Как Туркменистану выстраивать отношения с Центрально- Азиатскими странами? - Ф.Ихсанов

00:12 10.09.2018

Как Туркменистану выстраивать отношения с Центрально-Азиатскими странами?



При всех своих недостатках принцип добрососедства еще никто не отменял. И поэтому Туркменистану весьма важно выступать в качестве равного партнера не столько на глобальном уровне, но для начала - на уровне государств ЦА-региона.



Туркменистан является членом около 40 международных организаций, в том числе - ООН и ряда ее специализированных учреждений (ЮНЕСКО, ЮНИДО, ИКАО и др.); СНГ (ассоциированное членство); ОИК; ОБСЕ; МБРР; МВФ; МФК; ЕБРР; Азиатского банка развития и др. Является членом Движения неприсоединения. Во внешней политике Туркменистан декларирует верность принципам неприсоединения и нейтралитета, неприменения силы или ее угрозы, невмешательства во внутренние дела других государств. В ходе саммита в Тегеране в феврале 1992 года Туркменистан был принят - наряду с другими бывшими советскими среднеазиатскими республиками -в Организацию Экономического Сотрудничества, созданную в 1963 году Ираном, Турцией, Пакистаном.



В октябре 1995 года Туркменистан стал членом Движения неприсоединения. Нейтральный статус страны был признан ООН в декабре того же года. В мае 1998 года Туркменистан и Европейский союз подписали соглашение по вопросам политического и экономического сотрудничества, в соответствии с которым Туркменистан получил статус наибольшего благоприятствования.



Времена меняются и отныне все-таки первостепенным партнерами, по бизнесу, по торговле, по логистике, по выстраиванию оборонной стратегии, - являются страны ЦА: Узбекистан, Казахстан, Афганистан. Что касается России, то, не имея сухопутных с ней границ, Туркменистан все же граничит с РФ по Каспийскому морю.



За последние полтора года активность Ташкента в регионе выросла в разы. Это нужно учитывать Ашхабаду… Тем не менее, многие острые проблемы (совместное пользование водой из Амударьи, территориальные претензии и так далее) к нынешнему году были успешно решены. Или же - решаются. Общая позиция по Афганистану так же вселяет уверенность в дальнейшем развитии двухсторонних отношений. Достигнутые соглашения о покупке Узбекистаном газа и нефти, поставки в Туркменистан ряда товаров (автомобилей, техники, в том числе сельскохозяйственной) доказывают: торговля даже между ближайшими соседями по региону вполне возможна.



Вполне вероятно, что коалиция НАТО из Афганистана уйдет, так и не выполнив поставленной задачи. А это значит, что проблемы ИРА могут перекинуться в страны Центральной Азии. В этом отношении Туркменистан - наименее слабое звено. Выстраивание "особых отношений" с режимом талибов ни к чему не привело, потому что официально талибы не имеют власти в Афганистане. И поэтому совместная защита государственной границы между Туркменистаном и Афганистаном, причем силами в первую очередь стран ЦА, - первостепенная задача.



Вот тут и пригодится принцип "доброго соседа"…



Фатих Ихсанов