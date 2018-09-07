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Первый казахский "Лев". Эмир Байгазин получил приз "Лучший Режиссер" на 75 Венецианском кинофестивале, - ликует "Казахфильм"
14:02 09.09.2018

Первый "Лев" в истории казахстанского кино

Пресс-релиз АО "Казахфильм" им. Ш. Айманова

Картина Эмира Байгазина "Өзен" ("Река") получила приз "Лучший Режиссер" программы "Горизонты" на 75 Венецианском кинофестивале.

Мировая премьера фильма состоялась 4 сентября. В конкурсной программе "Горизонты" участвовали еще 18 авторских фильмов, представляющие "новые тенденции в развитии кинематографа". Призеры юбилейного фестиваля были объявлены 8 сентября. Награду "Льва" за лучшую режиссуру получила Агнешка Пучило, представитель польского ко-продюсера картины компании Madants, так как сам Байгазин отправился представлять фильм в Торонто. Там состоится североамериканская премьера фильма в рамках основной конкурсной программы "Платформа".




Эмир Байгазин выступил на картине в качестве сценариста, режиссера, оператора-постановщика, продюсера и монтажера. В производстве заключительной части Трилогии Аслана (первые две части – "Уроки гармонии" и "Раненый ангел") участвовали Министерство культуры и спорта РК, АО "Казахфильм" им. Ш.Айманова, Польский Институт кино и фонд Sorfond (Норвегия). На стадии развития проект получил грант MPA APSA.

На следующий день после премьеры на фильм "Өзен" ("Река") вышли рецензии ведущих международных изданий о кино:

Hollywood Reporter
"Стиль Эмира Байгазина узнаваем в каждом кадре – это чудо изящной композиции, его образы дышат в интерьерах дома, сельских экстерьерах и в экспансивной красоте природы вокруг, как дополнение к пониманию неторопливого развития драмы. Режиссер впервые выступает в качестве оператора фильма. Широкие кадры мастерски откалиброваны с точки зрения пространственной динамики, а персонажи фиксированы или перемещаются естественно, без излишней хореографической выстроенности. Движение камеры всегда минимально, кроме двух ключевых моментов фильма, когда звучит закадровая хоровая музыка.
"Река" – странный и притягательный образ загадочного путешествия за пределы арт-хауса. Настолько она визуально восхитительна и богата гуманистическими наблюдениями".

Screen Daily
"Заключительный фильм в Трилогии Аслана режиссера Эмира Байгазина ("Уроки гармонии" , 2013, и "Раненый ангел", 2016), "Өзен" ("Река") – это завораживающая история угнетения и освобождения. Выдержанный и характерно строгий, он бросает вызов- заклинание, призывающий к себе рискованных, свободно мыслящих дистрибьюторов бескомпромиссного авторского кино.
В кинематографическом стиле Эмира Байгазина всегда есть скрытый смысл повествования, заставляющий задуматься о тайнах, исследующих вопросы личной свободы, искушения и семейных связей".

Cineuropa
"Фильм "Река" с легкостью является одним из самых визуально экстравагантных лент в секции "Горизонты" – и это подтверждает позицию Байгазина как смелого авторского режиссера"
"Сценарист и режиссер Эмир Байгазин впервые выступил в роли оператора-постановщика. В его руках камера становится инструментом визуального восхищения миром с тонким чувством композиции. Образ фильма – история, ступающая словно на "цыпочках" между реальным и мифологическим миром, сквозь сферу символического, похожего на коллективное бессознательное и реалиями сегодняшнего дня глобального мира, вторгающегося в мирную традиционную жизнь за пределами западной цивилизации, современными технологиями и поп-культурой".
"Река" не предполагает легких ответов. Этот кажущийся недостаток оборачивается силой функциональности отражения ума зрителя, как мерцающий свет течения реки, где каждый может увидеть как свое реальное отражение, так и то, что хотел бы увидеть".

Nonsolocinema
"Как и в предыдущих картинах трилогии, Эмир Байгазин показал выдающуюся работу с молодыми актерами и добился выразительной, шокирующей правды жизни на экране. Солнечные лица братьев, как и тень лица Каната, безусловно, останутся в анналах истории кино Центральной Азии".

NOW
"Этот необычный взгляд на жизнь пятерых братьев, выросших в уединении, может стать испытанием зрительской выносливости. Но вы будете вознаграждены как суровым остроумием, так и политической аллегорией, которые заставят вас размышлять над этими яркими образами".

Cinemascope
"Эмир Байгазин – режиссер чувствительности и сдержанности , продолжая сагу "Уроков гармонии" приходит к третьему части, которая определяет ритм и атмосферу всей трилогии".

IONCINEMA
"Эмир Байгазин представляет окончательный портрет если не дисфункции, то трагедии архаических традиций в столкновении с современным миром.
Байгазин выступает здесь также оператором-постановщиком, представляя мир реки, как мечтательную сагу о побеге".

Cinematografo
"Өзен" ("Река") перемещает зрителя в метафизическую вселенную, где переплетаются магия и реализм… Ничто не оставлено на волю случая на уровне постановки действительно редкой визуальной силы".

Напомним, дебютная картина Эмира Байгазина "Уроки гармонии" получила Серебряного медведя на Берлинале за выдающиеся художественные достижения (2013). Премьера второго фильма "Раненый ангел" также состоялась на Берлинском кинофестивале в рамках программы Panorama Special (2016). В августе 2018 года Эмир Байгазин был удостоен специального приза "За вклад в красоту мирового кинематографа" на кинофестивале Anonimul в Румынии, где также прошла премьера его черно-белого фильма "Хотите посмотреть на звезды?"

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536490920
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