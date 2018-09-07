20-летняя японка Осака сенсационно и скандально поломала в финале US open монстра Серену Вильямс

07:57 09.09.2018

20-летняя очаровашка Наоми Осака из города Осаки (ее отец - гаитянец), выглядевшая на корте как ребенок против мужика, знатно наваляла американского супер-бомбер-диве Серене Вильямс.



По итогам прошлого года Осака была всего лишь 68 в одиночном рейтинге, но неплохо прошла этот сезон, хотя выше 4-го круга на турнирах Большого Шлема никогда не поднималась. На момент встречи она занимала 18-ю строчку рейтинга!



В первой партии японка раскатала тяжеловесную как танк Серену 6:2, успешно пробивая и длинными косыми и хлесткими по линии. Особенно хорош был ее коронный форхенд. Во второй завязалась рубка.



Проигрывая Вильямс вела себя нагло и дерзко - была предупреждена за подсказку с трибун от тренера, затем она получила штрафное очко за сломанную о корт ракетку.



Серена очень не хотела проигрывать и в конце матча затеяла перепалку с судьей из-за спорного очка. Буквально: "Ты атаковал меня как личность, и ты должен извиниться передо мной. Ты лжец. До конца своей жизни ты не будешь судить мои матчи. Извинись. Ты украл у меня очко, ты еще и вор". Заистерившая дива вызвала на корт главного судью турнира, что-то вопя и рыча, махая руками и дрыгая ногами, доказывала, обращалась к амер-публике за поддержкой...

Ей одобрительно хлопали, свистели и... кинули парой недоеденных бургеров.

Судья оказался с яйцами - и отобрал у нее гейм в пользу японки после чего Серена сразу заткнулась и сопя продула последние розыгрыши.

По окончании матча расстроенный монстр сразу, никого не поздравляя, походкой обиженного Кинг Конга уковылял в раздевалку.



Для японки это первый титул Большого шлема в карьере. Ранее Осака выиграла только один титул WTA, победив в марте на турнире в Индиан-Уэллсе. Также Наоми Осака стала первой теннисисткой из Японии, которая смогла завоевать титул на турнире Большого шлема в одиночном разряде.