана и его президент Шавкат Мирзияев " принадлежит Вам. Вы обвиняете Главу Государства Узбекистан в геноциде каракалпакского народа. Не более и не менее. И готовили протестный пикет на эту тему. Аккурат к 1 сентября. И это тогда, когда население страны прониклось завидным уважением к процессу реформирования в социальной, правовой, общественно – политической, гуманитарной, экономической, кадровой и других жизненно важных сферах жизни общества. Гражданское население оценило эти деяния, прежде всего, как заботу об их благополучии, уверенности в будущем их детей. Я принадлежу к их числу, у меня 3 дочери и две уголовные судимости, и 14 административных. И мне важно, что мои судимости не отражаться на судьбе моих детей в будущем. Благодаря ПРЕЗИДЕНТУ.

07.08.18, Прага. М. Захидов.

Источник - ЦентрАзия
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