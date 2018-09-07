Русская пушка в Ширазе: 190 лет спустя… (путевые заметки), - П.Густерин

13:00 08.09.2018

П.В. Густерин



Россиянка в Ширазе: 190 лет спустя…



При посещении иранского города Шираза, одним из пунктов моей культурной программы являлся Военный музей названного города, расположенный в здании дворца в живописном саду Афиф-Абад. Недалеко от входа, во внутреннем дворе, на достойном месте я увидел пушку, как мне показалось, XIX века. Как старый артиллерист, я направился прямиком к ней. Разумеется, я обратил внимание на казенную часть орудия, где к своему восторгу увидел надпись на русском "Санктъ Петербургъ", а далее – на фарси и русском:



"Пушка сiя подарена уполномоченному отъ персидскаго двора при заключенiи мира въ Туркменчаѣ 1828 года наслѣднику престола Аббасу мирзѣ отъ Россiйскаго Императора Николая I въ знакъ дружбы".



Туркманчайский трактат – мирный договор между Россией и Персией, подписанный в феврале 1828 г. Этот договор ознаменовал собой окончание последней русско-персидской войны (1826–1828). После этого началось сближение России и Персии, продолжавшееся вплоть до 1917 г., когда начался новый этап в отношениях между нашими государствами.



К сожалению, никакой пояснительной таблички около пушки нет, а под ней размещен указатель, не имеющий к орудию никакого отношения. Надпись же на фарси никто из иранцев не читает, поскольку пушка своей казенной частью уперта в красивую цветочную клумбу, и подойти к ней с сзади неудобно: я сам эту клумбу слегка помял, делая представленные здесь снимки, за что приношу свои извинения Администрации Музея. То есть иранцы, с удовольствием фотографируясь рядом с пушкой, не понимают исторического значения этого экспоната, ставшего, по сути, историческим символом военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном, имеющего место быть в наше время. Это актуально и в связи с нынешней политической ситуацией на Ближнем и Среднем Востоке, когда наши страны выступают союзниками в борьбе с международным терроризмом и в противостоянии агрессивности США.



Здесь я обращаюсь к Министерству иностранных дел РФ в лице Посольства РФ в Иране и к Министерству обороны РФ в лице военного атташата названного Посольства с просьбой обратить внимание на это положение исторического памятника и по возможности исправить его в память о наших предках и в знак уважения к общей российско-иранской истории.



Позже я узнал, что несколько образцов пушек такого же литья хранятся в Военном музее Саадабада (резиденция персидских, а с 1935 г. – иранских шахов). Я их своими глазами не видел, поскольку названный музей в день моего посещения Саадабада был закрыт для посетителей. В Ширазе же такая пушка только одна.



Всякий россиянин, оказавшийся в Ширазе! Навести там нашу соотечественницу. Ей там очень одиноко…



Моя статья по теме: https://centrasia.org/newsA.php?st=1475509260